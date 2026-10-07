CEO Anthropic và Google: Ai thu nhập cao hơn?

Anthropic chuẩn bị tiến hành IPO, với mức định giá có thể vượt 2.000 tỷ USD. Theo bản cáo bạch IPO của công ty, ông Amodei đã nhận được thu nhập 18 triệu USD trong năm 2025. Con số này cao hơn thu nhập của CEO Alphabet và Amazon, nhưng vẫn thấp hơn một số lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn như Oracle và Nvidia, theo Reuters.
Đáng chú ý, phần lớn thu nhập của ông Amodei không đến từ tiền lương mà từ cổ phiếu và các khoản thưởng khác. Điều này cho thấy, tương tự nhiều nhà sáng lập công nghệ khác, tiền lương hàng năm chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập.
Mức lương của CEO Anthropic và em gái ông, bà Daniela Amodei, Chủ tịch Anthropic, đã tăng gấp đôi vào tháng 7 vừa qua, lên 1,4 triệu USD mỗi người mỗi năm. Tuy nhiên, cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu mới là phần đóng góp lớn vào thu nhập của hai anh em Amodei trong năm 2025. Theo đó, bà Daniela Amodei nhận thù lao tổng cộng 16,4 triệu USD trong năm ngoái.
Trong năm nay, Hội đồng quản trị Anthropic tiếp tục thông qua cho hai anh em các khoản thưởng vốn chủ sở hữu dưới hình thức cổ phiếu hạn chế, tức những khoản cổ phiếu chỉ được chuyển giao hoặc thanh toán trong tương lai nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Một phần khoản thưởng này gắn với thời gian họ tiếp tục làm việc tại Anthropic, trong khi một phần khác gắn với khả năng công ty tiến hành IPO.
Trong những năm gần đây, tốc độ tăng thu nhập của các CEO tại Mỹ đã vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người lao động thông thường. Đây là vấn đề bị nhiều nhà phê bình cảnh báo có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi AI được ứng dụng rộng rãi và làm thay đổi thị trường lao động.
Theo AFL-CIO, thù lao trung bình hàng năm của CEO thuộc nhóm S&P 500 đã tăng 21% trong năm ngoái, lên 22,8 triệu USD. Con số này chưa tính trường hợp đặc biệt như Elon Musk.
Ông Courtney Yu, Giám đốc nghiên cứu tại Equilar, công ty chuyên cung cấp dữ liệu về thù lao lãnh đạo doanh nghiệp, nhận định khoản thu nhập 18 triệu USD của ông Amodei vẫn ở mức thấp đối với một công ty có giá trị 2.000 tỷ USD.
Vị chuyên gia cho rằng sẽ cần chú ý thêm sau khi Anthropic trở thành công ty đại chúng và toàn bộ phần sở hữu của ông Amodei được công khai.
Tuy nhiên, vì Anthropic có tới 7 nhà đồng sáng lập, nên CEO Amodei có thể nhận được phần tài sản tạo ra từ IPO thấp hơn so với nhiều CEO công nghệ lớn khác.
Hồ sơ công bố với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy thu nhập của các lãnh đạo cấp cao tại những công ty công nghệ liên quan đến AI có sự chênh lệch rất lớn so với những công ty ngành khác trong năm 2025.
Ở mức cao nhất, đồng CEO Oracle Clayton Magouyrk nhận 627,5 triệu USD. Trong khi đó, ở mức thấp nhất, Elon Musk chỉ nhận 54.080 USD với tư cách CEO SpaceX trước khi công ty này trở thành doanh nghiệp đại chúng.
Tuy nhiên SpaceX đã cam kết trao cho Elon Musk, người giàu nhất thế giới, một lượng cổ phiếu hạn chế có quyền biểu quyết đặc biệt nếu vốn hóa thị trường của công ty tăng lên 7.500 tỷ USD và SpaceX đưa được 1 triệu người lên sao Hỏa.
Nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác cũng trả cho CEO mức lương hàng năm tương đối thấp, trong khi phần lớn tài sản của các lãnh đạo này đến từ lượng cổ phần khổng lồ mà họ sở hữu.
Trong các hồ sơ công bố hàng năm, những khoản như lương, chi phí an ninh và các phúc lợi khác được phản ánh rõ hơn so với mức tăng giá trị cổ phiếu mà họ nắm giữ.
Chẳng hạn, CEO Alphabet Sundar Pichai nhận thu nhập 10,9 triệu USD trong năm 2025. Tuy nhiên, nếu tính "thù lao thực tế nhận được", ông Pichai đã nhận 213,9 triệu USD trong năm ngoái.
Theo chuyên gia của Equilar, ví dụ trên cho thấy các CEO không nhất thiết phải phụ thuộc vào tiền lương để duy trì tài sản và thu nhập.
"Những CEO là nhà sáng lập thường sở hữu lượng cổ phần đủ lớn. Khi công ty hoạt động tốt và giá cổ phiếu tăng, họ có thể sống chủ yếu dựa vào tài sản vốn chủ sở hữu nắm giữ và thường không cần nhận nhiều khoản thù lao hàng năm", ông Yu nói.
Anthropic cho biết trong hồ sơ IPO rằng công ty sử dụng kết hợp tiền lương, thưởng bằng cổ phiếu và các phúc lợi khác để trả cho lãnh đạo. Bản đăng ký IPO S-1 mà Reuters tiếp cận không công bố tỷ lệ sở hữu của những người sáng lập Anthropic. Tuy nhiên, phần cổ phần này có thể trị giá hàng tỷ USD, tùy thuộc vào các điều khoản cuối cùng của đợt IPO và mức định giá mà công ty đạt được.
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