Sắp chào bán cổ phiếu ra công chúng, vợ chồng lãnh đạo TNH đăng ký bán hết cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã TNH-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan.

Theo đó, do nhu cầu tài chính cá nhân và nhu cầu quản trị doanh nghiệp, ông Lê Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty đăng ký bán 387.500 cổ phiếu từ ngày 18/9 đến ngày 30/9 theo phương thức thỏa thuận. Nếu hoàn tất giao dịch, ông Tân sẽ giảm sở hữu xuống còn 3.035.000 cổ phiếu, chiếm 3,17% vốn.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu là vợ ông Vũ Hồng Minh – thành viên HĐQT công ty đăng ký bán toàn bộ 2.512.250 cổ phiếu sở hữu, tỷ lệ 2,62% từ ngày 18/9 đến hết ngày 17/10 theo phương thức thỏa thuận.

Mới đây, HĐQT Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã ban hành 2 nghị quyết về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Cụ thể: Về phương án chào bán cổ phiếu, TNH dự kiến chào bán 15.202.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15,856127% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 15,86 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, số tiền dự kiến thu về sau đợt chào bán là hơn 152 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3-4/2023.

Về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, TNH dự kiến phát hành 14.381.191 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ phát hành là 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về thêm 15 cổ phiếu). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2022 theo BCTC 2022 đã kiểm toán. Thời gian thực hiện từ quý 3 đến quý 4/2023.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC soát xét bán niên 2023, doanh thu thuần của TNH đạt gần 230 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ (207,5 tỷ; lãi sau thuế đạt gần 62 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ (54,3 tỷ) và tăng 2% so với báo cáo tự lập.

Theo giải trình từ phía TNH, lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm nay tăng 14%, lãi cơ bản trên cổ phần tăng 10% nguyên nhân chủ yếu do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm nay tăng 11% trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 8% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 14 %, tỷ suất lãi gộp 6 tháng đầu năm nay là 44,49% so với 43,08% cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15%, trong khi lợi nhuận khác, doanh thu tài chính tăng mạnh, chi phí tài chính giảm nhẹ 5% nhưng giá trị tuyệt đối của các chỉ tiêu này nhỏ dẫn đến Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN tăng mạnh lên 21%. Ngoài ra, thuế TNDN tăng lên do Công ty đã hết thời gian miễn thuế TNDN tại Chi nhánh Yên Bình và ảnh hưởng của việc điều chỉnh thuế TNDN các năm trước vào năm nay.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty tăng 14%. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Bệnh viện đã đi vào ổn định và tăng trưởng nên doanh thu và chi phí tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty tiếp tục tăng trưởng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu TNH giảm nhẹ còn 24.350 đồng/cp. Tạm tính theo mốc thị giá này, ông Tân dự kiến thu về gần 9,4 tỷ đồng, còn bà Thu ước tính thu về 61,17 tỷ đồng.