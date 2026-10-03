Đề xuất bổ sung chính sách phát triển hạ tầng kết nối vận tải đa phương thức
ĐĐỗ Mến
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Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung chính sách phát triển hạ tầng kết nối đa phương thức nhằm thúc đẩy, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối, hình thành các hub kết nối liên thông các phương thức vận tải...
Ngày 2/10, Bộ xây dựng đã chuyển hồ sơ dự thảo Nghị định sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm
2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức sang Bộ Tư pháp để thẩm định.
SỬA NGHỊ ĐỊNH SỐ 87 TRƯỚC YÊU CẦU MỚI CỦA NỀN KINH TẾ
Theo Bộ Xây dựng, những năm qua, hệ thống vận tải Việt Nam
đã có bước phát triển vượt bậc. Riêng năm 2025, sản lượng vận tải hàng hóa toàn
ngành đạt trên 3 tỷ tấn (tăng 14,1%); luân chuyển hàng hóa đạt 612 tỷ T.Km
(tăng 13,1% so với năm 2024).
Đối với vận tải hành khách, sản lượng ước đạt 6,1 tỷ lượt
(tăng 22,2%), luân chuyển ước đạt 312 tỷ lượt khách.km (tăng 13,6%). Tốc độ
tăng trưởng này phản ánh rõ nét nhu cầu giao thương và đi lại của nền kinh tế
ngày càng lớn.
Sản lượng container thông qua hệ thống cảng biển quốc gia
cũng tăng đột phá, từ khoảng 11 - 12 triệu TEU (năm 2015) lên xấp xỉ 34,36
triệu TEU vào năm 2025.
Tuy nhiên, cơ cấu vận tải hiện nay lại đang bộc lộ sự mất
cân đối. Vận tải đường bộ vẫn đang gánh vác khoảng 75% lượng hàng
hóa và trên 90% lượng hành khách. Trong khi đó, các phương thức có sức chở lớn và
chi phí thấp như đường sắt, đường thủy nội địa lại chiếm tỷ trọng nhỏ. Hệ quả
là hiệu quả chung của hệ thống vận tải chưa cao và thiếu tính bền vững.
Bên cạnh đó, Việt Nam đã tham gia, thực hiện nhiều cam kết
và khuôn khổ hợp tác quốc tế có liên quan đến vận tải đa phương thức, đặc biệt
là Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức (AFAMT).
Sau 16 năm triển khai, Nghị định số 87/2009/NĐ-CP đã tạo
dựng khuôn khổ pháp lý ban đầu cho hoạt động vận tải đa phương thức tại
Việt Nam.
Còn theo một số báo cáo về dịch vụ logistics năm 2025, cả nước
có khoảng 54.000 doanh nghiệp vận tải, kho bãi. Thực hiện Nghị định
87/2009/NĐ-CP, tính đến hết tháng 4/2026, mới chỉ có có 89 doanh nghiệp được Bộ
Xây dựng cấp phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, cung cấp các giải
pháp vận chuyển tích hợp cho cả hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu.
Trước yêu cầu mới phát triển kinh tế - xã hội cùng
với sự bùng nổ của hạ tầng giao thông hiện đại, việc hoàn thiện nghị định là
yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nâng cao
hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tăng mức độ tương thích với Hiệp định
khung ASEAN (AFAMT).
ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KẾT NỐI ĐA PHƯƠNG THỨC
Qua rà soát, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định tại điều
3a về chính sách phát triển hạ tầng kết nối đa phương thức.
Bộ Xây dựng nhấn mạnh đề xuất này nhằm thúc đẩy, thu hút đầu
tư xây dựng hạ tầng kết nối, hình thành các hub kết nối liên thông các phương
thức vận tải, tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu quả khai thác
kết cấu hạ tầng giao thông của các phương thức.
Theo góp ý của Bộ Công thương, vận tải đa phương thức không chỉ kết nối tại cảng, sân bay, ga đường sắt, cảng cạn; do đó cần bổ sung các “trung tâm logistics và các đầu mối thương mại, phân phối” tại khoản 3 dự thảo.
Tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Xây dựng nêu rõ tại dự thảo quy định: cảng biển, cảng thuỷ nội địa, cảng hàng không, ga
đường sắt, cảng cạn, trung tâm logistics là hạ tầng kết nối các phương thức vận
tải.
Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ kết nối với các phương
thức vận tải khác phải đảm bảo phù hợp với quy mô, công suất của cảng biển,
cảng thuỷ nội địa, cảng hàng không, ga đường sắt, cảng cạn, trung tâm
logistics.
Bộ Xây dựng cũng đề xuất “ưu tiên quy hoạch, đầu tư, xây dựng các địa điểm trung chuyển hàng hoá,
hạ tầng kết nối các phương thức vận tải tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm
công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại tự do, trên các hành lang vận tải
chính; hạ tầng giao thông kết nối với địa điểm trung chuyển hàng hoá, cảng
biển, cảng thuỷ nội địa, cảng hàng không, ga đường sắt, cảng cạn, trung tâm
logistics".
Cùng với đó, tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng hạ
tầng kết nối các phương thức vận tải quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng
các cơ chế, chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Nhà nước và tiếp cận các
nguồn vốn hợp pháp theo quy định của pháp luật; ưu đãi về thuế theo quy định
của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và các cơ chế, chính sách ưu đãi
khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Ngoài ra,
dự thảo cũng bổ sung quy định khác như trách nhiệm người kinh doanh vận tải đa
phương thức tự phát hành, chịu trách nhiệm về nội dung chứng từ vận tải đa
phương thức…
Theo báo cáo của Diễn đàn Giao thông Quốc tế (International Transport Forum - 2023), nhu cầu vận tải hàng hóa quốc tế sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong các thập kỷ tới, với mức tăng dự kiến đạt 74% đối với vận tải hàng hóa xuyên biên giới trong giai đoạn 2019 - 2050.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng vận tải đa phương thức ngày càng trở thành yếu tố thiết yếu để đáp ứng nhu cầu này, góp phần giảm thiểu chi phí vận tải và tăng hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng.
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