Tiêu & Dùng

VNPAY được vinh danh hạng mục cao nhất Top 10 thương hiệu Tin Dùng 2025

P.V

18/12/2025, 18:45

Ngày 18/12/2025 tại Hà Nội, Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY được vinh danh Top 10 thương hiệu Tin Dùng 2025.

Vượt qua nhiều ứng cử viên trong lĩnh vực công nghệ, Bộ giải pháp Nộp thuế số VNPAY đã xuất sắc được vinh danh Top 10 Tin Dùng 2025. Đây là hạng mục cao nhất của chương trình Tin Dùng, dành cho các sản phẩm, dịch vụ đã khẳng định vị thế trên thị trường và có tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai.

Tin Dùng 2025 là chương trình thường niên do Tạp chí kinh tế Việt Nam tổ chức, với chủ đề “Giá trị chất, Niềm tin thật”, vinh danh các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, có mức độ phổ biến cao và tác động tích cực đến người tiêu dùng trong nước.

Bà Tống Thị Hoài Hương - Phó Tổng giám đốc VNPAY, đại diện VNPAY nhận thương hiệu Tin Dùng 2025 cho Bộ giải pháp Nộp thuế số VNPAY.
Bà Tống Thị Hoài Hương - Phó Tổng giám đốc VNPAY, đại diện VNPAY nhận thương hiệu Tin Dùng 2025 cho Bộ giải pháp Nộp thuế số VNPAY.

Chương trình cũng được xem là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của VNPAY trong việc phát triển các giải pháp công nghệ, phục vụ kinh doanh, hỗ trợ số hóa quy trình bán hàng, quản lý, kê khai và lưu trữ dữ liệu, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ với những thay đổi đặc biệt về chính sách thuế khoán sang thuế kê khai từ ngày 1/1/2026.

“Bộ giải pháp Nộp thuế số VNPAY hỗ trợ đơn giản hóa thủ tục, tối ưu quy trình quản lý chứng từ, ký kết và thực hiện nghĩa vụ thuế trên nền tảng số, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả, minh bạch và bền vững. Giải thưởng cũng tiếp thêm động lực để VNPAY tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình chuyển đổi số”, chia sẻ về sự kiện, bà Tống Thị Hoài Hương - Phó Tổng giám đốc VNPAY cho biết.

Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY được nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tin tưởng sử dụng.
Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY được nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tin tưởng sử dụng.

Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái tích hợp, bao gồm nhiều dịch vụ trên cùng một nền tảng. Các thành phần chính gồm phần mềm hóa đơn điện tử (VNPAY-Invoice), dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế (VNPAY-TVAN), lưu trữ hóa đơn điện tử (VNPAY Cloud), phần mềm chữ ký số (VNPAY-CA), phần mềm quản lý bán hàng, kê khai thuế, cùng nền tảng hỗ trợ quản lý và ký kết văn bản, hợp đồng điện tử (VNeDOC).

Việc tích hợp các dịch vụ trong một hệ sinh thái giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh số hóa liền mạch các khâu từ bán hàng, quản lý chứng từ, ký số, truyền dữ liệu đến lưu trữ và kê khai thuế, qua đó giảm thiểu thủ tục hành chính, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả vận hành.

Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY được nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tin tưởng sử dụng.
Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY được nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tin tưởng sử dụng.

Song song với việc phát triển sản phẩm, VNPAY cho biết đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh khi sử dụng gói giải pháp nộp thuế số. Theo đó, từ nay đến hết năm 2028, người dùng được tặng không giới hạn trong vòng 3 năm đối với các dịch vụ gồm: phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế, số lượng hóa đơn điện tử, số lượt chữ ký số, dịch vụ truyền dẫn và lưu trữ hóa đơn điện tử, cùng dịch vụ ký kết hợp đồng và văn bản điện tử.

Chính sách này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp số một cách thuận lợi, đồng thời khuyến khích việc chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang môi trường số.

Với việc được vinh danh Top 10 Tin Dùng 2025, Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY tiếp tục khẳng định vai trò của một hệ sinh thái số toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới hoạt động minh bạch, hiệu quả và bền vững.

