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Tiếp tục áp thuế nhập khẩu ưu đãi 0% với xăng dầu đến hết quý 3/2026

H Hoàng Sơn

Chính phủ quyết định gia hạn chính sách thuế ưu đãi 0% đối với xăng dầu đến hết 30/9 nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng. Đồng thời, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được khôi phục từ ngày 1/7, tạo sự cân đối giữa mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và duy trì nguồn thu ngân sách nhà nước…

Áp dụng thuế ưu đãi 0% với xăng dầu đến hết quý III/2026
Áp dụng thuế ưu đãi 0% với xăng dầu đến hết quý III/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 34 quyết định kéo dài chính sách miễn, giảm thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời khôi phục thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ ngày 1/7.

Cụ thể, thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) và thuế bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì ở mức 0% cũng như không áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng trở lại với các mức như sau: 10% đối với xăng khoáng, 8% đối với xăng E5 và 7% đối với xăng E10.

Chính sách này có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026. Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiện những biến động lớn trên thị trường năng lượng hoặc yêu cầu điều hành kinh tế vĩ mô thay đổi, Bộ Công Thương sẽ chủ động rà soát và đề xuất Chính phủ điều chỉnh thời gian áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính nêu rõ.

Việc ban hành nghị quyết nói trên được đặt trong bối cảnh cần cân đối nhiều mục tiêu khác nhau như kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường xăng dầu trong nước, bảo đảm nguồn cung năng lượng và duy trì nguồn thu ngân sách nhà nước.

Trước đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Chính phủ bốn phương án điều chỉnh chính sách thuế đối với xăng dầu trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026. Sau khi xem xét toàn diện, phương án tiếp tục duy trì mức thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế bảo vệ môi trường ở mức 0%, không áp dụng thuế giá trị gia tăng, nhưng khôi phục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được lựa chọn.

So với các phương án còn lại, Bộ Tài chính cho biết lựa chọn này đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát giá xăng dầu và duy trì nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời không làm tăng chi phí đối với dầu diesel, nguyên liệu đầu vào quan trọng của hoạt động sản xuất.

Theo Bộ Tài chính, việc tiếp tục áp dụng chính sách thuế ưu đãi diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù giá dầu có xu hướng giảm sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, giúp hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được nối lại, nhưng nguy cơ xung đột tái phát vẫn còn hiện hữu. Ngoài ra, nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị phức tạp.

Ở trong nước, thị trường xăng dầu cũng đang chịu áp lực từ yếu tố chi phí. Theo đó, nguồn cung hiện tại chủ yếu là lượng hàng tồn kho được nhập khẩu trong giai đoạn giá thế giới ở mức cao, khiến giá vốn vẫn còn cao so với mặt bằng hiện nay.

Trong khi đó, các hợp đồng nhập khẩu mới theo mức giá thấp hơn cần thời gian để đàm phán, ký kết và vận chuyển về Việt Nam, dẫn đến độ trễ nhất định trong việc điều chỉnh giá bán lẻ theo xu hướng giảm của thị trường quốc tế, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính đánh giá phương án này giúp dung hòa nhiều mục tiêu quan trọng trong điều hành kinh tế. Một mặt, chính sách góp phần kiềm chế lạm phát và hỗ trợ ổn định giá xăng dầu trong nước; mặt khác, vẫn đảm bảo duy trì một phần nguồn thu ngân sách thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đồng thời, việc giữ mức thuế nhập khẩu ưu đãi ở 0% còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu mối mở rộng nguồn cung từ nhiều thị trường khác nhau ngoài ASEAN, qua đó giảm phụ thuộc vào một số đối tác truyền thống và góp phần nâng cao mức độ an toàn của hệ thống năng lượng quốc gia trong dài hạn.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với phương án tiếp tục miễn các loại thuế (ngoại trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng), giá xăng E5 và E10 dự kiến tăng khoảng 7–8%, trong khi giá dầu diesel hầu như không thay đổi. Bình quân chung, mặt bằng giá xăng dầu tăng khoảng 5%, tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,11 điểm phần trăm, thấp hơn đáng kể so với trường hợp khôi phục toàn bộ các sắc thuế. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng trong ba tháng cuối quý III.

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