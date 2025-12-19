[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 19/12/2025
Tạp chí Kinh tế Việt Nam
19/12/2025, 07:21
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy đã tổ chức Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025. Đây là là sự kiện thường niên do Tạp chí khởi xướng và thực hiện từ năm 2006 đến nay…
Chương trình có sự tham dự của TS. Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS. Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam… cùng các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.
Lễ công bố và vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025 đã trở thành một ngày hội giao lưu – kết nối giữa các doanh nghiệp, thương hiệu với những bài phát biểu chỉ ra xu hướng minh bạch thông tin trên thị trường tiêu dùng hiện tại, phóng sự tổng quan cho thấy bức tranh thị trường biến đổi không ngừng, và sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nêu bật bản sắc thương hiệu…
Đặc biệt, qua danh sách các sản phẩm – dịch vụ được vinh danh, có thể thấy bằng cách tạo ra những sản phẩm chất lượng, sản xuất và kinh doanh có trách nhiệm và minh bạch thông tin, các doanh nghiệp sẽ có lợi thế tại thị trường trong nước và vươn ra thế giới. Khi cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều lan tỏa những giá trị của sự trung thực và chuẩn mực, thị trường tiêu dùng sẽ ngày càng hiện đại và lành mạnh.
Sau Lễ công bố và vinh danh, ban tổ chức và khách mời tiếp tục giao lưu kết nối, cùng chia sẻ những bí quyết xây dựng một thị trường bán lẻ bền vững. Qua đó, các chuyên gia và doanh nghiệp cùng đi đến thống nhất rằng yêu cầu minh bạch – minh bạch trong thông tin hàng hóa, trong hoạt động quản lý và trong trách nhiệm doanh nghiệp – đã trở thành vấn đề cấp thiết.
Điều này không chỉ là yếu tố đảm bảo công bằng trong cạnh tranh, mà còn là nền tảng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của hàng chục triệu người tiêu dùng Việt. Minh bạch, nói một cách giản dị, là để người dân được dùng đúng, dùng đủ và dùng thật.
17:45, 18/12/2025
16:49, 18/12/2025
Ngày 18/12/2025 tại Hà Nội, Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY được vinh danh Top 10 thương hiệu Tin Dùng 2025.
Tại sự kiện Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam năm 2025 vào ngày 18/12, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh rằng “văn hóa tiêu dùng minh bạch” là nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn hơn.
Chiều ngày 18/12, chương trình Tin Dùng Việt Nam năm 2025 diễn ra với sự tham gia của đại diện cơ quan nhà nước, lãnh đạo hiệp hội, ngành hàng cùng đông đảo các doanh nghiệp...
Chương trình Tin Dùng Việt Nam là sự kiện thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng và thực hiện từ năm 2006 đến nay…
Mới đây, chiếc thẻ Visa SeASoul 2in1 do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) hợp tác cùng ca sỹ Mỹ Tâm chính thức ra mắt. Đây là sự kết hợp giữa một thương hiệu tài chính uy tín và một ngôi sao âm nhạc đình đám với điểm chạm mang chung giá trị “thật Tâm” - đem lại những lợi ích tài chính hấp dẫn, lan tỏa cảm xúc tích cực và truyền cảm hứng sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: