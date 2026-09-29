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Askonomy

5 năm của Anthropic: Từ startup AI đến vụ IPO dự báo 2.000 tỷ USD

B Bạch Dương

Huy động vốn từ năm 2021, đến tháng 3/2023, Anthropic ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên, cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, "ngôi sao" lúc bấy giờ. Công ty này nay lại sắp trở thành phòng thí nghiệm AI tiên phong đầu tiên tiến hành niêm yết cổ phiếu...

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Anthropic Dario Amodei. Ảnh: Anthropic.
Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Anthropic Dario Amodei. Ảnh: Anthropic.

Được thành lập bởi nhóm nhà nghiên cứu từng rời OpenAI, Anthropic, nay sắp trở thành phòng thí nghiệm AI đầu tiên tiến hành niêm yết cổ phiếu, với định giá được dự báo có thể đạt hơn 2.000 tỷ USD. Đây được xem là bước tiến thần tốc của một phòng thí nghiệm AI mới chỉ được thành lập cách đây 5 năm.

Tháng 5/2021, Anthropic, do hai anh em Dario Amodei và Daniela Amodei điều hành, bắt đầu thông báo huy động thành công 124 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A. Tháng 4/2022, Anthropic tiếp tục huy động được thêm 580 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B.

Tháng 3/2023 đánh dấu cột mốc công ty chính thức ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên, Claude, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của OpenAI.

Hai tháng sau đó, Anthropic huy động 450 triệu USD từ một nhóm nhà đầu tư, trong đó có Alphabet, Google và Spark Capital. Đến tháng 9, Amazon thông báo sẽ đầu tư tới 4 tỷ USD bằng tiền mặt vào Anthropic. Chỉ một tháng sau đó, Google cũng đồng ý đầu tư tới 2 tỷ USD vào Anthropic.

Tháng 3/2024, Anthropic công bố bộ mô hình AI Claude 3. Công ty cho biết Claude 3 Opus, phiên bản mạnh nhất trong dòng sản phẩm này, vượt qua các mô hình đối thủ như GPT-4 của OpenAI và Gemini 1.0 Ultra của Google trong nhiều bài kiểm tra hiệu năng. Đến tháng 11 cùng năm, Amazon đầu tư thêm 4 tỷ USD vào Anthropic.

Một năm sau, tháng 3/2025, Anthropic thuận lợi huy động thêm 3,5 tỷ USD, đưa giá trị công ty sau vòng gọi vốn lên 61,5 tỷ USD. Tới tháng 9, định giá của Anthropic tăng lên 183 tỷ USD sau khi công ty huy động 13 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới. Cũng trong tháng này, Anthropic ra mắt Claude 4.5. 

Và tới tháng 2/2026, Anthropic tiếp tục huy động được thêm 30 tỷ USD trong một vòng gọi vốn mới, qua đó đưa định giá công ty lên 380 tỷ USD, tăng gấp đôi so với định giá trước đó.

Nhưng cũng thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang chỉ đạo các cơ quan liên bang ngừng hợp tác với Anthropic. Và Lầu Năm Góc tuyên bố coi công ty khởi nghiệp này là một rủi ro đối với chuỗi cung ứng.

Tháng 3/2026, Anthropic đệ đơn kiện nhằm ngăn Lầu Năm Góc đưa công ty vào danh sách đen liên quan đến an ninh quốc gia. Động thái này khiến tranh chấp giữa phòng thí nghiệm AI và quân đội Mỹ về các giới hạn sử dụng công nghệ của Anthropic tiếp tục leo thang.

Dù vậy, chỉ một tháng sau, Anthropic ra mắt Mythos, mô hình AI được trang bị các khả năng nâng cao và thiết kế cho các nhiệm vụ an ninh mạng mang tính phòng thủ.

Sang tháng 5/2026, Anthropic thông báo huy động 65 tỷ USD, nâng định giá công ty sau vòng gọi vốn lên 965 tỷ USD. Tháng 6/2026, rò rỉ thông tin Anthropic đã bí mật nộp hồ sơ đăng ký IPO tại Mỹ, vượt lên trước đối thủ OpenAI, nhằm trở thành phòng thí nghiệm AI tiên phong đầu tiên lên sàn chứng khoán.

Trong bản cáo bạch IPO của Anthropic mà Reuters tiếp cận, tốc độ tăng trưởng của Anthropic trong năm qua rất mạnh. Doanh thu năm 2025 tăng gấp 12 lần, lên gần 4,6 tỷ USD. 

Tuy nhiên, Anthropic cũng ghi nhận khoản lỗ ròng tới 42 tỷ USD trong năm 2025.

Dù vậy, công ty vẫn cho biết dự kiến chi 518 tỷ USD cho các cam kết liên quan đến điện toán đám mây, máy tính và cơ sở hạ tầng trong những năm tới. 

Đợt IPO sắp tới được dự báo có thể đưa Anthropic lên mức định giá hơn 2.000 tỷ USD, cao hơn gấp đôi ước tính trước đó 965 tỷ USD sau khi công ty đạt huy động được vốn hồi tháng 5. Theo Reuters, đợt IPO của Anthropic có thể bị trì hoãn đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11. 

Đáng chú ý, cổ phiếu các doanh nghiệp AI và chip gần đây đã giảm mạnh. Vì vậy, đợt IPO của Anthropic lần này sẽ là phép thử quan trọng về khả năng duy trì sự hưng phấn của thị trường đối với AI.

Được biết, đối thủ lớn nhất của Anthropic, OpenAI, cũng đã bí mật nộp hồ sơ IPO vào tháng 6, tuy nhiên công ty dự kiến lên sàn sau, vào đầu năm 2027. 

Anthropic và OpenAI đến nay vẫn đang cạnh tranh quyết liệt để thu hút khách hàng doanh nghiệp, nhân tài và ảnh hưởng tại Washington. 

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