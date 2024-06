Chủ tịch MWG đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Đức Tài báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG, từ ngày 7 - 19/6 theo hình thức khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, ông Tài giảm sở hữu hơn 33,4 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng 2,287% cổ phần công ty.

Trước đó, ông Tài có đăng ký bán số cổ phiếu trên vào ngày 4/6 và sẽ thực hiện từ ngày 7/6 - 5/7. Trong khi đó, Thế Giới Di Động thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng, ngày chốt danh sách ngày 1/7 và thanh toán là ngày 10/7.



Như vậy, với 33,4 triệu cổ phiếu còn lại, tiền cổ tức ông Tài nhận sẽ về là 16,7 tỷ đồng.

Trên thị trường từ ngày 7 - 19/6, thị giá cổ phiếu MWG giao dịch trong biên độ 61.000 - 64.200 đồng/cp. Tính trung bình là khoảng 62.600 đồng/cp, ước tính ông Tài sẽ thu về khoảng 125 tỷ đồng.

Được biết vào cuối năm 2023, khi nhà đầu tư thắc mắc về động thái bán ròng miệt mài của khối ngoại, ông Nguyễn Đức Tài cho rằng điều này có thể xuất phát từ những nghi ngại về kết quả kinh doanh, nỗi lo về câu chuyện Bách Hóa Xanh hòa vốn hoặc sự phục hồi của chuỗi Thế Giới Di Động.

"Ai có niềm tin sẽ bình tâm, tin tưởng vào hoạt động tái cơ cấu của công ty và coi đây là cơ hội để mua vào. Còn ai không đủ niềm tin với doanh nghiệp thì có thể bán ra", Chủ tịch MWG nói.

Đồng thời, ông Tài đặt mua 1 triệu cổ phiếu trong giai đoạn ngày 8/11 - 7/12/2023 và 500.000 cổ phiếu giai đoạn ngày 12/12/2023 - 10/1/2024, tuy nhiên cả 2 lần đều không mua đủ số cổ phiếu đăng ký, khối lượng thực tế mua vào lần lượt đạt 110.000 cổ phiếu và 200.000 cổ phiếu.

Được biết, MWG đã công bố ước tính doanh thu sơ bộ trong tháng 4 đạt 11.500 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ và tăng 17% so với tháng trước đó. Trong đó, TGDĐ/ĐMX doanh thu khoảng 7.900 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ đóng góp tích cực từ các sản phẩm điện máy.