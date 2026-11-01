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Chính thức áp thuế tiêu thụ đặc biệt 0% với xăng ngay hôm nay

H Hoàng Sơn

Chính phủ chính thức đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Ngay trong kỳ điều hành đầu tiên sau khi chính sách có hiệu lực, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, còn xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít…

Đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% đối với xăng. Ảnh: Quang Định
Đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% đối với xăng. Ảnh: Quang Định

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, căn cứ theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội về một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, Chính phủ chính thức đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về mức 0%. Đồng thời Nghị định cũng nêu rõ, trong trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng
Nguồn: Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng

Ngay sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực, Bộ Công Thương đã công bố thông tin về việc điều chỉnh giá mặt hàng xăng trong nước trong đêm 31/10.

Trước đó, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thuế suất đối với xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Đây không phải lần đầu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về 0%. Trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6/2026, chính sách này cũng từng được áp dụng nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường.

Bộ Công thương cho biết thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu chậm nhất là 0 giờ ngày 1/11.

Cụ thể, sau điều chỉnh, giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với mức giá tối đa hiện hành. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít và thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Vào kỳ điều hành này, Bộ Công Thương tiếp tục áp dụng mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 0 đồng/lít. Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với mặt hàng này cũng là 0 đồng/lít.

Tại tờ trình gửi Bộ Tài chính, Bộ Công thương cho biết thuế tiêu thụ đặc biệt hiện chiếm khoảng 6,69% trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng. Vì vậy, việc đưa thuế suất về 0% có thể giúp giảm giá bán lẻ tương ứng với phần thuế được điều chỉnh, nếu các yếu tố khác không thay đổi.

Tuy nhiên, mức giảm giá xăng trên thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như giá xăng dầu thế giới, tỷ giá, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức và chi phí vận chuyển.

Nguồn: số liệu từ Bộ Công Thương
Nguồn: số liệu từ Bộ Công Thương

Bên cạnh việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay tiếp tục ở mức 0 đồng/lít. Các mặt hàng này đồng thời thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Ngoài ra, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu được áp dụng ở mức 0%.

Các chính sách về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu ưu đãi nêu trên được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Việc tiếp tục giảm thuế đối với xăng dầu diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 ở mức 4,5%, trong khi xung đột và biến động địa chính trị bên ngoài tạo thêm sức ép lên kinh tế trong nước.

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ở Quốc hội sáng 31/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 ở mức 4,5% đang chịu sức ép từ xung đột và những biến động địa chính trị bên ngoài.

Ngoài chính sách thuế đối với xăng, Chính phủ cũng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện đến hết tháng 3/2027. Các giải pháp này hướng tới giảm áp lực chi phí năng lượng, qua đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

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