Thanh khoản “chợ chiều”, cổ phiếu chứng khoán tăng bốc

Những ngày cuối năm tiếp tục chứng kiến mức thanh khoản sụt giảm, nhưng thị trường tổng thể rất ít biến động. Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán sáng nay tăng rực rỡ, với SSI, VND lọt Top 5 thanh khoản toàn thị trường.

Thực ra trạng thái giằng co biên độ hẹp là kịch bản khả dĩ nhất lúc này, vì thị trường không có tin gì bất lợi để giảm, nhưng lại thiếu động lực dòng tiền để bùng nổ. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên sáng chỉ khoảng 14,7 ngàn tỷ đồng.

Với độ rộng 212 mã tăng/231 mã giảm ở sàn HoSE, tùy vị thế của từng nhà đầu tư mà cảm nhận khác nhau. Thanh khoản yếu không phải vấn đề lớn nếu giá cổ phiếu vẫn diễn biến tích cực. Khoảng 90 mã ở sàn này tăng trên 1% và cũng chừng đó mã giảm trên 1%. Trạng thái phân hóa như vậy là ít biến động.

Cổ phiếu chứng khoán đang thu hút chú ý khi tăng giá khá đều. Nhóm cổ phiếu nhỏ có lợi thế nhất, TCI, CTS, APG, AGR đang kịch trần. VIG, WSS, VFS, DSC, SBS, IVS, ART, HBS, MBS, VIX tăng trên 5%.

Các mã blue-chips của nhóm chứng khoán tăng cũng khá mạnh: SSI tăng 4,93%, HCM tăng 3,52%, VCI tăng 2,79%, VND tăng 4,3%... Trong số này giao dịch lớn nhất là SSI và VND, đạt tương ứng 587,7 tỷ đồng và 423,8 tỷ đồng, đứng trong Top 5 thanh khoản cả ba sàn tính theo giá trị.

VN30-Index chốt phiên sáng chỉ tăng 0,38% so với tham chiếu, dù có 17 mã tăng/10 mã giảm. Điều này nói lên rằng số tăng không ấn tượng. VPB tăng 1,87% và SSI đang là hai trụ mạnh nhất. Ngoài ra GAS tăng 1,03%, còn lại đều kém. May mắn là phía giảm cũng chỉ có MSN mất 1,45%, NVL giảm 1,15% là gây áp lực, còn lại cũng điều chỉnh không đáng kể.

Vn-Index lình xình biên độ hẹp sáng nay.

Hiện tượng giằng co với nền thanh khoản thấp vẫn tiếp tục diễn ra do không bên nào thật sự vượt trội. MSN có mức giảm đáng chú ý cũng chỉ là trường hợp cá biệt vì cổ phiếu này từ đầu tháng tới giờ cũng tăng gần 14% và thanh khoản khoảng 7 phiên trở lại đây cực cao, đồng nghĩa với có áp lực bán lớn và tiền kẹt lại khá nhiều. Do đó nhu cầu bán ra mạnh hơn những cổ phiếu còn lại. Giao dịch phiên sáng của MSN khoảng 805 tỷ đồng, lớn nhất thị trường và bỏ xa mã thứ hai là SSI.

Tổng thể thanh khoản tại HoSE khá đuối, mới khớp thành công 12.854 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với sáng hôm qua. VN30 khớp 4.261 tỷ đồng, giảm 10%. Tuy vậy với khả năng sử dụng margin rất hạn chế, đây có thể coi là lượng “tiền thịt” sẵn sàng giao dịch và cũng không phải là thấp.

Với các cổ phiếu nhỏ, phân hóa tương đối nhiều và cũng không có sự vượt trội rõ ràng về bên nào. Midcap đang tăng nhẹ 0,14% với 30 mã tăng/35 mã giảm. Smallcap giảm 0,17% với 72 mã tăng/102 mã giảm. Tuy vậy vẫn có một số cổ phiếu rất mạnh. HoSE có 13 mã kịch trần, trừ vài cổ phiếu chứng khoán, có thể kể tới PXI, PTC, TNI, DAH, KHP.

Khối ngoại phiên sáng cũng giao dịch chậm, tổng mức giải ngân ở HoSE mới đạt 364,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 2,7% giá trị sàn này. Mức bán ra là 305,2 tỷ đồng, tương đương ròng +59 tỷ. HPG bị xả nhiều nhất với gần 76 tỷ đồng. Còn lại duy nhất STB với -18 tỷ là đáng kể. Phía mua ròng cũng chỉ duy nhất SSI là trên 20 tỷ đồng.

Trạng thái thị trường hiện tại vẫn là phù hợp với giai đoạn “năm cùng tháng tận”, không ai muốn hành động gì quá nhiệt tình. Dòng tiền bị khuyến đi sức mạnh margin, chưa kể các động thái giảm tỷ trọng margin xuống. Cường độ giao dịch của khối ngoại cũng đang giảm dần, dù vẫn duy trì vị thế mua ròng. Biên dao động chung hẹp cũng phản ánh sự tĩnh lặng trong mặt bằng thông tin nói chung, chưa có biến cố nào đủ mạnh để thay đổi vào thời điểm này.