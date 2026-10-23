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Cảnh báo nguy cơ hàng nghìn ha cây trồng thiếu nước do El Niño

N Nguyễn Thuấn

Trước dự báo El Niño duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Dự kiến, diện tích cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng lên tới 12.000 ha trong vụ Hè Thu năm 2027.

Ảnh minh họa (AI)
Ảnh minh họa (AI)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 22747/UBND-NNMT về việc triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Niño năm 2026-2027.

Theo dự báo, trong giai đoạn tháng 10-12/2026, hiện tượng El Niño có xác suất 98% đạt cường độ rất mạnh. Trong thời kỳ từ tháng 1-3/2027, hiện tượng này tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, dù có khả năng suy giảm so với giai đoạn trước, và nhiều khả năng kéo dài đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Tại Thanh Hóa, tình trạng nắng nóng, thiếu hụt nguồn nước có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân và các hoạt động kinh tế. Diện tích cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng ước khoảng 3.000-5.500 ha trong vụ Đông Xuân 2026- 2027 và 8.000- 12.000 ha trong vụ Hè Thu năm 2027.

Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cũng cần được đặc biệt lưu ý, nhất là tại những khu vực chưa được cấp nước tập trung, người dân chủ yếu sử dụng nước mưa, giếng đào và giếng khoan. Bên cạnh đó, hạn hán có thể tác động đến hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong thời gian từ tháng 2-5/2027.

Theo bản tin dự báo, cảnh báo thời hạn mùa của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, áp thấp nhiệt đới và bão ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn. Tuy nhiên, có thể xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn cục bộ trong khoảng tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, chủ yếu khi không khí lạnh tràn về kết hợp với các hình thế thời tiết khác.

Nhiệt độ trung bình được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi mực nước trên các sông có xu hướng xuống thấp dần. Những yếu tố này làm gia tăng áp lực đối với việc bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô.

Trọng tâm là chuẩn bị phương án bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt; chủ động giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.

Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường, các công ty khai thác công trình thủy lợi, đơn vị quản lý, vận hành nhà máy nước sạch cùng các sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.

Trong đó, Thanh Hóa đặt trọng tâm chuẩn bị phương án bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt; chủ động giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra. Các đơn vị cũng cần quan tâm đến công tác phòng, chống cháy rừng, theo dõi diễn biến thời tiết và bảo đảm an toàn công trình trước nguy cơ bão, lũ, mưa lớn.

Việc triển khai sớm các giải pháp ứng phó El Niño được đặt ra nhằm hạn chế nguy cơ thiếu nước trong mùa khô năm 2026-2027, bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

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