Chủ tịch dự chi 864 tỷ đồng mua 20 triệu cổ phiếu DXG

Ông Lương Trí Thìn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT DXG vừa thông báo sẽ mua thêm 20,7 triệu cổ phiếu DXG - trong đó, 20 triệu cổ phiếu là mua theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận trên sàn và hơn 725.000 cổ phiếu ưu đãi theo chương trình phát hành cho nhân sự của công ty (ESOP). Thời gian giao dịch từ ngày 28/2 đến ngày 29/3/2022.

Trước đó, HĐQT DXG thông qua việc phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 1,17% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 6.047,7 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên hôm nay (24/2), giá cổ phiếu DXG tăng 6,93% lên 43.200 đồng và tạm tính theo mức giá này, ông Thìn cũng phải bỏ ra khoảng 864 tỷ đồng để mua vào 20 triệu cổ phiếu DXG trong khoảng thời gian từ 28/2 đến 29/3. Nếu hoàn tất giao dịch này, ông Thìn sẽ nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 104.890.948 cổ phiếu, chiếm 17,34% vốn điều lệ tại DXG.

Mới đây, Norges Bank công bố đã mua 300.000 cổ phiếu DXG; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust đã mua 100.000 cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 750.000 cổ phiếu. Theo đó, tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm Dragon Capital tại DXG tăng 124.567.028 cổ phiếu, chiếm 20,9% lên 125.717.028 cổ phiếu, chiếm gần 21,1% vốn tại DXG và tạm tính theo giá đóng cửa phiên 15/2 là 37.300 đồng, ước tính quỹ ngoại đã phải chi khoảng 43 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý 4/2021 DXG đạt 2.264 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ năm trước (1.013,8 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 275 tỷ.

Luỹ kế năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.083 tỷ doanh, tăng mạnh so với mức 2.891 tỷ đồng cùng kỳ năm trước và lãi sau thuế đạt 1.595 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 174 tỷ đồng.



DXG cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chuyển từ lỗ sang lãi là do quý 4/2020 công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu - lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công, trong khi đó, các dự án do các công ty trong Tập đoàn làm chủ đầu tư bắt đầu bàn giao sản phẩm cho khách hàng và ghi nhận doanh trong quý 4/2021.