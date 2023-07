POM dự kiến chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác Nhật Bản

Công ty Cổ phần Thép POMINA (mã POM-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Cụ thể: POM dự kiến sẽ phát hành 70.175.343 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Quá trình phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu này được chia làm 2 đợt. Đợt 1 sẽ chào bán 10,6 triệu đơn vị diễn ra vào tháng 8 tới đây. Đợt 2 sẽ chào bán gần 59,6 triệu cổ phiếu và dự kiến diễn ra vào tháng 9/2024.

Tổng số tiền huy động dự kiến là gần 702 tỷ đồng, sẽ được bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh và lượng cổ phiếu phát hành trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Nhà đầu tư dự kiến sẽ mua hết lô cổ phiếu này là Nansei Steel - hãng thép đến từ Nhật Bản. Nếu thành công, Nansei Steel sẽ nắm giữ hơn 20% cổ phần tại Pomina sau phát hành.

Mới đây, HOSE đã đưa cổ phiếu POM vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/07/2023 do công ty chưa tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, theo quy định.

Đồng thời cổ phiếu POM được theo dõi ở diện cảnh báo do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2022 là -444,68 tỷ đồng và cũng được theo dõi ở diện cảnh báo do POM chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trong văn bản giải trình, Pomina cho biết nguyên nhân là do chờ đợi nhà đầu tư chiến lược thống nhất những thỏa thuận phát hành cổ phiếu riêng lẻ cần thông qua tại đại hội.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/7, giá cổ phiếu này đạt 6.910 đồng/cổ phiếu và tính theo mức hiện tại, giá chào bán cho doanh nghiệp thép tại Nhật Bản đang cao hơn 44% thị giá.