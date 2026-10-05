Cao tốc Vinh - Thanh Thủy tăng tốc với 15 mũi thi công

Công trường cao tốc Vinh - Thanh Thủy đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi 15 mũi thi công được triển khai đồng loạt. Cùng với việc đẩy nhanh khoan cọc, đúc dầm, Nghệ An đang khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng và nguồn vật liệu.

Hiện tại Nhà thầu đã bắt đầu triển khai thi công mái cơ cửa hầm Đại Huệ phía Đông. Trong thời gian tới, Nhà thầu sẽ tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca liên tục để bù lại tiến độ, bảo đảm mốc hoàn thành dự án. Ảnh: Kim Oanh

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài 60,031 km, đi qua 9 xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029.

TẬP TRUNG THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN TIẾN ĐỘ

Theo UBND tỉnh Nghệ An, dự án đã được bố trí 4.435,92 tỷ đồng vốn. Lũy kế đến nay, giá trị giải ngân đạt 3.148,38 tỷ đồng, tương đương 70,97% kế hoạch vốn.

Riêng Dự án thành phần 1 được chia thành 6 gói thầu xây lắp. Trong đó, các gói XL01, XL02 và XL03 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, hiện triển khai đồng loạt 15 mũi thi công trên công trường.

Hai gói XL04 và XL05 đang hoàn thiện công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị, dự kiến khởi công trong tháng 10/2026. Đối với gói XL06, gồm hệ thống ITS, ETC và các hạng mục phụ trợ, dự kiến hoàn thành phê duyệt thiết kế và lựa chọn nhà thầu ngay trong tháng 10.

Ngày 3/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra thực địa tiến độ các gói thầu xây lắp từ XL01 đến XL05 của Dự án thành phần 1, đồng thời kiểm tra việc xây dựng hạ tầng tái định cư tại một số địa phương thuộc dự án.

Qua kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các địa phương và nhà thầu. Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn còn những khó khăn, đặc biệt tại các hạng mục khoan cọc nhồi và đúc dầm cầu.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao khoảng 41,36 km, đạt 68,9%. Trong đó, phần đất nông nghiệp cơ bản đã hoàn thành, đạt trên 99%. Tuy nhiên, đất ở và đất lâm nghiệp vẫn còn một số vướng mắc, tập trung tại xã Nam Đàn và xã Kim Bảng.

Việc di dời hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện cao thế 500kV tại xã Vạn An, cùng quá trình vận chuyển tận thu lâm sản tại những khu vực địa hình khó khăn cũng đang tác động đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra hiện trường thi công tại Km6+200, xã Đại Huệ. Ảnh: Kim Oanh

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An và các nhà thầu bổ sung máy khoan, thiết bị hỗ trợ, tập trung hoàn thành hệ thống cọc khoan nhồi. Đây được xem là khâu quan trọng để mở mặt bằng cho các công đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, công tác đúc dầm và hoàn thiện mặt cầu được xác định là một trong những đường găng tiến độ của dự án. Toàn tuyến có khoảng 760 dầm cần thực hiện, cùng khối lượng lớn công việc về cốt thép, bê tông và ván khuôn.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tính toán cụ thể nhu cầu nhân lực, thiết bị, ván khuôn; đồng thời quyết tâm hoàn thành công tác đổ dầm chậm nhất trong tháng 10/2026, tạo dư địa về thời gian cho các hạng mục tiếp theo.

CHỦ ĐỘNG NGUỒN VẬT LIỆU, BÁM SÁT TIẾN ĐỘ TỪNG THÁNG

Một trong những vấn đề được tỉnh Nghệ An đặc biệt lưu ý là nguy cơ thiếu vật liệu xây dựng khi thủ tục cấp phép các mỏ đá mới còn mất nhiều thời gian.

Để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công trước mắt, tỉnh yêu cầu tranh thủ tối đa nguồn đá đạt chất lượng tại Kỳ Anh làm nguồn gối đầu. Sở Công Thương được giao phối hợp với Ban Quản lý dự án tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác các mỏ vật liệu, bảo đảm nguồn cung liên tục cho công trường.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án và các đơn vị tư vấn phải xây dựng lại tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết theo từng tháng, từng hạng mục. Báo cáo định kỳ phải thể hiện cụ thể khối lượng đã thực hiện và phần còn chậm, nhất là số cọc, số dầm, qua đó kịp thời xác định nguyên nhân và có phương án xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền trao đổi với Chủ đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần. Ảnh: Kim Oanh

Đối với hầm Đại Huệ, tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ bê tông vỏ hầm trước tháng 12/2027. Nếu điều kiện thuận lợi, công tác thông hầm có thể hoàn thành ngay trong năm 2026. Nhà thầu cũng được yêu cầu mở rộng mũi thi công phía Đông ngay trong cuối tháng 10.

Bên cạnh tiến độ, các đơn vị phải rà soát kỹ những khu vực địa chất yếu, nguy cơ sạt lở tại mái cơ và cửa hầm để có phương án gia cố kịp thời. Công tác an toàn lao động, thông gió trong hầm và giải phóng mặt bằng tại các đoạn tuyến đắp đất còn lại cũng phải được kiểm soát chặt chẽ.