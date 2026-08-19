Việt Nam triển khai các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của El Niño

Trước dự báo El Niño 2026-2027 duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn...

Tỉnh Cà Mau ưu tiên nước sạch phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: mae.gov.vn/Trọng Linh

Ngày 18/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long về việc tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Niño 2026-2027.

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Niño.

Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 9-11/2026, trạng thái El Niño tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100% (trong đó khoảng 93% đạt cường độ rất mạnh); thời kỳ từ tháng 10-12/2026 trạng thái El Niño có cường độ rất mạnh đạt xác suất cao nhất lên đến 95%; thời kỳ từ tháng 12/2026-02/2027, tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93%.

Để chủ động chuẩn bị sớm các giải pháp ứng phó với các tác động của El Niño trong mùa khô năm 2026-2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực trên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 20/2/2026.

Công điện nêu rõ yêu cầu chủ động ứng phó với xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và hạn hán, cháy rừng ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ và văn bản số 1643/BNNMT-TL ngày 23/2/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tổ chức thực hiện Công điện số 15/CĐ-TTg.

Các tỉnh, thành phố xây dựng, cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2026-2027 theo kịch bản rủi ro rất cao (xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tương đương năm 2019-2020; hạn hán, thiếu nước ở các vùng còn lại tương đương năm 2014-2016). Đồng thời, xác định đầy đủ, chi tiết nguy cơ tác động của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn, cháy rừng, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi...

Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin được cung cấp từ Cục Khí tượng Thủy văn, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi và các cơ quan khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường để cập nhật, tổ chức thực hiện các giải pháp ứng phó với tác động của El Niño phù hợp với tình hình của địa phương.

Bộ cũng lưu ý các địa phương thực hiện tích nước hợp lý cho các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn trong mùa mưa năm 2026, đảm bảo tích trữ được tối đa lượng nước theo năng lực công trình, đồng thời phải bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, vùng hạ du và đề phòng mưa, lũ cực đoan.

Bên cạnh đó, các địa phương rà soát, sắp xếp mùa vụ sản xuất, xác định thời điểm xuống giống phù hợp với tình hình nguồn nước bảo đảm tránh thời điểm hạn hán, xâm nhập mặn lên cao trùng với thời điểm cây trồng cần nước. Đồng thời chủ động cân đối khả năng cung cấp nguồn nước sinh hoạt tới từng hộ, thôn/ấp, xã ở các vùng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt; tăng cường khuyến khích chuẩn bị trang, thiết bị phục vụ cấp và trữ nước cho các hộ gia đình ở những khu vực bị hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, như bồn trữ nước, máy lọc nước hộ gia đình, hóa chất xử lý nước...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị tăng cường công tác truyền thông chủ động, lựa chọn đúng thời điểm, định hướng đúng mức độ, diễn biến của hạn hán, xâm nhập mặn để kịp thời phổ biến thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn tới chính quyền cấp xã, người dân và cơ quan liên quan qua nhiều hình thức thông. Tuy nhiên, thông tin cần tránh gây hoang mang, cực đoan.