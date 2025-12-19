Thứ Sáu, 19/12/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

19/12/2025, 07:21

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy đã tổ chức Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025. Đây là là sự kiện thường niên do Tạp chí khởi xướng và thực hiện từ năm 2006 đến nay…

Đây là lần thứ 19 chương trình Tin Dùng Việt Nam được tổ chức.
Đây là lần thứ 19 chương trình Tin Dùng Việt Nam được tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của TS. Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS. Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam… cùng các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Lễ công bố và vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025 đã trở thành một ngày hội giao lưu – kết nối giữa các doanh nghiệp, thương hiệu với những bài phát biểu chỉ ra xu hướng minh bạch thông tin trên thị trường tiêu dùng hiện tại, phóng sự tổng quan cho thấy bức tranh thị trường biến đổi không ngừng, và sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, nêu bật bản sắc thương hiệu…

Đặc biệt, qua danh sách các sản phẩm – dịch vụ được vinh danh, có thể thấy bằng cách tạo ra những sản phẩm chất lượng, sản xuất và kinh doanh có trách nhiệm và minh bạch thông tin, các doanh nghiệp sẽ có lợi thế tại thị trường trong nước và vươn ra thế giới. Khi cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều lan tỏa những giá trị của sự trung thực và chuẩn mực, thị trường tiêu dùng sẽ ngày càng hiện đại và lành mạnh.

VnEconomy
Các khách mời giao lưu, kết nối tại sự kiện.
Các khách mời giao lưu, kết nối tại sự kiện.
Tiết mục nghệ thuật chào mừng.
Tiết mục nghệ thuật chào mừng.
VnEconomy
Các vị lãnh đạo, các vị khách quý đã đến tham dự chương trình và chúc mừng các doanh nghiệp.  
Các vị lãnh đạo, các vị khách quý đã đến tham dự chương trình và chúc mừng các doanh nghiệp.  
 Khởi động Lễ công bố và vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025.
 Khởi động Lễ công bố và vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025.
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình Tin Dùng Việt Nam, phát biểu khai mạc chương trình.
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình Tin Dùng Việt Nam, phát biểu khai mạc chương trình.
PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, phát biểu chào mừng.
PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, phát biểu chào mừng.
VnEconomy
Thông qua một tiểu phẩm ngắn có tên "Bình dân học vụ Số", chương trình muốn thay người tiêu dùng cất lên tiếng nói về những băn khoăn, trăn trở và sự thận trọng trong từng quyết định mua sắm.
Thông qua một tiểu phẩm ngắn có tên “Bình dân học vụ Số”, chương trình muốn thay người tiêu dùng cất lên tiếng nói về những băn khoăn, trăn trở và sự thận trọng trong từng quyết định mua sắm.
VnEconomy
Ông Dương Tử Cương, Founder thương hiệu Trà Việt Tú và ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc cao cấp giải pháp thanh toán Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank, chia sẻ câu chuyện về minh bạch thông tin tạo nên giá trị thương hiệu.
Ông Dương Tử Cương, Founder thương hiệu Trà Việt Tú và ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc cao cấp giải pháp thanh toán Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank, chia sẻ câu chuyện về minh bạch thông tin tạo nên giá trị thương hiệu.
Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025.
Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025.
Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Xanh & Bền vững 2025.
Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Xanh & Bền vững 2025.
Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Tiên phong 2025.
Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Tiên phong 2025.
Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Hữu ích 2025.
Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Hữu ích 2025.
Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Ấn tượng.
Vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Ấn tượng.

Sau Lễ công bố và vinh danh, ban tổ chức và khách mời tiếp tục giao lưu kết nối, cùng chia sẻ những bí quyết xây dựng một thị trường bán lẻ bền vững. Qua đó, các chuyên gia và doanh nghiệp cùng đi đến thống nhất rằng yêu cầu minh bạch – minh bạch trong thông tin hàng hóa, trong hoạt động quản lý và trong trách nhiệm doanh nghiệp – đã trở thành vấn đề cấp thiết.

