Chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023 do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức cùng UBND thành phố Đà Nẵng đã chính thức khép lại, với đêm chung kết mang chủ đề “Thế giới không khoảng cách”.

Hàng chục nghìn người dân và du khách đã đổ về các tuyến đường trung tâm thành phố, đứng chật kín hai bên bờ sông Hàn. Các khách sạn có tầm nhìn xem pháo hoa khách muốn có phòng phải đặt trước ít nhất 2 tuần. Dường như không ai muốn bỏ lỡ đêm cuối cùng của một mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đẹp mãn nhãn và nhiều cảm xúc.

Phát biểu mở màn đêm chung kết, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh rằng Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 là một sự kiện mang thương hiệu riêng của thành phố Đà Nẵng đã trở lại sau đại dịch bằng những màn trình diễn hấp dẫn, ấn tượng của 08 đội thi đến từ các quốc gia giàu kinh nghiệm về trình diễn pháo hoa trên thế giới.

Với chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, lễ hội đã truyền đi một thông điệp của Thành phố Đà Nẵng về sự kết nối, xóa nhòa khoảng cách không gian địa lý, để các quốc gia, các dân tộc xích lại gần nhau bằng khát vọng hòa bình, tình yêu và hy vọng về những điều tốt đẹp.

Ông Lê Trung Chinh trao giải vô địch cho đội Pháp.

Sân khấu rộng hơn 1.000 m2 trong đêm chung kết được cải tiến thêm với 2 màn hình led vô cực, cùng với nhiều hiệu ứng như lazer và nhạc nước với những tiết mục hấp dẫn khiến khán giả không thể rời mắt.

“Một đêm pháo hoa quá mãn nhãn, vượt sức tưởng tượng mong đợi. Cách hai đội Pháp và Italia dùng âm nhạc vô cùng ấn tượng và những hiệu ứng pháo hoa tôi chưa được nhìn thấy bao giờ”, anh Duy An, du khách đến từ Hà Nội, nói khi rời khỏi khán đài vẫn không kìm nén được cảm xúc phấn khích.

Không phụ lòng mong đợi, đêm chung kết DIFF 2023 đã chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Đội Pháp và Italy đã dồn hết tâm huyết để đem đến một chương kết đẹp đến hoàn mỹ cho DIFF 2023. Bầu trời đêm Đà Nẵng bùng nổ trong đại tiệc của ánh sáng và âm nhạc, những màn trình diễn pháo hoa đẹp như vẽ tranh trên bầu trời đã thực sự kết nối con người trong một “Thế giới không khoảng cách”.

Với những màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục khán giả và ban giám khảo, đội Pháp đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch, nhận phần thưởng với tổng giá trị 20.000 USD.

DIFF đã góp một phần không nhỏ vào thành tích phục hồi mạnh mẽ du lịch của Đà Nẵng trong quý 1/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần so với cùng kỳ; khách trong nước gần 2,6 triệu lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

Trong thời gian DIFF, các chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến/ngày, tăng gấp 1,5 lần so với thường nhật. Công suất buồng phòng của các khách sạn trên địa bàn thành phố đạt khoảng 70%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao đạt 80-85%. Con số này tăng trưởng so với kỳ DIFF 2019, khi năm đó công suất phòng trên toàn thành phố đạt 65-70%, khối khách sạn 4-5 sao công suất đạt 75-85%.

Đà Nẵng đã có thêm một mùa pháo hoa nữa thành công, với những màn trình diễn đẳng cấp và những con số tăng trưởng vượt mong đợi của Ban tổ chức.