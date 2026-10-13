Chính phủ đề xuất sửa 6 luật trong lĩnh vực y tế

Chiều 12/10, tại phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.
Trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Luật tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết so với hồ sơ trình trước đây, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát phạm vi sửa đổi và bổ sung các quy định, nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.
Một trong những nội dung mới đáng chú ý là đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 113 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về thiết bị y tế. Theo đó, dự thảo bổ sung các nguyên tắc quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; tăng cường công khai thông tin về giá thiết bị y tế và các cơ sở kinh doanh theo lộ trình.
Dự thảo cũng đề xuất liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế; áp dụng các biện pháp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế.
Các cơ sở kinh doanh phải công khai giá niêm yết, cập nhật khi có thay đổi trên hệ thống quản lý dữ liệu về thiết bị y tế; thực hiện kê khai giá, cập nhật giá kê khai và công khai danh sách cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế. Trường hợp giá thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định, doanh nghiệp không phải thực hiện kê khai lại.
Đối với Luật Dược, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, các phương pháp định giá bán buôn thuốc dự kiến và việc liên thông, chia sẻ dữ liệu. Những nội dung này nhằm tăng cường quản lý giá thuốc, đồng thời đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin trong hoạt động kinh doanh dược.
Về Luật Trẻ em, dự thảo được chỉnh lý theo hướng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong theo dõi, đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế; tiếp tục giao Bộ Y tế chủ trì giúp Chính phủ chuẩn bị báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền trẻ em.
Dự thảo đồng thời bổ sung trách nhiệm chủ trì của Bộ Công an trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tiếp tục quy định trách nhiệm của Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, và bổ sung trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đối với dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ quan soạn thảo đã bỏ các quy định mang tính tiền kiểm, đồng thời giữ cơ chế quản lý nhằm bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý.
Với Luật Người khuyết tật, dự thảo giao Chính phủ quy định cụ thể thành phần, hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và trình tự, thủ tục xác định mức độ khuyết tật, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo làm rõ thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh trong cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề theo phạm vi quản lý. Quy định về thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm tính minh bạch và việc xem xét, thẩm định đối với vấn đề liên quan trực tiếp đến đông đảo người dân.
Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế để phù hợp với việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với các luật mới ban hành.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, đối với sửa đổi, bổ sung Luật Dược, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý giá thuốc nhằm khắc phục bất cập trong thực tiễn, tăng cường minh bạch và bảo vệ quyền lợi người bệnh.
Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiên cứu các giải pháp đồng bộ để quản lý, kiểm soát giá thuốc từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến phân phối, cung ứng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng, vận hành đồng bộ cơ sở dữ liệu về dược, trong đó có giá thuốc; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ công tác quản lý và kiểm soát giá thuốc.
Đối với Luật Người cao tuổi, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước đối với người cao tuổi. Với các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cần quy định rõ cơ chế quản lý, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, kể cả việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động đối với cơ sở không đáp ứng điều kiện. Bảo đảm chất lượng dịch vụ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại, lợi dụng người cao tuổi, nhất là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội.
Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật Người cao tuổi từ năm 2009, nghiên cứu đề xuất sửa đổi toàn diện Luật, đáp ứng yêu cầu của việc già hóa dân số, nâng cao chất lượng chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.
Với Luật Bảo hiểm y tế, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia. Đồng thời, rà soát thống nhất tên gọi, hình thức tổ chức các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhất là phòng khám khu vực phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện tổ chức lại hệ thống y tế, đảm bảo tính khả thi, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở y tế.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, cần rà soát kỹ thời điểm có hiệu lực, các quy định chuyển tiếp và trách nhiệm tổ chức thực hiện, các nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành, nhất là những nhiệm vụ mới, các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu và quản lý chuyên ngành. Không để phát sinh khoảng trống pháp lý, gián đoạn hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
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