Điều này không chỉ là yếu tố đảm bảo công bằng trong cạnh tranh, mà còn là nền tảng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của hàng chục triệu người tiêu dùng Việt. Minh bạch, nói một cách giản dị, là để người dân được dùng đúng, dùng đủ và dùng thật.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh: Bảo vệ người tiêu dùng cũng đồng nghĩa với bảo vệ thị trường, bảo vệ thế hệ tương lai

17:45, 18/12/2025

PGS.TS Phạm Ngọc Linh: Bảo vệ người tiêu dùng cũng đồng nghĩa với bảo vệ thị trường, bảo vệ thế hệ tương lai

Nhà báo Đào Quang Bính: Công nghệ truy xuất sẽ đảm bảo mọi điểm chạm đều hướng tới sự tích cực, trách nhiệm và đạo đức

16:49, 18/12/2025

Nhà báo Đào Quang Bính: Công nghệ truy xuất sẽ đảm bảo mọi điểm chạm đều hướng tới sự tích cực, trách nhiệm và đạo đức

Sắp diễn ra Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025

14:40, 16/12/2025

Sắp diễn ra Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025

Đọc thêm

VNPAY được vinh danh hạng mục cao nhất Top 10 thương hiệu Tin Dùng 2025

VNPAY được vinh danh hạng mục cao nhất Top 10 thương hiệu Tin Dùng 2025

Ngày 18/12/2025 tại Hà Nội, Bộ giải pháp nộp thuế số VNPAY được vinh danh Top 10 thương hiệu Tin Dùng 2025.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh: Bảo vệ người tiêu dùng cũng đồng nghĩa với bảo vệ thị trường, bảo vệ thế hệ tương lai

PGS.TS Phạm Ngọc Linh: Bảo vệ người tiêu dùng cũng đồng nghĩa với bảo vệ thị trường, bảo vệ thế hệ tương lai

Tại sự kiện Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam năm 2025 vào ngày 18/12, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh rằng “văn hóa tiêu dùng minh bạch” là nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn hơn.

Nhà báo Đào Quang Bính: Công nghệ truy xuất sẽ đảm bảo mọi điểm chạm đều hướng tới sự tích cực, trách nhiệm và đạo đức

Nhà báo Đào Quang Bính: Công nghệ truy xuất sẽ đảm bảo mọi điểm chạm đều hướng tới sự tích cực, trách nhiệm và đạo đức

Chiều ngày 18/12, chương trình Tin Dùng Việt Nam năm 2025 diễn ra với sự tham gia của đại diện cơ quan nhà nước, lãnh đạo hiệp hội, ngành hàng cùng đông đảo các doanh nghiệp...

[Trực tiếp]: Lễ Công bố và Vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025

[Trực tiếp]: Lễ Công bố và Vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025

Chương trình Tin Dùng Việt Nam là sự kiện thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng và thực hiện từ năm 2006 đến nay…

SeABank: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”

SeABank: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”

Mới đây, chiếc thẻ Visa SeASoul 2in1 do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) hợp tác cùng ca sỹ Mỹ Tâm chính thức ra mắt. Đây là sự kết hợp giữa một thương hiệu tài chính uy tín và một ngôi sao âm nhạc đình đám với điểm chạm mang chung giá trị “thật Tâm” - đem lại những lợi ích tài chính hấp dẫn, lan tỏa cảm xúc tích cực và truyền cảm hứng sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

1

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đầu tư

2

Mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Dân sinh

3

Trao giải thưởng báo chí toàn quốc chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam"

Tiêu điểm

4

Hà Nội có thêm trải nghiệm mới với tour “Ký ức Cột cờ”

Du lịch

5

Vịnh Hạ Long có thêm trải nghiệm du lịch mới dịp cuối năm

Du lịch

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy