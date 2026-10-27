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Cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng

C Chu Khôi

Dự báo từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ trên 250 mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân...

Vòi rồng xuât hiện ở Nghệ An lúc mới khởi phát. Ảnh: Cục Quản lý Đê đều và Phòng chống thiên tai.
Vòi rồng xuât hiện ở Nghệ An lúc mới khởi phát. Ảnh: Cục Quản lý Đê đều và Phòng chống thiên tai.

Chiều 26/10/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công văn số 58/BCĐ-BNNMT, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 60–120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Một số khu vực có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Để chủ động phòng tránh, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông báo đến chính quyền cơ sở và người dân để triển khai biện pháp ứng phó phù hợp.

Vòi rồng xuất hiện ở Nghệ An. Ảnh: Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai.
Vòi rồng xuất hiện ở Nghệ An. Ảnh: Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai.

Các lực lượng xung kích cần rà soát những khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là tại những khu vực đã xảy ra mưa lớn. Đồng thời, tổ chức khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với giao thông, các địa phương phải tổ chức canh gác, kiểm soát và hướng dẫn tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những vị trí không bảo đảm an toàn; chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính, hạn chế ngập lụt tại khu đô thị và khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ chứa xung yếu. Các địa phương cần chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Cục Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai, khoảng 12h ngày 26/10, vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện trên cánh đồng ở xóm Ngọc Sơn, xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) cách khu dân cư khoảng 400 m. Đến chiều 26/10, khu vực này có mưa dông. Hiện, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại do vòi rồng gây ra.

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