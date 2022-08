Chủ tịch tiếp tục đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DXG

Lương Trí Thìn thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch DXG đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DXG để tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/8 đến ngày 21/9 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu mua thành công, ông Thìn sẽ tăng sở hữu lên 114,9 triệu cổ phiếu DXG, chiếm 18,64% vốn điều lệ.

Như vậy, tính từ đầu năm tới nay, ông Thìn đã mua tổng cộng hơn 25,7 triệu cổ phiếu DXG - trong đó, 725.700 đơn vị là mua theo chương trình ESOP và 25 triệu cổ phiếu mua trên sàn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/8, cổ phiếu DXG có giá 28.650 đồng/cp, giảm 18,2% so với đầu năm và giảm 38,7% so với mức đỉnh 46.750 đồng hồi cuối tháng 3 và tạm tính theo mức giá trên, ông Thìn sẽ chi ra khoảng 123,2 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Mới đây, HĐQT DXG thông qua là việc huy động 300 triệu USD từ phát hành trái phiếu quốc tế để mua cổ phần phát hành mới tại Bất động sản Hà An và chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.

Tổng số lượng cổ phần đặt mua là 800 triệu cổ phần (có thể điều chỉnh theo phê duyệt của HĐQT, theo thỏa thuận với Công ty Hà An và tình hình tại thời điểm mua cổ phần) với giá mua dự kiến 10.000 đồng/cp (có thể điều chỉnh) và thực hiện ngay trong năm 2022, sau khi Đất Xanh nhận được tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu.

Về kết quả kinh doanh, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 262 tỷ đồng, giảm 45,12% so với cùng kỳ - trong khi lợi nhuận sau thuế trên BCTC công ty mẹ lỗ 117,5 tỷ đồng. DXG cho biết nguyên nhân lỗ trên BCTC riêng quý 2 và lợi nhuận trên BCTC hợp nhất quý 2/2022 giảm hơn 45% so với cùng kỳ chủ yếu là do công ty ghi nhận khoản lỗ so với cùng kỳ chủ yếu do các dự án chưa bàn giao, chưa kịp ghi nhận doanh thu trong kỳ.