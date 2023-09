Thép Pomina phát hành 70 triệu cổ phiếu cho đối tác Nhật lấy tiền trả nợ BIDV và Vietinbank

Công ty CP Thép Pomina (POM) vừa công bố thay đổi mục đích sử dụng vốn của việc phát hành riêng lẻ hơn 70,1 triệu cổ phiếu. Theo phương án mới nhất, dự kiến trong gần 702 tỷ đồng thu được, Pomina sẽ dùng 500 tỷ đồng để thanh toán nợ vay tại Ngân hàng BIDV và VietinBank, gần 187 tỷ để thanh toán tiền mua hàng, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và 15 tỷ cho vốn lưu động khác.

Việc phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi về công ty trước 17h ngày 5/10. Thời gian chào bán dự kiến từ quý III đến hết 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trường hợp không thu được đủ số vốn từ đợt chào bán, HĐQT trình cổ đông ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối nguồn vốn hoặc huy động thông qua các nguồn khác như vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu,... theo quy định pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 7, POM dự kiến sẽ phát hành 70.175.343 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Quá trình phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu này được chia làm 2 đợt. Đợt 1 sẽ chào bán 10,6 triệu đơn vị diễn ra vào tháng 8 tới đây. Đợt 2 sẽ chào bán gần 59,6 triệu cổ phiếu và dự kiến diễn ra vào tháng 9/2024.

Tổng số tiền huy động dự kiến là gần 702 tỷ đồng, sẽ được bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh và lượng cổ phiếu phát hành trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Nhà đầu tư dự kiến sẽ mua hết lô cổ phiếu này là Nansei Steel - hãng thép đến từ Nhật Bản. Nếu thành công, Nansei Steel sẽ nắm giữ hơn 20% cổ phần tại Pomina sau phát hành.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 15/09 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu POM vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định. POM giải trình do Công ty đang thu thập và cung cấp cho tư vấn khảo sát, đánh giá về Công ty Pomina để thương thảo giá với nhà đầu tư chiến lược, dẫn đến chậm số liệu cho báo cáo tài chính 6 tháng.

Công ty sẽ tích cực làm việc với phía kiểm toán về cung cấp số liệu để có báo cáo tài chính sớm nhất nhằm đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo. Công ty cam kết báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 công bố trong thời gian sớm nhất có thể.

Về tình hình kinh doanh, quý 2 vừa POM tiếp tục thua lỗ. Trong quý 2, Pomina ghi nhận doanh thu thuần 800 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước. Với việc kinh doanh dưới giá vốn, doanh nghiệp lỗ gộp 35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 150 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Pomina ghi nhận doanh thu thuần 2.4 ngàn tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lỗ ròng ở mức 536 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tới kỳ này là 789 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, nợ phải trả của POM 8.739 tỷ đồng gấp 4 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó chủ yếu là vay nợ tài chính 6.300 tỷ đồng.