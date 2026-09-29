Thanh Hóa thúc tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm, hàng loạt mũi thi công tăng tốc

Thanh Hóa đang đồng loạt thúc tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm, trong đó dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi đạt khoảng 85% khối lượng, còn 2 tuyến đường nối Cảng hàng không Thọ Xuân đang tổ chức 16 mũi thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo thi công tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514. Ảnh: Xuân Nghĩa

Ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi, đoạn từ Phú Sơn đến cầu Đống và 2 dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân.

Đây đều là những dự án giao thông có vai trò quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng khả năng kết nối khu vực trung tâm với các đầu mối giao thông lớn của tỉnh.

Dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 85% hợp đồng.

Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung triển khai nhiều hạng mục quan trọng như thi công cầu Đống, bê tông thảm nhựa hơn 700m, lát vỉa hè và trồng cây xanh.

Theo kế hoạch trước đó, dự án phải hoàn thành toàn bộ vào ngày 30/9. Tuy nhiên, quá trình thi công chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công cũng như cung ứng vật liệu.

Trước tình hình này, tiến độ hoàn thành dự án được điều chỉnh theo hướng phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15/10/2026.

Qua kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung cao độ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thi công cụ thể cho từng hạng mục, từng phần việc, đồng thời chủ động rà soát và xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, các nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, bảo đảm vừa rút ngắn thời gian thi công, vừa kiểm soát chất lượng công trình.

Tại 2 dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, tổng mức đầu tư lên tới 3.339 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 dài 12,1km, có tổng mức đầu tư 1.502 tỷ đồng. Đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân dài 11km, tổng mức đầu tư 1.837 tỷ đồng.

Theo tiến độ, 2 dự án được triển khai thi công từ ngày 1/8/2026, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/11/2027. Theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công trình phải hoàn thành thi công, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2027.

Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng đã thực hiện được 19km trên tổng số 23,1km, đạt 76,8%. Phần còn lại khoảng 4,1km, liên quan đến 183 hộ dân chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường nối TP. Thanh Hoá (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường tỉnh lộ 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân. Ảnh: Xuân Nghĩa

Trên phần mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu đang tổ chức 16 mũi thi công, gồm 11 mũi thi công nền đường, 2 mũi thi công móng cấp phối đá dăm, 1 mũi thi công cầu Sông Đền và 2 mũi thi công cống thoát nước.

Với khối lượng mặt bằng đã có, yêu cầu đặt ra là phải tận dụng tối đa để tổ chức thi công cuốn chiếu, tránh tình trạng mặt bằng được bàn giao nhưng chậm triển khai, qua đó ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Các địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu theo kế hoạch.

Các sở, ngành liên quan được giao tăng cường hướng dẫn, phối hợp với địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ngay khi có đề xuất, kiến nghị.

Đối với chủ đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát năng lực của các nhà thầu. Những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, không tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị và vật liệu phải được xử lý kiên quyết.

Về phía các nhà thầu, tỉnh yêu cầu tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, tận dụng phần mặt bằng đã được bàn giao để đẩy nhanh thi công. Quá trình triển khai phải đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, các đơn vị được yêu cầu tập trung hoàn thành dứt điểm từng đoạn tuyến, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và khả năng kết nối để có thể nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo từng phân đoạn.