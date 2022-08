“Cháy” tour du lịch ngắn ngày dịp nghỉ lễ 2/9

Khảo sát chung với các doanh nghiệp lữ hành, thị trường du lịch nội địa gần như đã phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19, nên nhu cầu đi lại, vui chơi, nghỉ dưỡng của người dân vẫn khá lớn. Ngay từ đầu tháng 7, nhiều đơn vị đã rục rịch chào bán các tour cho kỳ nghỉ lễ 2/9 với nhiều ưu đãi. Thực tế, đã có lượng lớn khách quan tâm và đặt dịch vụ, đúng kỳ vọng của các doanh nghiệp.

LƯỢNG KHÁCH ĐÔNG, TOUR TUYẾN ỔN ĐỊNH

Đại diện của Công ty Lữ hành Saigontourist cho biết kỳ nghỉ lễ này không quá dài nên nhiều gia đình sẽ tranh thủ cho trẻ du lịch trước khi các con bước vào năm học mới. Mặc dù lượng khách có thể không đông như các tháng trước nhưng dự kiến nhu cầu du lịch của thị trường trong dịp lễ 2/9 vẫn sôi động và thậm chí nhanh “cháy hàng ” những sản phẩm “hot”.

Sau ba tháng cao điểm hè thường tập trung vào các thành phố biển, thị trường du lịch dịp lễ 2/9 xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới hướng đến đặc trưng riêng của mùa Thu - Đông được du khách ưa chuộng, trong đó nổi bật nhất là các tour đi vùng núi. "Tỷ lệ đặt tour trekking các vùng núi đợt lễ 2/9 tăng khoảng 35% so với giai đoạn đầu hè. Các tour leo núi, chèo SUP ngắn ngày được ưa chuộng dịp này, như trekking vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), vườn quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh)...", ông Trần Trung Kiên, đại diện Umove Trekking, chia sẻ.

Trưởng phòng Truyền thông và Marketing, Công ty Du lịch Flamingo Redtours Vũ Bích Huệ xác nhận xu hướng trên và cho biết, khách có xu hướng lựa chọn các tour ngắn ngày để đi các địa điểm đặc sắc, có nhiều trải nghiệm mới lạ. Đang “hút” khách dịp này là tour Đông - Tây Bắc mùa lúa chín, săn mây, tour Ba Bể - Cao Bằng, tour Hoàng Su Phì - Xín Mần… Tương tự, Vietravel đã tung ra các sản phẩm đẩy mạnh chùm tour ngắn ngày ngắm "mùa vàng" như: khám phá vòng cung Đông Bắc: Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn; Ngắm mùa lúa chín Mù Căng Chải, Tú Lệ; Tour leo núi săn mây Tây Bắc...

Ông Phạm Duy Nghĩa, CEO Vietfoot Travel cho biết hiện tại, doanh nghiệp của ông đã kín lịch dẫn đoàn đi du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong đó, khách đi quốc tế cũng có nhưng chủ yếu vẫn là khách du lịch nội địa. “Hiện tại phải gọi là “cháy” hàng. Tour du lịch nghỉ lễ 2/9 đã được đặt rất nhiều, lượng khách rất đông", ông Nghĩa nhấn mạnh. Theo ông Nghĩa, trải qua mùa du lịch hè bùng nổ, các doanh nghiệp lữ hành cũng đã quen với tình trạng khách tăng đột biến, gồm cả những đoàn lớn, vì thế thời điểm này du lịch nội địa đang diễn ra thuận lợi.

Cũng trong tình trạng liên tục xây dựng tour để chào bán cho dịp nghỉ lễ 2/9, ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc công ty CP lữ hành Fiditour cho biết hiện tại doanh nghiệp của mình cũng đã kín lịch và gần như "chốt sổ". Chỉ 2 - 3 ngày nữa, hãng sẽ chốt hết lịch trình du lịch với những đoàn khách di chuyển bằng máy bay, còn đoàn khách đi gần vẫn có thể thay đổi vào sát ngày nghỉ lễ.

Đối với thị trường tour nước ngoài, nhiều đơn vị lữ hành đánh giá, với khoảng thời gian nghỉ 4 ngày 3 đêm, du khách sẽ quan tâm nhiều đến thị trường gần trong khu vực Đông Nam Á, châu Á. Với mức giá từ 8 - 10 triệu đồng/người, thủ tục nhập cảnh dễ dàng, nhiều tour du lịch đi Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia… ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách.

