TP. Hồ Chí Minh duyệt hướng tuyến metro Thủ Dầu Một

CHI TIẾT HƯỚNG TUYẾN CỤ THỂ CỦA METRO SỐ 2 THỦ DẦU MỘT - TP. HỒ CHÍ MINH
Xuyên qua Vành đai 3 vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh
Tuyến bắt đầu từ ga C0 (ga trên cao), bố trí chung với ga S5 của tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên trên đường Hùng Vương. Từ đây, tuyến rẽ phải vào đường Phạm Ngọc Thạch và tiếp tục đi trên cao dọc dải phân cách giữa của tuyến đường này.
Đến khu vực trước hầm chui Ngã năm Phước Kiến, tuyến chuyển hướng sang trái, vượt và nhập vào phía bên phải Đại lộ Bình Dương theo hướng từ Thủ Dầu Một về TP. Hồ Chí Minh. Ga C2 được bố trí trong phạm vi công viên Thanh Lễ.
Sau đó, tuyến vượt Vành đai 3, kết nối trung chuyển với tuyến đường sắt đô thị số 4 TP. Hồ Chí Minh (quy hoạch) tại ga C5, được bố trí phía sau nút giao Vành đai 3.
Sau ga C5, tuyến tiếp tục đi trên cao theo phía bên phải Đại lộ Bình Dương đến ga C10. Ga C10 được bố trí trong khu vực đất công viên cây xanh trước Bệnh viện Quốc tế Becamex và Lotte Mart Bình Dương.
Sau ga C10, tuyến chuyển hướng sang trái, vượt Quốc lộ 13 và chuyển từ đi trên cao sang đi ngầm. Đoạn ngầm bám theo hành lang đường dây điện cao thế 110 kV Thuận An - Linh Trung 2 - Thủ Đức, lần lượt đi qua khu dân cư Vĩnh Phú 2 tại ga C11 và Vĩnh Phú 1 tại ga C12.
Các ga C11, C12 lần lượt được bố trí gần khu dân cư Vĩnh Phú 2, khu dân cư Bình Đức và hành lang dự kiến của tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
Tuyến tiếp tục đi ngầm đến ga C13 về phía TP. Hồ Chí Minh, bố trí gần chợ đầu mối Thủ Đức, phía trước đường Vành đai 2 TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, tuyến được tính toán để có điều kiện chuyển tuyến với tuyến đường sắt đô thị số 10 theo quy hoạch.
Từ ga C13, tuyến vượt Vành đai 2 và đi thẳng đến ga C14, được bố trí trước depot Hiệp Bình Phước với diện tích 26,8 ha.
Sau ga C14, tuyến đi dọc bờ phải rạch Dừa đến ga C15. Ga này được bố trí phía trước đường Hiệp Bình. Tại vị trí trước ga C15, tuyến tiếp cận depot Hiệp Bình Phước bằng nhánh kết nối riêng theo hướng từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh về Thủ Dầu Một cũ.
Sau khu vực ga C15, tuyến vượt đường Hiệp Bình, ga C16 được bố trí trước khu đô thị Vạn Phúc. Sau ga C16, tuyến chuyển hướng sang phải để nhập vào hành lang bên trái Quốc lộ 13, theo hướng từ Thủ Dầu Một đi TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục vượt cầu Ông Dầu về ga C17.
Ga C17 được bố trí trước vị trí giao cắt với tuyến đường sắt quốc gia Bắc - Nam và đường Phạm Văn Đồng, kết nối trung chuyển với tuyến đường sắt đô thị số 6.
Vượt ngầm sông Sài Gòn, kết nối nhiều tuyến metro
Từ ga C17, tuyến tiếp tục theo hành lang Quốc lộ 13, vượt ngầm sông Sài Gòn và tiếp cận khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh theo trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Tuyến kết nối trung chuyển với tuyến LRT/Tramway theo quy hoạch tại ga C18, bố trí tại Ngã năm Đài liệt sĩ; đồng thời kết nối trung chuyển với tuyến đường sắt đô thị số 5 TP. Hồ Chí Minh tại ga C19, bố trí tại ngã ba Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Từ đây, tuyến vượt qua khu vực ngã tư Hàng Xanh. Ga C20 được bố trí tại khu vực ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Cửu Vân. Sau ga C20, tuyến tiếp tục đi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, vượt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, phía hạ lưu cầu Thị Nghè.
Ga C21 được bố trí tại khu vực Trung tâm Thể thao Hoa Lư. Từ ga này, tuyến đi ngầm về hướng công viên Tao Đàn, kết nối trung chuyển với tuyến metro số 4 tại ga C22, khu vực Nhà văn hóa Thanh niên, tuyến metro số 2 TP. Hồ Chí Minh và thông tuyến với metro số 3 (Tao Đàn - An Hạ) tại ga C23.
Ga C23 được bố trí tại khu vực công viên Tao Đàn, là vị trí kết thúc phạm vi nghiên cứu của dự án.