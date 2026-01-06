“Hiện nay, người tiêu dùng đang rất quan tâm về vấn đề minh bạch thông tin sản phẩm. Trước đây, thông tin truy xuất nguồn gốc thường do một đơn vị khai báo và không được kiểm chứng, nhưng hiện nay người tiêu dùng thông qua báo chí truyền thông, đặc biệt với các câu chuyện về hàng giả thời gian qua, họ đã ý thức được rằng truy xuất gốc thực tế phải là xác thực thông tin, xác thực dữ liệu và được kiểm chứng bằng chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Tương tự, trong những năm qua, nhu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh, do sự biến đổi khí hậu cũng như chất lượng về an toàn thực phẩm đang ngày càng khó kiểm soát. Người tiêu dùng hiện nay ngày càng thông minh hơn. Vì vậy, để bảo vệ thương hiệu, khách hàng, các doanh nghiệp Việt Nam đang bắt đầu áp dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc một cách minh bạch, quyết liệu và đúng quy chuẩn hơn.

Theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, hiện nay quy trình truy xuất nguồn gốc buộc các doanh nghiệp phải minh bạch từ thông tin doanh nghiệp đến từng sản phẩm trên hệ thống dữ liệu. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ kiểm soát được các quy trình sản xuất. Ứng dụng công nghệ vào truy xuất nguồn gốc thực tế phải là một hệ thống giải pháp chuyển đổi số để giúp doanh nghiệp minh bạch thông tin từ khi sản xuất sản phẩm đến chuỗi cung ứng và cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, hiện nay hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia đã hình thành và dữ liệu quốc gia cũng đã kết nối với các giải pháp như công ty của chúng tôi, giúp các doanh nghiệp minh bạch thông tin lên hệ thống cổng thông tin truy xuất quốc gia. Nhờ vậy, người tiêu dùng sẽ tiếp cận thông tin một cách chính xác minh bạch, đặt niềm tin nhiều hơn vào các thương hiệu Việt Nam khi áp dụng giải pháp truy xuất.

Trong năm qua, những doanh nghiệp lớp như thực phẩm hoặc công nghiệp đã triển khai thành công giải pháp truy xuất nguồn gốc. Từ năm 2025 là nhóm về nông nghiệp, từ doanh nghiệp nhỏ đến siêu nhỏ đang tập trung đảm bảo chất lượng thông qua giải pháp này.

Từ khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, một là, nền tảng công nghệ họ tiếp cận còn yếu, hai là, vấn đề tài chính, nên chúng tôi đã cung cấp giải pháp phục vụ mục đích riêng cho các doanh nghiệp nhóm này một cách tiện lợi bằng các ứng dụng số, quy trình chuẩn. Giống như các hệ thống chuyển đổi số khác trong doanh nghiệp, chúng tôi đã thiết kế gói thu phí hằng năm, giúp doanh nghiệp có công cụ thông qua điện thoại di động, máy tính, hoặc thiết bị chuyên dụng IoT, hoàn toàn có thể tiếp cận các giải pháp truy xuất nguồn gốc theo quy mô doanh nghiệp, nhóm sản phẩm của mình một cách phù hợp, hiệu quả với chi phí rất rẻ.

Hy vọng các doanh nghiệp sẽ ý thức được rằng truy xuất nguồn gốc không phải bắt buộc làm cho có, mà là cam kết về thương hiệu, chất lượng sản phẩm ra thị trường”.

“Trong bối cảnh truyền thông ngày càng bùng nổ, sự am hiểu và kỳ vọng của khách hàng đối với sản phẩm ngày càng khắt khe hơn. Khi sự hiểu biết của người tiêu dùng ngày càng nâng cao, tiêu chuẩn về một sản phẩm tốt cũng dần thay đổi. Điều này vừa là thách thức, vừa là động lực để doanh nghiệp tự làm mới mình.

Tại Nhựa Duy Tân, để thích nghi với áp lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường, việc đổi mới, sáng tạo được xem là chiến lược cốt lõi. Chúng tôi xây dựng một hệ thống đổi mới và cải tiến xuyên suốt các bộ phận, từ quy trình vận hành đến phát triển sản phẩm. Việc tạo ra một môi trường luôn khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo, giúp Nhựa Duy Tân tối ưu hóa mọi hoạt động, từ đó mang đến những sản phẩm và giá trị tốt nhất cho thị trường.

