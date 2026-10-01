Tiếp tục kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu 0% đến hết năm 2026
HHoàng Sơn
Chọn cỡ chữ
Từ ngày 1/10, chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được duy trì đến hết năm 2026, với mức áp dụng là 0% nhằm giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ ổn định nguồn cung và hạn chế tác động của giá dầu thế giới…
Tối ngày
30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn
áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng
đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.
Đối với thuế nhập khẩu ưu đãi, Nghị quyết kéo dài thời
hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP. Mục tiêu
là đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhập khẩu từ
nhiều thị trường ngoài ASEAN và Hàn Quốc, qua đó giảm rủi ro phụ thuộc vào một
số nguồn cung và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.
Cụ thể, theo
Nghị định số 72/2026/NĐ-CP, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động
cơ không pha chì được giảm từ 10% xuống 0%. Mức thuế 0% cũng được áp dụng với
một số nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate.
Đối với nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và
kerosine, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được giảm từ 7% xuống 0%. Một số
nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate và p-xylen cũng được giảm thuế từ 3%
xuống 0%, trong khi hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.
Cùng với việc duy trì thuế nhập khẩu ưu đãi, Chính phủ kéo dài chính sách về
thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu
sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 đến hết ngày 31/12/2026.
Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, trừ
etanol, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay tiếp tục ở mức 0
đồng/lít.
Đối với thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên
liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng
nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng tiếp tục thực hiện theo
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn. Mức thuế
hiện áp dụng là 10% đối với xăng khoáng, 8% đối với xăng E5 và 7% đối với xăng
E10.
Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài chính sách thuế được đặt trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi xung đột tại khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp và chưa thể xác định thời điểm kết thúc. Ngay cả khi xung đột sớm chấm dứt, việc khôi phục công suất khai thác và hạ tầng dầu khí tại khu vực này cũng cần một khoảng thời gian nhất định.
Điều này khiến giá dầu thế giới khó có khả năng giảm nhanh và có thể tiếp
tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Với Việt Nam, biến động giá dầu tác
động trực tiếp đến chi phí nhập khẩu xăng dầu, chi phí vận tải, sản xuất, kinh
doanh và cuối cùng là giá bán lẻ trong nước, Bộ Tài chính nêu rõ.
Nếu các chính sách ưu đãi hết hiệu lực từ ngày 30/9/2026, mức thuế áp dụng đối với các mặt hàng xăng dầu sẽ quay trở lại theo quy định hiện hành. Việc này có thể làm tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước, kéo theo chi phí vận tải, sản xuất, kinh doanh và tạo thêm áp lực lên đời sống người dân.
(Bộ Tài chính)
Áp lực này càng đáng chú ý khi chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm
2026 tăng 4,45%. Trong bối cảnh dư địa kiểm soát lạm phát không còn lớn, việc
duy trì các chính sách thuế có thời hạn được xem là một trong những giải pháp hạn
chế tác động từ giá năng lượng lên mặt bằng giá trong nước.
Việc kéo dài các chính sách thuế đến hết
năm không chỉ nhằm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động nhập khẩu và kinh doanh xăng
dầu, mà còn hướng tới hạn chế tác động lan tỏa của giá năng lượng tới nền kinh
tế.
Cùng với việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, mức thuế nhập khẩu 0% đối với một
số nhóm xăng dầu và nguyên liệu cũng tạo thêm dư địa để doanh nghiệp chủ động lựa
chọn nguồn cung khi thị trường thế giới biến động.
Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày
1/10 đến hết ngày 31/12/2026, qua đó bảo đảm các chính sách thuế được áp dụng
liên tục sau khi các chính sách trước đó hết hiệu lực, tránh khoảng trống trong
quá trình thực hiện.
Trường hợp cần điều chỉnh thời gian áp dụng để đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị
trường xăng dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình
Chính phủ xem xét, quyết định.
Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (30/9), hoàn tất một tháng giảm sâu, dù số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng của Mỹ khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 sụt mạnh...
Trong phiên 30/9, giá mua vàng miếng SJC phổ biến ở mức 141,1 triệu – 144,1 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đầu tháng (148,4 triệu đồng/lượng), người mua thiệt tới 7,3 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt còn lớn hơn, dao động từ 7,2 triệu – 9,7 triệu đồng/lượng…
Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình và đánh giá đầy đủ tác động đảm bảo công khai, minh bạch...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.