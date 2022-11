Chủ tịch mua thành công 10 triệu cổ phiếu DXG khi cổ phiếu này tiếp tục mất giá

Lương Trí Thìn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ông Lương Trí Thì - Chủ tịch HĐQT DXG công bố đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu DXG như đã thông báo. Thời gian giao dịch từ 27/10 đến 8/11, phương thức thực hiện theo khớp lệnh và thoả thuận. Qua đó, nâng số lượng nắm giữ lên gần 125 triệu cổ phiếu DXG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20,5% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 22/9 vừa qua, ông Thìn cũng đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu DXG.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DXG liên tục giảm giá mạnh, sau khi đạt mức đỉnh 46.750 đồng/cp (chốt phiên 29/3/2022), thị giá lao dốc mạnh và chốt phiên 9/11, thị giá DXG giảm 6,84% còn 11.350 đồng/cp, giảm 76% so với đỉnh.

Được biết DXG đã có báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (-4% YoY) chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh của dịch vụ môi giới cải thiện YoY từ mức nền thấp của quý 3/2021 (xem thêm trong báo cáo kết quả kinh doanh DXS của chúng tôi, ngày 28/10/2022) và bàn giao tại dự án Gem Sky World (GSW). Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS của DXG tăng 195% YoY đạt 153 tỷ đồng trong quý 3/2022 do công ty ghi nhận khoản lãi thoái vốn trước thuế 190 tỷ đồng từ việc bán một lô đất trong quý.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS của DXG đạt lần lượt 4,6 nghìn tỷ đồng (-41% YoY) và 556 tỷ đồng (-37% YoY).

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) lưu ý rằng công ty đã ghi nhận lãi trước thuế 363 tỷ đồng từ việc bán các lô đất nhỏ trong 9T 2022, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của chúng tôi và chiếm 31% LNTT 9T 2022. Ban lãnh đạo cho biết việc bán các lô đất nhỏ là để tập trung vào việc phát triển các dự án quy mô lớn trong trung hạn.

VCSC cho biết do doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 9T 2022 của DXG hoàn thành lần lượt 51% và 52% so với dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng có rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Đối với quý 4/2022, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của DXG sẽ được thúc đẩy nhờ việc tiếp tục bàn giao tại các dự án GSW và Opal Skyline ở tỉnh Bình Dương (cất nóc vào tháng 6/2022; dự kiến bắt đầu bàn giao vào tháng 11/2022). Trong khi đó, chúng tôi cho rằng HĐKD mảng dịch vụ môi giới có thể gặp nhiều thách thức trong quý 4/2022 do sẽ bị ảnh hưởng bởi sự chững lại của thị trường BĐS và trì hoãn mở bán dự án do dư địa tăng trưởng tín dụng cho ngành BĐS bị hạn chế, cũng như lãi suất tăng thời

gian qua.

Theo ban lãnh đạo, DXG ghi nhận doanh số bán hàng thấp trong quý 3/2022 (so với doanh số bán hàng nửa đầu năm 2022 là khoảng 100 triệu USD) và dự kiến sẽ mở bán lại dự án Gem Riverside sang năm 2023 thay vì đầu quý 4/2022 như trước đây do thị trường BĐS nhìn chung đang có sự chững lại. Do Gem Riverside đóng góp khoảng 60% dự báo doanh số bán hàng năm 2022 của chúng tôi là 6,9 nghìn tỷ đồng (+58% YoY), chúng tôi cho rằng có khả năng điểu chỉnh giảm đáng kể đối với dự báo doanh số bán hàng năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng nợ vay của DXG đạt 6,0 nghìn tỷ đồng, đi ngang so với quý trước nhưng tăng 34% tính từ đầu năm chủ yếu do 1,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành trong 6 tháng đầu năm 2022 để tài trợ vốn lưu động. Tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu của DXG tăng lên 32,5% vào cuối quý 3/2022 so với 10,9% vào cuối năm 2021.