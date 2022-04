CEO Thép Nam Kim: Dự báo giá thép vẫn cao năm 2022, lợi nhuận công ty giảm

Tại đại hội thường niên 2022 của Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Thép Nam Kim - mã NKG), ông Võ Hoàng Vũ, Tổng giám đốc NKG, cho biết dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên thế giới đã khiến nhà sản xuất tại các quốc gia châu Âu và Mỹ phải dừng hoạt động các lò cao. Giai đoạn hậu đại dịch, nhu cầu thép gia tăng nhanh chóng trong khi năng lực sản xuất không phục hồi tương ứng đã khiến giá thép tăng cao.

Năm 2021 là năm thắng lớn của các công ty thép, trong đó có NKG khi công ty đạt doanh thu 28.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.200 tỷ đồng. Thị phần tôn mạ và sản phẩm mạ chiếm 17,4%, đứng thứ 2 tại Việt Nam.

Trong quý 1/2022, NKG đạt lợi nhuận sau thuế 507 tỷ đồng trên doanh thu 7.100 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận năm 2022 ở mức 1.600 tỷ đồng là khả thi, dù giảm 28% so với năm 2021, nhưng vẫn cao hơn so với kết quả năm 2020 trở về trước. Mức sản lượng thép dự kiến năm nay đạt 1,12 triệu tấn, tăng 3,7% so với năm 2021.

Theo ông Vũ, việc đưa ra con số lợi nhuận năm 2022 giảm so với năm trước dựa trên cơ sở bối cảnh thị trường thép được dự báo có nhiều biến động và ngành thép cũng đã đi qua giai đoạn cao điểm kinh doanh trong năm trước.

“Dự báo giá thép trong năm 2022 vẫn ở mức cao, dao động trong khoảng từ 840-850 USD/tấn trở lên. Điều này là do chi phí sản xuất, chi phí vận tải, giá than, giá năng lượng và cả giá quặng đã tăng lên mức rất cao, qua đó hình thành nên giá vốn cao đối với các nhà sản xuất thép HRC (cuộn cán nóng),” ông Vũ nói.

Về phát triển thị trường trong nước và quốc tế, NKG sẽ mở rộng ở cả 2 thị trường này. Trong đó, tỷ trọng xuất khẩu sẽ nhỉnh hơn với cơ cấu 55-60%.

Năm 2021, tiêu thụ tôn mạ nội địa khoảng 2 triệu tấn và ống thép khoảng 2,5 triệu tấn. Tại thị trường nội địa, năm 2022 dự báo sẽ có sự phục hồi sau một năm đình trệ, đặc biệt là mảng thép tiêu thụ liên quan đến các dự án đầu tư nhà xưởng. Dù vậy, giá bán sản phẩm hiện duy trì ở mức cao cũng sẽ ảnh hưởng nhất định lên sức tiêu thụ thép.

Đối với xuất khẩu, sản lượng xuất năm 2022 không thể đạt đỉnh điểm như quý 2-3/2021 khi chiếm tỷ trọng 70-80%, nhưng dự kiến vẫn duy trì tốt với sản lượng xuất khẩu tương đương năm trước. Tính đến 31/3/2022, lượng hàng tồn kho nguyên liệu, thành phẩm khoảng 8.500 tỷ đồng, tương đương đầu năm và có thể đáp ứng nhu cầu bán hàng một quý. Đơn hàng xuất khẩu hiện có của NKG đã chốt bán đến giữa tháng 7/2022.

Hiện châu Âu chiếm 50% sản lượng xuất khẩu của NKG, trong khi thị trường Mỹ đang chậm lại.

Năm nay, NKG sẽ đưa vào vận hành kho hàng tập trung cho thị trường nội địa và nhà máy ống thép hàn có diện tích 5ha tại Bình Dương. Trong quý 2/2022, công ty sẽ xong kho hàng và nâng được công suất mạ nguyên liệu, từ đó tăng được sản lượng ống thép.