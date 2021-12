Chi gần 327 tỷ, Chăn nuôi CP Việt Nam nâng tỷ lệ nắm giữ tại FMC lên 24,9%

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, FMC đã chào bán thành công 6.538.889 cổ phiếu, tương ứng 11,11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư chiến lược là CTCP Chăn nuôi CP Việt Nam với giá bán 50.000 đồng/cp. Số tiền thu về đạt 326,94 tỷ đồng. Qua đó, CTCP Chăn nuôi CP Việt Nam nắm giữ 24,9% cổ phần FMC sau chào bán.

Được biết, số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm và FMC dự kiến sử dụng số tiền huy động để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất như mua thức ăn nuôi tôm, chi phí khác là 229,9 tỷ đồng; và 97 tỷ đồng trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng.

Theo FMC, trong những năm qua, công ty đã chủ động đầu tư xây dựng nhà máy mới nâng cao công suất, cũng như mở rộng vùng nuôi tôm để tăng tính tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào. Với những nỗ lực duy trì các thị trường xuất khẩu tôm chủ lực và thâm nhập vào các thị trường mới, FMC đã xây dựng một mô hình kinh doanh bài bản với mục tiêu phát triển bền vững, nắm bắt đuực tiềm năng tăng trưởng của ngành tôm trong thời gian tới.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 những tháng vừa qua gây gián đoạn đến chuỗi sản xuất, nuôi tôm cũng như gây khó khăn đến hoạt động vận chuyển và xuất khẩu. Chính vì vậy, việc huy động vốn là cần thiết nhằm giảm thiểu tác động của COV1D-19, giúp cho FMC phục hồi hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng, đáp ứng đuực nhu cầu của các thị trường tiêu thụ tôm vẫn đang tăng trưởng ổn định.

Về kết quả kinh doanh, FMC ghi nhận lợi nhuận quý 3/2021 đạt 63,83 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi 70,31 tỷ, luỹ kế 9 tháng trước thuế đạt gần 181 tỷ và sau thuế đạt 176 tỷ - cùng kỳ lãi 162 tỷ đồng. FMC cho biết, lợi nhuận quý 3/3021 giảm 9,5% so với cùng kỳ là do từ ngày 1/1/2021 công ty đã tách công ty con là CTCP Thực phẩm Khang An nên doanh thu tiêu thụ và tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ, bên cạnh đó, chi phí cước tàu tăng mạnh.

Năm 2021, FMC dự kiến tổng doanh thu đạt 4.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 250 tỷ đồng và cổ tức tối thiểu 20%. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế đạt 180,7 tỷ đồng, sau 9 tháng đầu năm Công ty hoàn thành được 72,3% kế hoạch cả năm.



Trên thị trường, giá cổ phiếu FMC hiện đang chịu áp lực giảm 2,33% còn 50.200 đồng/cổ phiếu.