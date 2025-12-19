[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy đã tổ chức Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025. Đây là là sự kiện thường niên do Tạp chí khởi xướng và thực hiện từ năm 2006 đến nay…

Chương trình có sự tham dự của TS. Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS. Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam… cùng các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Lễ công bố và vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025 đã trở thành một ngày hội giao lưu – kết nối giữa các doanh nghiệp, thương hiệu với những bài phát biểu chỉ ra xu hướng minh bạch thông tin trên thị trường tiêu dùng hiện tại, phóng sự tổng quan cho thấy bức tranh thị trường biến đổi không ngừng, và sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nêu bật bản sắc thương hiệu…

Đặc biệt, qua danh sách các sản phẩm – dịch vụ được vinh danh, có thể thấy bằng cách tạo ra những sản phẩm chất lượng, sản xuất và kinh doanh có trách nhiệm và minh bạch thông tin, các doanh nghiệp sẽ có lợi thế tại thị trường trong nước và vươn ra thế giới. Khi cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều lan tỏa những giá trị của sự trung thực và chuẩn mực, thị trường tiêu dùng sẽ ngày càng hiện đại và lành mạnh.

Các khách mời giao lưu, kết nối tại sự kiện.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng.

Các vị lãnh đạo, các vị khách quý đã đến tham dự chương trình và chúc mừng các doanh nghiệp.

Khởi động Lễ công bố và vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025.

Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình Tin Dùng Việt Nam, phát biểu khai mạc chương trình.

PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, phát biểu chào mừng.

Thông qua một tiểu phẩm ngắn có tên “Bình dân học vụ Số”, chương trình muốn thay người tiêu dùng cất lên tiếng nói về những băn khoăn, trăn trở và sự thận trọng trong từng quyết định mua sắm.

Ông Dương Tử Cương, Founder thương hiệu Trà Việt Tú và ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc cao cấp giải pháp thanh toán Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank, chia sẻ câu chuyện về minh bạch thông tin tạo nên giá trị thương hiệu.

Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025.

Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Xanh & Bền vững 2025.

Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Tiên phong 2025.

Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Hữu ích 2025.

Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Ấn tượng.

Sau Lễ công bố và vinh danh, ban tổ chức và khách mời tiếp tục giao lưu kết nối, cùng chia sẻ những bí quyết xây dựng một thị trường bán lẻ bền vững. Qua đó, các chuyên gia và doanh nghiệp cùng đi đến thống nhất rằng yêu cầu minh bạch – minh bạch trong thông tin hàng hóa, trong hoạt động quản lý và trong trách nhiệm doanh nghiệp – đã trở thành vấn đề cấp thiết.

Điều này không chỉ là yếu tố đảm bảo công bằng trong cạnh tranh, mà còn là nền tảng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của hàng chục triệu người tiêu dùng Việt. Minh bạch, nói một cách giản dị, là để người dân được dùng đúng, dùng đủ và dùng thật.