Hiện nay, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp là giúp người tiêu dùng phân biệt được đâu là nguồn tin chính thống giữa hàng ngàn thông tin thật giả lẫn lộn. Để tạo dựng niềm tin bền vững, doanh nghiệp cần thực hiện hai giải pháp then chốt.

Thứ nhất, thiết lập một bộ chuẩn mực chất lượng minh bạch, đóng vai trò là thước đo tin cậy giúp khách hàng nhận diện giá trị thực của sản phẩm.

Thứ hai, các thông điệp truyền thông cần được chuẩn hóa và truyền tải xuyên suốt trên mọi nền tảng. Khi hệ thống thông tin nhất quán được kết nối chặt chẽ với cam kết về chất lượng thực tế, doanh nghiệp mới có thể xây dựng được lòng tin vững chắc nơi người tiêu dùng.

Tại Duy Tân, chúng tôi tin rằng con đường duy nhất để giữ vững niềm tin của khách hàng là không ngừng đổi mới. Đổi mới không phải là đích đến, mà là một hành trình tự thân vận động diễn ra mỗi ngày.

Vì vậy, chúng tôi không dừng lại ở việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng ổn định mà còn mạnh dạn tiến xa hơn vào phân khúc cao cấp với thương hiệu Matsu. Trên nền tảng vững chắc và bền vững của phân khúc phổ thông, chúng tôi xác định việc mở rộng sang phân khúc cao cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển là chiến lược trọng tâm, xuyên suốt nhiều năm. Công ty cam kết kiên định với định hướng này, đồng thời linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn để tối ưu hóa, phù hợp với biến động của thị trường”.

“Giải pháp tủ hàng thông minh đã được triển khai ở rất nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi đã nghiên cứu sản phẩm này từ những năm 2020, từ năm 2024 bắt tay vào làm hạ tầng và giải pháp công nghệ. Tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử tại Việt Nam rất nhanh, mỗi năm tăng từ 20 - 30%, số lượng đơn hàng cũng vậy.

Hiện nay, Viettel Post mỗi ngày vận hành từ 1,2 – 1,5 triệu đơn hàng. Với số lượng bưu tá như vậy và tốc độ tăng trưởng của thị trường thì nguồn nhân lực giao hàng sẽ không thể đáp ứng nổi. Từ đó, chúng tôi phát triển giải pháp tủ giao hàng thông minh, giúp các doanh nghiệp chuyển phát giảm nguồn nhân lực về bưu tá, đồng thời khách hàng có thể tiện dụng nhận hàng mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc đi vắng. Đây là giải pháp giao hàng không tiếp xúc, không cần nghe điện thoại. Khách hàng sẽ có thông báo tin nhắn trên app nhận hàng nên yên tâm sử dụng. Các giải pháp thanh toán cũng được tích hợp để không cần sử dụng tiền mặt.

Hiện chúng tôi đã lắp đặt được gần 1.000 máy, tập trung vào thị trường Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. Giải pháp này cũng đã xuất hiện ở nhiều khu chung cư, khu văn phòng, bệnh viện, các trường đại học và được đông đảo người dân đón nhận, sử dụng. Tỷ lệ lấp đầy tủ cũng tăng dần hằng tháng. Chúng tôi đánh giá đây là giải pháp giúp Viettel Post tiết kiệm về nguồn nhân lực và cung cấp tiện ích cho khách hàng.

Với giải pháp này rất khó để lừa đảo, bởi toàn bộ 100% tủ thông minh đều có hệ thống camera giám sát 24/7, lưu trữ trong 30 ngày. Bất kỳ bưu phẩm nào được gửi vào tủ đều được định danh, khách hàng gửi đều phải nhập số điện thoại hoặc sử dụng trên app đã được định danh của Viettel Post.

Tin nhắn chỉ gửi được đến đúng user người đăng ký nên không bị lộ, mã mở tủ cũng vậy, chỉ người nhận hàng mới đăng ký mã này, như vậy, giúp người dân yên tâm. Chúng tôi có 2 loại mã, gồm QR code hoặc bằng số, khách hàng có thể dùng điện thoại quét mã in trên tủ hoặc nhập số thông tin bí mật trên tủ. Mỗi người có một mã bí mật, do đó, sẽ hạn chế nhầm lẫn, lừa đảo”.

