Chủ tịch RDP đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (mã RDP-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu RDP nhằm điều chỉnh danh mục đầu tư. Giao dịch diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 6/2/2024. Nếu thành công, ông Lam sẽ giảm sở hữu xuống dưới 17 triệu cổ phiếu, tương ứng 34,85% vốn.

Trước đó, ông Lam đã thành công trong việc bán 2,5 triệu cổ phiếu RDP vào tháng 8/2023, giảm sở hữu xuống dưới 22 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, Kế toán trưởng Rạng Đông Holdings, ông Đỗ Minh Luân, cũng vừa hoàn tất bán ra toàn bộ gần 46 nghìn cổ phiếu RDP cuối năm 2023, không còn là cổ đông của RDP.

Mới đây, RDP thông báo việc hủy bỏ kế hoạch triệu tập Đại hội đại cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, dự kiến diễn ra vào ngày 26/1. Lý do cho quyết định này là để HĐQT có thêm thời gian hoàn thiện nội dung tài liệu và chuẩn bị cho sự kiện này và danh sách cổ đông đăng ký dự họp cũng đã bị hủy vào ngày 28/12/2023.

Trước đó, RDP cho biết công ty đã nhận được thông báo của HOSE về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu của công ty là giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 397/QĐ-SGDHCM ngày 17/06/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là 7,96 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -70,94 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất kiểm toán năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Đồng thời, công ty có những biện pháp và lộ trình khắc phục gồm: khai thác và mở rộng thị trường để tăng doanh thu đặc biệt là mảng bao bì, xuất khẩ và y tế; Nâng cao năng suất, giảm giá thành sàn phẩm; Tìm nhà đầu tư chiến lược để cùng đồng hành; Vận hành hiệu quả nhà máy Rạng Đông Healthcare chuyên sản xuất vật tư tiêu hao ngành y tế, với công suất giai đoạn 1 # 600 tỷ đồng/năm.

Với những biện pháp khắc phục nêu trên công ty kỳ vọng đến ngày 31/12/2024 sẽ khắc phục tình trạng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, Rạng Đông Holding ghi nhận doanh thu thuần là 1.971 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ (2.074 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính gấp gần 20 lần cùng kỳ, từ 1,9 tỷ lên gần 39 tỷ đồng (chủ yếu là lãi khác), do đó, RDPbáo lãi sau thuế hơn 41 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ (15,2 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm lỗ từ 70,9 tỷ chỉ còn 28 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 5/1, giá cổ phiếu RDP giảm 0,54% xuống 9.200 đồng/cp và tăng 39% trong 1 năm qua. Ước tính với mức giá này Chủ tịch RDP có thể thu về 46 tỷ đồng.