Sau khi bị bán giải chấp, Novagroup đăng ký bán cổ phiếu NVL

CTCP Novagroup thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, NovaGroup, cổ đông lớn nhất của NVL vừa đăng ký bán ra 26,5 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trong khoảng thời gian từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2023.

Nếu thành công, NovaGroup sẽ giảm sở hữu tại Novaland từ 405,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,8% xuống còn 379,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,44%.

Hiện, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland đang trực tiếp nắm giữ 96,76 triệu cổ phiếu NVL, tỷ lệ 4,96%.

Trước đó, Chứng khoán BIDV (BSC) đã thông báo sẽ bán giải chấp tổng cộng 41,7 triệu cổ phiếu NVL thuộc sở hữu của 2 cổ đông lớn từ 1/11 cho đến khi bán hết tài sản bảo đảm theo chỉ định của người sở hữu trái phiếu. Trong đó, BSC sẽ bán giải chấp hơn 37,5 triệu cổ phiếu do NovaGroup nắm giữ và 4,2 triệu cổ phiếu trong tay Diamond Properties - một cổ đông lớn khác có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Novaland.

Mới đây, HOSE đưa cổ phiếu NVL ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 03/11/2023 theo Quyết định số G65 /QĐ-SGDHCM ngày 01/11/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HÒ Chí Minh do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, NVL cho biết lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 của NVL giảm 42% so với cùng kỳ từ 236 tỷ giảm còn 136,75 tỷ. Nguyên nhân là do khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm âm 957,57 tỷ đồng - cùng kỳ lãi 2.054 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 12.888,75 tỷ xuống còn 12.047 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính quý 3/2023 của NVL, tại ngày 30/9, Novaland đang có lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng do Chứng khoán BIDV làm đại lý phát hành. Tài sản đảm bảo là cổ phần của các cổ đông. Lô trái phiếu này sẽ được đáo hạn vào tháng 9/2023. Novaland cho biết đang đàm phán với trái chủ để thay đổi kỳ hạn cùng với nhiều lô trái phiếu khác do công ty phát hành.

Chốt phiên ngày 13/11, giá cổ phiếu NVL giảm 1,56% xuống 15.750 đồng/cổ phiếu và tăng 15,38% trong 6 tháng qua.