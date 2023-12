Chị gái Chủ tịch POM tiếp tục đăng ký bán hết cổ phiếu POM

Bà Đỗ Thị Nguyệt, chị ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT Thép Pomina (mã POM-HOSE thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thép POMINA.

Cụ thể: từ ngày 22/11 đến ngày 15/12, bà Đỗ Thị Nguyệt, chị gái Chủ tịch POM đã bán 3.382.703 cổ phiếu trong tổng đăng ký bán 3,5 triệu cổ phiếu, tương ứng bán được 96,7% so với tổng đăng ký để giảm sở hữu từ 4.588.103 cổ phiếu (1,64% vốn điều lệ), về 1.205.400 cổ phiếu (0,43% vốn điều lệ).



Bà Nguyệt cho biết lý do không giao dịch hết cổ phiếu đăng ký do giá cổ phiếu không đạt được giá kỳ vọng.

Ngay sau đó, bà Đỗ Thị Nguyệt đăng ký bán hết 1.205.400 cổ phiếu POM để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ, thời gian giao dịch từ ngày 21/12/2023 đến ngày 4/1/2024,

Mới đây, bà Đỗ Kim Lang, em gái Chủ tịch đã bán thành công 353.788 cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 0,13% vốn điều lệ về 0% vốn điều lệ vào ngày 12/12/2023.

Tiếp theo, bà Do Nhung (quốc tịch Mỹ), em gái Chủ tịch đã bán thành công 6.571.727 cổ phiếu POM, giảm sở hữu từ 2,35%, về còn 0% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 15/11 đến ngày 11/12.

Được biết, bà Đỗ Thị Kim Ngọc, em gái đăng ký bán 5.531.835 cổ phiếu, từ ngày 7/12 đến ngày 7/1/2023 theo phương thức thoả thuận nhằm đầu tư. Nếu thành công bà Kim Ngọc sẽ giảm sở hữu về còn 2.358.106 cổ phiếu, chiếm 0,84% vốn tại POM.

Tương tự, bà Đỗ Thị Nguyệt, chị gái ông Đỗ Duy Thái đăng ký bán ra 3,5 triệu cổ phiếu POM, giảm sở hữu từ 1,64%, về còn 0,39% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến từ 22/11 đến ngày 20/12.

Trước đó, ngày 7/8, bà Đỗ Thị Kim Cúc, em ông Đỗ Duy Thái vừa bán ra 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,9%, xuống 1,83% vốn điều lệ;

Bối cảnh người thân Chủ tịch mang cổ phiếu ra bán, từ ngày 18/7 đến ngày 11/12, cổ phiếu POM giảm 35,7%, từ 8.450 đồng về 5.430 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 15/12/2023, giá cổ phiếu này giảm thêm 4,30% về còn 4.900 đồng/cổ phiếu và giảm 9,76% trong 5 ngày qua và giảm hơn 28% trong 6 tháng qua.

Hiện cổ phiếu POM đang trong tình trạng bị kiểm soát. Để khắc phục tình trạng này, vừa qua, POM cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong hai năm qua việc thu nhập thư xác nhận từ nhà thầu Trung Quốc gặp nhiều khó khăn và công ty cam kết sẽ xác nhận công nợ nhà cung cấp nước ngoài; chuẩn bị các phương án khả thi về cân đối dòng tiền cho giả định hoạt động liên tục cùng với các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Đồng thời, POM cũng tiếp tục làm việc với các ngân hàng để thu thập ý kiến và xác nhận của các ngân hàng về việc tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Công ty; tiếp tục duy trì giới hạn tín dụng, cơ cấu lại các khoản vay, gia hạn nợ và điều chỉnh thời gian cho vay dài hơn.

Về kết quả kinh doanh, POM ghi nhận lỗ quý 3/2023 đã giảm mạnh từ gần 716 tỷ của quý 3/2022 xuống chỉ còn 110,4 tỷ vào quý 3/2023. POM cho biết, Nhà máy thép Pomina 3 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh chịu nhiều chi phí trong đó có chi phí lãi vay. Pomina 3 sẽ hoạt động trở lại dự kiến vào đầu Quý 4/2023 ngay sau khi phát hành vốn riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Đồng thời, tình hình bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép và doanh thu trong kỳ sụt giảm mạnh, dẫn đến công ty bị sụt giảm doanh thu, trong khi chi phí cố định và lãi vay cao gây lỗ lớn trong kỳ.

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, POM ghi nhận doanh thu đạt 2.947,96 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ (11.132 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế lỗ 647 tỷ và lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 646,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 707,55 tỷ đồng.