Chủ tịch DIG Nguyễn Hùng Cường nâng sở hữu lên 4%

Ông Nguyễn Hùng Cường báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Biểu đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu như đăng ký, từ ngày 12/10 - 02/11/2026.

Sau giao dịch, ông Cường đã nâng sở hữu từ 28,8 triệu cổ phiếu, chiếm 3,41% lên 33,8 triệu cổ phiếu, chiếm 4%.

Trước đó, ông Cường đã nhiều lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp. Cụ thể: từ 7/7-9/7 bị bán giải chấp 2.696.000 cổ phiếu; từ ngày 21/7-23/7, bị bán 8.191.300 cổ phiếu; từ ngày 27/7-30/7 bị bán 5.201.800 cổ phiếu. qua đó giảm sở hữu xuống còn 27.139.478 cổ phiếu, chiếm 3,41%.

Kết thúc quý 3/2026, DIG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất giảm 43,15% xuống hơn 761 tỷ; lợi nhuận sau thuế giảm 64,21% xuống hơn 69 tỷ đồng.

Tương tự, trên BCTC công ty mẹ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 42,28% và 57,02% lần lượt đạt gần 684 tỷ và 81 tỷ đồng.

Theo DIG, doanh thu quý 3 chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư, doanh thu kinh doanh bất động sản trong kỳ giảm 502,43 tỷ đồng tương ứng giảm 42,53%; Doanh thu từ cung cấp dịch vụ tăng 1,53 tỷ đồng, tương ứng tăng 60,79%. Từ nguyên nhân trên làm cho doanh thu thuần quý 3/2026 giảm 500,90 tỷ đồng tương ứng giảm 42,28% và lợi nhuận sau thuế giảm 107,84 tỷ đồng tương ứng giảm 52,02% so với cùng kỳ năm trước.

Còn trên BCTC hợp nhất, ngoài các nguyên nhân biến động chủ yếu như báo cáo tài chính công ty mẹ nêu trên, báo cáo tài chính hợp nhất có thêm các biến động chính như doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 557,07 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 13,63 tỷ đồng tương ứng giảm 23,58%, doanh thu bán thành phẩm (vật liệu xây dựng) giảm 38,35 tỷ đồng tương ứng giảm 69,09%, doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con tăng 30,69 tỷ đồng tương ứng tăng 113,02%.

Từ các biến động trên làm cho doanh thu thuần trên báo cáo hợp nhất quý 3/2026 giảm 577,99 tỷ đồng tương ứng giảm 43,15% và lợi nhuận sau thuế giảm 124,06 tỷ đồng tương ứng giảm 64,21% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.339 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 1.766 tỷ. Sau khi trừ các loại chi phí, DIG báo lợi nhuận nhẹ từ gần 200 tỷ xuống còn hơn 193 tỷ đồng.

Hiện đang là phiên chiều ngày 4/11, giá cổ phiếu DIG tăng 5,26% lên 10.000 đồng/cổ phiếu.