“Đối với Unilever và các nhãn hàng thành viên, giá trị thực không chỉ nằm ở công năng của sản phẩm mà còn ở cảm nhận của người tiêu dùng. Đó là sự kết hợp giữa trải nghiệm sử dụng thực tế của khách hàng và những đóng góp bền vững của sản phẩm dành cho môi trường, xã hội.

Điển hình như OMO, bên cạnh việc tháo gỡ gánh nặng việc nhà cho người phụ nữ Việt, Unilever còn kiên trì theo đuổi các giá trị dài hạn. Minh chứng là trong 30 năm vừa qua, OMO đã hiện thực hóa cam kết “Hành động vì một Việt Nam xanh” với 1 triệu cây xanh được vun trồng, khẳng định vị thế của một thương hiệu luôn đồng hành cùng với sự phát triển tích cực của cộng đồng.

Tại Unilever, niềm tin của người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu, được vun đắp từ những nỗ lực nhỏ nhất trong từng sản phẩm mà nhãn hàng đem tới. Bên cạnh đó, chúng tôi kiên định với chiến lược dài hạn thông qua việc đầu tư nghiên cứu, nhằm kiến tạo nên những giải pháp tối ưu, giúp cuộc sống của khách hàng trở nên tiện nghi và hiện đại hơn mỗi ngày. Song hành với mục tiêu kinh doanh, Unilever cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, hướng tới một tương lai phát triển bền vững”.

“Trong bối cảnh ngành vàng năm 2025 đối mặt với nhiều biến động, Bảo Tín Mạnh Hải xem đây là cơ hội để khẳng định giá trị cốt lõi của mình. Chúng tôi đã chuẩn bị lộ trình này từ nhiều năm trước với mục tiêu hướng tới trở thành doanh nghiệp IPO.

Do đó, từ hệ thống quản trị, nền tảng công nghệ đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ đều được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Bảo Tín Mạnh Hải mong muốn thương hiệu không chỉ dừng lại ở danh hiệu thương hiệu quốc gia, chúng tôi khát khao trở thành một “thương hiệu quốc dân” - cái tên đầu tiên hiện diện trong tâm trí khách hàng khi nhắc đến vàng 24K.

Hiện nay, nguyện vọng lớn nhất của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, đặc biệt là các đơn vị quy mô lớn như chúng tôi là mong nhận được sự quan tâm từ Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành trong việc tạo điều kiện nhập khẩu vàng nguyên liệu, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về sản xuất và nhập khẩu vàng miếng. Doanh nghiệp hiện đang chờ đợi sự xét duyệt từ Ngân hàng Nhà nước để sớm hiện thực hóa mục tiêu này. Song song đó, chúng tôi cam kết đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để khách hàng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm”.

“Đối với chúng tôi, giá trị thật của sản phẩm sẽ không nằm ở những quảng cáo rất bay bổng, mà ở những trải nghiệm, sự hài lòng và nhất quán của người tiêu dùng theo thời gian. Sản phẩm chất lượng phải là sản phẩm an toàn, đúng với cam kết của nhà sản xuất và phải có quy trình vận hành, sản xuất minh bạch, từ nguồn nguyên liệu đến kiểm soát rủi ro, sau đó là thành phẩm đến tay người tiêu dùng trọn vẹn. Ngoài ra, sản phẩm chất lượng cũng phải có giá thành phù hợp với giá trị mang lại cho người tiêu dùng.

Để hiện thực hóa sản phẩm chất lượng, LC Food đã có những chiến lược dài hạn và rất kiên định với chiến lược này. Đó là, đầu tư vào phát triển hệ thống nhà máy 3F (Feed - Farm – Food) để đảm bảo chủ động kiểm soát được nguồn nguyên liệu và chất lượng, sau đó mới đến sản phẩm có giá trị gia tăng.

Chất lượng phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi cũng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ, quản trị và con người - là những cán bộ nhân viên của LC Food. Chúng tôi tin rằng chỉ có những doanh nghiệp kiên định với con đường dài hạn như vậy mới có thể tồn tại và phát triển tốt được. Chúng tôi nhất quán việc truyền thông là phải thật, nên luôn mong muốn đem đến những thông tin chân thực và minh bạch về mình đến công chúng”.

