Châu Âu tràn ngập du khách, nhu cầu tăng khiến giá tăng

Ngành du lịch thường rất nhạy cảm với sự suy thoái kinh tế, bởi khi các doanh nghiệp và người dân cắt giảm chi tiêu thì thường họ sẽ bỏ qua việc đi du lịch đầu tiên. Nhưng lần này thì khác, bởi nhu cầu về du lịch đã bị dồn nén trong ba năm qua. Chuyên gia trong ngành du lịch cho biết, người tiêu dùng đang chuyển từ cơn sốt chi tiêu cho các sản phẩm hàng hoá trong thời kỳ đại dịch sang chi tiêu cho trải nghiệm. Họ dường như sẵn sàng chấp nhận mức giá cao, đặc biệt là khi đi du lịch nước ngoài.

Những tuần cuối tháng 5 và đầu tháng 6, các điểm đến khác khắp châu Âu, nơi xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng của Netflix hay HBO như Emily in Paris hay The White Lotus, thu hút nhiều khách ghé thăm. Theo dữ liệu từ Expedia, lượt tìm kiếm chuyến bay tới các thành phố ở Sicily (nơi quay The White Lotus) tăng gấp ba so với năm ngoái.

Theo nhà cung cấp bảo hiểm du lịch Allianz Partners, số lượng người Mỹ đi châu Âu hè ước tăng 55% so 2022. London (Anh), Paris (Pháp), Dublin (Ireland) đứng đầu danh sách 10 điểm đến được khách yêu thích nhất. Những cái tên tiếp theo gồm Rome (Italy), Reykjavik (Iceland), Amsterdam (Hà Lan), Lisbon (Bồ Đào Nha). Ủy ban Du lịch châu Âu dự báo nhu cầu mạnh mẽ đối với các kỳ nghỉ ở lục địa này trong năm nay, với hơn 50% điểm đến dự kiến đón lượng khách bằng 80% năm 2019.

Người tiêu dùng đang chuyển từ cơn sốt chi tiêu cho các sản phẩm hàng hoá trong thời kỳ đại dịch sang chi tiêu cho trải nghiệm.

Hai thị trường có ý định đi du lịch châu Âu ngắn hạn cao nhất là Trung Quốc và Brazil. 73% số người được hỏi ở Trung Quốc hy vọng sẽ đến thăm châu Âu vào mùa hè, trong đó có 52% cho biết họ đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi tới châu lục này. Xếp sau Trung Quốc, Brazil có số người lựa chọn du lịch các nước ở châu Âu tới 52%. Ở ba quốc gia khác là Australia, Canada và Mỹ, chỉ số du khách muốn đến thăm châu Âu xuýt xoát nhau với 38%, 37% và 36%. Lượng khách chủ yếu dưới 50 tuổi.

Steve Perillo, CEO công ty du lịch Perillo Tours có trụ sở tại Mỹ, chứng kiến lượng khách đặt tour đến châu Âu tăng đột biến mùa hè này. Các năm trước, công suất bán tour của công ty đạt khoảng 80%. Năm nay đạt 96%, dự kiến kín tour trong vài tuần tới. Perillo đã nghĩ về "mùa cao điểm du lịch bom tấn" từ mùa thu 2022, khi công ty ông giảm giá tour 5% nhân dịp Black Friday. "Khi đó, chúng tôi nhận thấy nhu cầu quá cao. Lẽ ra chúng tôi nên tăng giá tour thay vì khuyến mại", ông Perillo nói.

Chính bởi vì nhu cầu tăng cao, cuộc khảo sát của Schengen Visa Info cho thấy chi phí của các sản phẩm và dịch vụ du lịch ở châu Âu đã tăng gần 10%, so với mùa hè năm 2022. Công ty du lịch đa quốc gia American Express Global Business Travel chỉ ra giá khách sạn ở châu Âu sẽ tăng mạnh nhất trong năm 2023, nhưng vẫn không làm giảm nhu cầu từ du khách.

Các khách sạn cháy phòng, bảo tàng chật cứng và nhà hàng quá tải đang dần trở thành điều không còn gì xa lạ, đặc biệt ở các thành phố như Barcelona, Rome, Paris. Ba thành phố dự kiến có mức tăng cao nhất so với năm ngoái là Paris (10%), Stockholm (9%), Dublin (8,5%).

