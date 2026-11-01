Chính thức áp thuế tiêu thụ đặc biệt 0% với xăng ngay hôm nay
HHoàng Sơn
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Chính phủ chính thức đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Ngay trong kỳ điều hành đầu tiên sau khi chính sách có hiệu lực, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, còn xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít…
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP
ngày quy định thuế suất thuế tiêu thụ
đặc biệt đối với xăng, căn cứ theo
Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội về một số quy định về thuế bảo vệ môi
trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và
nhiên liệu bay.
Theo đó, Chính phủ chính thức đưa
thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về mức 0%. Đồng thời Nghị định cũng nêu rõ, trong trường
hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực
của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ
Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính
phủ xem xét, quyết định.
Ngay sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực, Bộ Công Thương đã công bố
thông tin về việc điều chỉnh giá mặt hàng xăng trong nước trong đêm 31/10.
Trước đó, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thuế suất đối với xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Đây không phải lần đầu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về 0%. Trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6/2026, chính sách này cũng từng được áp dụng nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường.
Bộ Công thương cho biết thời gian điều chỉnh giá
bán các mặt hàng xăng do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân
phân phối xăng dầu chậm nhất là
0 giờ ngày 1/11.
Cụ thể, sau điều
chỉnh, giá xăng
E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với mức giá tối
đa hiện hành. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575
đồng/lít và thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.
Vào kỳ điều hành này, Bộ Công Thương tiếp tục áp dụng mức trích
lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 0 đồng/lít. Mức chi sử
dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với mặt
hàng này cũng là 0 đồng/lít.
Tại tờ trình gửi Bộ Tài chính, Bộ Công thương cho biết thuế tiêu thụ đặc biệt hiện chiếm khoảng 6,69% trong cơ
cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng. Vì vậy, việc đưa thuế suất về 0% có
thể giúp giảm giá bán lẻ tương ứng với phần thuế được điều chỉnh, nếu các yếu
tố khác không thay đổi.
Tuy nhiên, mức giảm giá xăng trên thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
khác như giá xăng dầu thế giới, tỷ giá, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận
định mức và chi phí vận chuyển.
Bên cạnh việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế
bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu
bay tiếp tục ở mức 0 đồng/lít. Các
mặt hàng này đồng thời thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia
tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Ngoài ra, thuế nhập
khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu được áp dụng ở mức
0%.
Các chính sách về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế nhập
khẩu ưu đãi nêu trên được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.
Việc tiếp tục giảm thuế đối với xăng dầu diễn ra trong bối cảnh Chính phủ
đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 ở mức 4,5%, trong khi xung đột và biến
động địa chính trị bên ngoài tạo thêm sức ép lên kinh tế trong nước.
Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ở
Quốc hội sáng 31/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết mục tiêu kiểm soát
lạm phát năm 2026 ở mức 4,5% đang chịu sức ép từ xung đột và những biến động
địa chính trị bên ngoài.
Ngoài chính sách thuế đối với xăng, Chính phủ cũng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN) rà soát, tiết
kiệm tối đa chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện đến hết tháng 3/2027. Các giải
pháp này hướng tới giảm áp lực chi phí năng lượng, qua đó hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
Dự kiến 2 tháng cuối năm 2026, ngân sách sẽ chi thêm khoảng 4 nghìn tỷ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%, nâng tổng nguồn lực dành cho các chính sách giảm thuế, phí xăng dầu từ đầu năm lên khoảng 68.000 tỷ đồng. Biện pháp này nhằm góp phần giảm áp lực tăng giá, hỗ trợ kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 4,5%...
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