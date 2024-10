Chọn mỹ phẩm nào làm quà tặng 20/10?

Mỹ phẩm luôn là lựa chọn hàng đầu khi bạn muốn tìm kiếm một món quà ý nghĩa dành tặng các chị em phụ nữ. Năm nay, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều bộ quà tặng đẹp mắt, từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới đến những thương hiệu nội địa.

Đa dạng về sản phẩm và thiết kế cùng chất lượng vượt trội, các bộ sản phẩm này không chỉ giúp phái đẹp chăm sóc, nuôi dưỡng bản thân để tự tin hơn mà còn là món quà để các quý ông thể hiện sự quan tâm tới những người phụ nữ trong cuộc đời mình.

Nếu bạn đang phân vân chưa biết nên chọn quà tặng gì cho nàng, 5 bộ mỹ phẩm từ trung đến cao cấp dưới đây sẽ là những lựa chọn vô cùng hoàn hảo, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm làm đẹp thú vị và đáng nhớ cho phái đẹp, để người phụ nữ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương.

BỘ QUÀ TẶNG KEM DƯỠNG DA TAY - L'OCCITANE

L'occitane là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc cá nhân hàng đầu đến từ Pháp. Các sản phẩm của hãng đều có chiết xuất thiên nhiên, nguyên liệu có nguồn gốc tại vùng Provence, Pháp, phù hợp cho cả những làn da nhạy cảm nhất.

Kem tay luôn nằm trong top những sản phẩm bán chạy nhất của L'occitane. Kết cấu kem mịn giàu dưỡng chất, thẩm thấu nhanh trên da mà không gây cảm giác nhờn rít, giúp xoa dịu làn da tay thiếu ẩm ngay tức thì, bảo vệ đôi bàn tay khỏi hiện tượng khô rát, củng cố lớp màng hydrolipidic tự nhiên của da. Bộ quà tặng Kem dưỡng da tay L'occitane này gồm có 6 tuýp kem dưỡng với 6 phân loại khác nhau, giúp bạn vừa có thể khám phá những mùi hương đa dạng, vừa bảo vệ, nuôi dưỡng đôi bàn tay thêm mềm mại.

Giá bán: 582.000 đồng tại trang phân phối chính thức của L'occitane Việt Nam.

BỘ QUÀ TẶNG 20/10 - BLACK ROUGE

Black Rouge là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội vài năm gần đây và rất được người tiêu dùng Việt ưa chuộng, đặc biệt là các bạn trẻ Gen Z. Set quà combo đặc biệt 20/10 này là món quà tặng cực kỳ tinh tế dành riêng cho “người thương” của bạn, khi bao gồm Son kem, Phấn mắt, Bột rửa mặt, Nến thơm và Thiệp - những sản phẩm cơ bản, dễ sử dụng - được gói trong một chiếc hộp hồng rất xinh xắn. Đây là một set quà cực kỳ phù hợp cho những cô gái đam mê trang điểm, giúp họ tô điểm cho vẻ ngoài thêm tươi tắn, rạng rỡ.

Giá bán: 699.000 đồng tại trang phân phối chính thức của Black Rogue Việt Nam.

BỘ QUÀ TẶNG SAN SẮC - SANCHA VIỆT NAM

SANCHA là thương hiệu chăm sóc da nội địa Việt Nam, với những sản phẩm tập trung sử dụng nguyên liệu chè Shan Tuyết cổ thụ quý giá từ vùng núi cao Tây Côn Lĩnh, Hà Giang, Việt Nam. Được điều chế với công nghệ sản xuất hiện đại, các sản phẩm của SANCHA giúp mang lại chu trình chăm da khỏe đẹp, dịu lành cho mọi loại da, giới tính và độ tuổi.

Bộ quà tặng San Sắc gồm 3 sản phẩm: Gel rửa mặt Shan Tuyết, Toner dịu da hoa trà Shan và Xịt dưỡng da hoa trà Shan - những sản phẩm chăm sóc da cơ bản trong mọi chu trình dưỡng da. Đây là một món quà dù đơn thuần mà vô cùng hoàn hảo, giúp tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt bằng các sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ di sản truyền thống.

Giá bán: 999.000 đồng tại trang phân phối chính thức của SANCHA Việt Nam.

BỘ QUÀ TẶNG ALL THE BEST - LUSH

Lush là một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc cá nhân nổi tiếng đến từ Anh Quốc, với các sản phẩm đa dạng và được làm từ các thành phần tự nhiên, được chăm sóc và sản xuất một cách thân thiện với môi trường. Bộ quà tặng All The Best gồm bốn sản phẩm Xà phòng, Kem dưỡng thể, Sữa tắm và Tẩy tế bào chết toàn thân mang đến trải nghiệm tắm rửa, tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm với những thành phần dịu nhẹ cho làn da và tinh thần.

Đây thực sự là một món quà tuyệt vời để nàng được trải nghiệm cảm giác chăm sóc bản thân toàn diện cuối ngày, giúp thư giãn sau những giờ phút căng thẳng và mệt nhọc.

Giá bán: 1.199.000 đồng tại trang phân phối chính thức của Lush Việt Nam.

BỘ QUÀ TẶNG NƯỚC HOA EDT - DIPTYQUE

Một hành trình khám phá hương thơm đầy mê hoặc đang chờ đón bạn với bộ sưu tập 5 chai nước hoa đình đám: Đồ Sơn, L’Ombre dans l’Eau, Eau Rose, Eau des Sens và Philosykos đến từ thương hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới - Diptyque.

Với sự kết hợp tinh tế giữa các nốt hương gỗ và hoa cỏ, mỗi chai nước hoa đều mang một thông điệp riêng, giúp bạn bày tỏ tình cảm một cách sâu sắc nhất. Đây chắc chắn sẽ là một món quà khó quên trong dịp 20/10 này, đặc biệt dành cho những tâm hồn yêu thích sự tinh tế của những chai nước hoa cao cấp.

Giá bán: 3.270.000 đồng tại trang phân phối chính thức của Diptyque tại Việt Nam.