Tại Paris, Arnaud Morandi, quản lý cấp cao của khách sạn 5 sao với 54 phòng Fauchon L'Hôtel cho biết mọi thứ đang được bán hết quá nhanh. "Nhà hàng cao cấp, khách sạn hạng sang đều được đặt trước, sớm hơn rất nhiều so với mọi năm", Morandi nói. Khách sạn khai trương vào năm 2018 này đã lập kỷ lục về công suất phòng khi trong một ngày đã bán hết toàn bộ phòng trong ba tháng hè, từ tháng 6 - 8.

Chính người dân sống ở châu Âu cũng đang cảm thấy khó khăn khi lên kế hoạch nghỉ hè. Pola Henderson, mang hai quốc tịch Mỹ và Ba Lan, sống ở Paris bảy năm, đã buộc phải thay đổi cách cô đi du lịch vòng quanh châu Âu. Cô có thói quen đi du lịch nước ngoài một hoặc hai lần mỗi tháng. Nhưng hè này, Handerson sẽ đi du lịch trong nước. "Tôi từng không thể hình dung được việc sống mà không đi du lịch. Nhưng bây giờ tôi cân nhắc hơn. Việc đi lại trở nên khó khăn hơn, không chỉ là giá cả mà chúng tôi còn phải lên kế hoạch trước", cô nói.

Chi phí đội lên cao, các chương trình giảm giá như khách hàng thân thiết hay hạ tiêu chí khách sạn được du khách ưu tiên áp dụng. Ngoài ra, khách du lịch còn lựa chọn các nhà hàng ít tốn kém hơn và chọn các cơ sở ăn uống tự phục vụ để tối ưu chi phí. Nhiều du khách buộc phải chuyển sang đi tàu lửa hay phà do giá vé máy bay tăng cao trong đợt cao điểm du lịch hè. Theo Ủy ban Du lịch châu Âu (ETC), cắt giảm 37% chi phí mua sắm là chiến lược ngân sách hàng đầu cho khách du lịch nước ngoài.

Các khách sạn cháy phòng, bảo tàng chật cứng và nhà hàng quá tải đang dần trở thành điều không còn gì xa lạ tại nhiều thành phố.

Châu Âu được du khách quan tâm do châu lục này đáp ứng được ba tiêu chí chính bao gồm cảm nhận về sự an toàn, tiện ích du lịch và khả năng chi trả của các dịch vụ du lịch. ETC khuyến cáo, nhắc đến các điểm du lịch tại châu Âu, những thủ đô lớn thường có sức hấp dẫn vượt trội. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với chi phí sinh hoạt cao và mật độ khách tham quan đông đúc. Thế nên, thay vì ghé đến Paris, London hay Berlin, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một vài điểm đến thân thiện với giá cả phải chăng hơn nằm trong cùng khu vực.

Chẳng hạn, Ireland là một điểm đến du lịch đầy màu sắc, với đồng cỏ xanh ngút ngàn, những lâu đài cổ kính và những làng quê yên bình. Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn du lịch giá rẻ ở Châu Âu, Ireland có thể là điểm đến lý tưởng cho bạn. Bạn có thể khám phá thành phố Dublin tấp nập, thăm dò các di sản văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc, và thưởng thức ẩm thực truyền thống của đất nước Vàng Sương Mù.

Khu vực của Bắc Âu nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những thành phố hiện đại ấn tượng và văn hóa độc đáo, cũng là sự lựa chọn đáng để thử. Bạn có thể khám phá Stockholm - thủ đô của Thụy Điển, một thành phố được bao quanh bởi nhiều hòn đảo, những ngôi nhà cổ kính và tiền vệ trầm lắng. Bạn cũng có thể khám phá Oslo, thủ đô của Na Uy với những cảnh quan thiên nhiên rực rỡ và kiến trúc đương đại độc đáo.

Trong khi đó, Tây Ban Nha là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, mang lại cho du khách những trải nghiệm đa dạng và phong phú, từ những thành phố cổ kính đến bãi biển tuyệt đẹp, từ ẩm thực đặc trưng đến những sự kiện độc đáo. Với chi phí du lịch tương đối rẻ, Tây Ban Nha là điểm đến lý tưởng cho những người muốn khám phá nhiều điều thú vị mà không phải tốn quá nhiều chi phí.