Theo Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Lê Hồng Thái, hiện nhiều gói tour đi Bali (Indonesia), Singapore, Thái Lan… có mức giá từ 6 - 10 triệu đồng/người đang được khách đặt nhiều. Bên cạnh đó, một số nhóm khách trẻ tuổi cũng quan tâm tour đi Lào với cung đường bộ Nghệ An - Xiêng Khoảng - Luang Prabang - Viêng Chăn - Hà Tĩnh…

Ông Trần Thanh Vũ, Chủ tịch HĐQT VinaGroup, cho biết nhu cầu tour nước ngoài dịp lễ 2/9 đang tăng khoảng 30% - 40% so với ngày thường. Hiện khách đăng ký nhiều ở các điểm đến tới Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc với lịch trình dưới 5 ngày. Xa hơn, công ty cũng xác định châu Âu, châu Mỹ... là những điểm đến được du khách hỏi thăm, đặt tour nhiều.

ĐỒNG LOẠT TĂNG CHUYẾN

Không kỳ vọng vào sự "bùng nổ" như ba tháng hè, nhưng dịp 2/9 vẫn là thời điểm có thể hút khách du lịch. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết công ty dự kiến phục vụ khoảng 90.000 lượt khách trong mùa Thu - Đông, trong đó khoảng 10.000 lượt dịp nghỉ lễ này.

Còn theo đại diện Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, với các diễn tiến khá thuận lợi của thị trường khách nội địa từ đầu năm đến nay, dự đoán lượng khách du lịch dịp 2/9 năm nay sẽ tăng 70 - 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Lữ hành Fiditour – Vietluxtour đã chuẩn bị kế hoạch kinh doanh dịp lễ này từ quý 2/2022, hiện đã đạt khoảng 70 - 75% kế hoạch dự kiến.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới, nhiều hãng hàng không, tàu hỏa đã có kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt là các chuyến đến những điểm du lịch. Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sẽ cung ứng hơn 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do hãng khai thác trong giai đoạn từ ngày 1 - 4/9, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Các đường bay du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng/Quy Nhơn/Nha Trang/Phú Quốc/Đà Lạt sẽ được hãng tăng tần suất bay. Trong thời gian từ ngày 31/8 đến 4/9, Bamboo Airways cũng tăng tải trên các đường bay trục lẻ và du lịch.

Theo đại diện các công ty lữ hành, các combo du lịch từ tour, giá vé máy bay, giá phòng khách sạn... dịp nghỉ lễ năm nay đều có mức giá "mềm" hơn so với dịp cao điểm hè, dao động từ 1 đến 5 triệu đồng. Với vé máy bay, nếu như từ tháng 5 đến cuối tháng 7 giá ở ngưỡng 5 - 7 triệu đồng khứ hồi tùy địa điểm và giờ bay, thì ở hiện tại mức giá này đã giảm gần 50%, dao động từ 2,5 đến 4 triệu đồng khứ hồi.

Trên các trang web của Vietjet Air, Bamboo Airways... các chặng bay trong và gần thời gian nghỉ lễ từ Hà Nội/TP.HCM đi Đà Nẵng có giá từ 2,5 triệu đồng khứ hồi, đi Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt... đều dao động quanh mức 3 - 3,5 triệu đồng khứ hồi... Chặng Hà Nội đi TP.HCM hiện cũng có giá khoảng 3 đến 4 triệu đồng đã bao gồm thuế phí.

Đặc biệt, sau đại dịch, nhiều người chọn đường sắt như một trải nghiệm cho chuyến du lịch của mình, vì vậy các dịp lễ tết hay cuối tuần, lượng khách sử dụng đường sắt đều tăng. Trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tổ chức chạy nhiều chuyến tàu và áp dụng nhiều ưu đãi trên các tuyến đường sắt phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Dự kiến, nếu nhu cầu đi lại của hành khách tiếp tục tăng cao, ngành đường sắt sẽ tổ chức nối chuyến, thêm tàu áp dụng song song với các ưu đãi, các tour, combo trọn gói.

Theo Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty Lữ hành Pattours Vũ Giang Biên, nhiều đơn vị đang thực hiện kích cầu dịp 2/9, nên vẫn có những gói tour giá rẻ, chi phí hợp lý dành cho du khách. Tuy nhiên, hiện giá vé máy bay và khách sạn trong dịp nghỉ lễ 2/9 không thấp hơn nhiều so với ngày thường, nên khó có chuyện “tri ân khách hàng” bằng những combo hay voucher giá rẻ quá mức. Do đó, du khách cần thận trọng, tỉnh táo với những lời quảng cáo “siêu sale” ở những trang web không uy tín.