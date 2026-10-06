TP. Hồ Chí Minh duyệt hướng tuyến metro Thủ Dầu Một

Tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh vừa được phê duyệt hướng tuyến có chiều dài khoảng 33,2 km, gồm 11 ga trên cao và 13 ga ngầm...

Ảnh minh họa - Ảnh: HCMC Metro.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của metro số 2 Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh, kết nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm Thành phố.

Theo phương án được phê duyệt, phạm vi nghiên cứu toàn tuyến dài khoảng 33,2 km, trong đó đoạn đi trên cao khoảng 17,7 km, phần còn lại đi ngầm.

Điểm đầu tuyến kết nối với ga S5 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), phường Bình Dương; điểm cuối kết nối ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, phường Bến Thành.

Theo phương án, tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh được thiết kế để liên kết với nhiều tuyến đường sắt đô thị khác đang xây dựng, đồng thời kết nối với tuyến đường sắt quốc gia Bắc - Nam và các tuyến đường sắt dự kiến trong tương lai.

Tuyến đi qua địa bàn 16 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Theo quyết định, tuyến được bố trí 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23. Dự án đồng thời bố trí một depot Hiệp Bình Phước tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình, phục vụ sửa chữa và đậu tàu qua đêm.

Hướng tuyến Metro Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Liên danh tư vấn.

Sau khi có phương án tuyến và vị trí công trình trên tuyến, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung đã được phê duyệt và quy định pháp luật có liên quan.

MAUR có trách nhiệm tiếp tục rà soát, đánh giá ảnh hưởng giữa dự án và các công trình dọc tuyến; hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, đóng dấu và lưu trữ theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu có thay đổi một số vị trí hướng tuyến và nhà ga, MAUR phải tổng hợp, báo cáo để Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, phê duyệt điều chỉnh phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến theo quy định, cùng một số nhiệm vụ khác.

UBND Thành phố yêu cầu MAUR hoàn thiện việc xác định tâm quy ước của nhà ga, depot trong hồ sơ dự án, làm cơ sở xác định ranh giới các khu vực quy hoạch mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Metro số 2 Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh là một trong 3 tuyến metro dự kiến trình phê duyệt trong tháng 12, khởi công cuối năm nay và hoàn thành vào năm 2030.

Dự án đang được trình thẩm định hồ sơ phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hướng tuyến và vị trí công trình.

Hiện Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã trình thẩm định phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Để triển khai dự án, TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu hồi khoảng 81,2 ha đất, ảnh hưởng khoảng 2.681 trường hợp; trong đó khoảng 398 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 34.374 tỷ đồng, từ ngân sách Thành phố.