Du khách quốc tế “quay lưng” với du lịch Mỹ

Cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) mới đây đã thông báo về việc Bộ An ninh Nội địa cho phép hành khách không phải cởi giày khi qua trạm kiểm soát an ninh tại TSA.

Đây là bước cải tổ lớn nhất về thủ tục an ninh sân bay trong hơn 20 năm, đánh dấu bước tiến trong việc cải thiện trải nghiệm du lịch hàng không. Động thái này được đánh giá là một trong những thay đổi đáng kể nhất về quy trình an ninh tại sân bay Mỹ kể từ sau sự kiện 11/9, giúp giảm áp lực cho cả nhân viên lẫn hành khách, nhất là trong mùa du lịch cao điểm.

Trước đó, để ứng phó với tình trạng du lịch “chậm lại”, nhiều điểm đến tại thành phố Las Vegas đã tung ra các ưu đãi giá rẻ cho chỗ ở, bãi đậu xe, vé vào cửa và nhiều thứ khác, bắt đầu vào tháng 6. Plaza Hotel & Casino ở trung tâm thành phố là khách sạn đầu tiên ưu đãi hai bữa ăn một ngày, đồ uống có cồn không giới hạn với giá thuê phòng 125 USD/người/đêm.

Ngay cả các khu nghỉ dưỡng sòng bạc và điểm tham quan trên Las Vegas Strip cũng tham gia chiến dịch này. Resorts World Las Vegas, bao gồm các thương hiệu Hilton, Conrad và Crockfords, gần đây đã công bố gói dịch vụ “Escape to Summer” (Chạy trốn mùa hè), với chương trình giảm 40% giá phòng và khoản tín dụng nghỉ dưỡng hàng ngày 75 USD cho dịch vụ ăn uống, cocktail và lều.

Hầu hết các ưu đãi này đều được liệt kê trên Locals Unlocked Las Vegas - một trang web thông tin mới do Cơ quan Du lịch và Hội nghị Las Vegas quản lý và ra mắt vào đầu tháng 6. Mặc dù vậy, một khảo sát do Travel Weekly thực hiện cho thấy 57% các cố vấn du lịch nhận định lượng khách nội địa sụt giảm.

Dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Flighthub cũng cho thấy lượng đặt phòng từ du khách quốc tế đã giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Oxford Economics dự báo lượng khách du lịch từ Canada đến Mỹ sẽ giảm tới 20,2% trong năm 2025, trong khi tổng lượng khách quốc tế được dự đoán sẽ giảm 9,4% - một sự đảo chiều nghiêm trọng so với báo cáo tháng 12 năm ngoái vốn kỳ vọng mức tăng trưởng 8,8%.

Trên các diễn đàn du lịch trực tuyến, làn sóng “quay lưng với nước Mỹ” đang lan rộng. Ngày càng nhiều người chọn châu Âu, Canada hoặc các quốc gia khác thay vì đặt vé đến Hoa Kỳ. Giám đốc tài chính của Airbnb, Ellie Mertz, thừa nhận lượng khách đến Mỹ đã giảm rõ rệt, trong khi chi tiêu tại các điểm đến ở châu Âu, châu Mỹ Latinh và châu Á lại tăng.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), Mỹ dự kiến sẽ là quốc gia duy nhất trong số 184 quốc gia chứng kiến sự sụt giảm chi tiêu từ du khách nước ngoài vào năm 2025. Mới nhất, phân tích của Forbes cho thấy nguồn chi tiêu quốc tế tại Mỹ có thể giảm đến 28,8 tỷ USD, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vấn đề.‏

Đã vậy, sắp tới đây, du khách đến Mỹ sẽ phải trả một khoản phí mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực) ít nhất 250 USD theo điều khoản trong Đạo luật One Big Beautiful Bill do chính quyền Tổng thống Trump mới ban hành. "Phí bảo đảm thị thực" áp dụng cho tất cả du khách cần visa không định cư, bao gồm khách du lịch, người đi công tác và sinh viên quốc tế. Du khách trả phí khi visa được cấp.

Trước đó, Đạo luật One Big Beautiful Bill đã tăng "phí Mẫu I-94" từ 6 USD lên 24 USD. Khoản phí này không được hoàn lại, kể cả khi bị từ chối nhập cảnh. Còn với "Phí bảo đảm thị thực", để được hoàn tiền, người giữ visa phải tuân thủ các điều kiện của visa, bao gồm "không làm việc trái phép" và không ở lại quá hạn visa quá 5 ngày... Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện sau khi visa du lịch hết hạn, theo quy định.

Steven A. Brown, thành viên công ty luật nhập cư Reddy Neumann Brown PC ở Houston, cho biết ông đã khuyên khách hàng coi khoản phí mới là không hoàn lại. "Nếu bạn được hoàn tiền sẽ rất tuyệt nhưng thường khó để lấy lại tiền từ chính phủ", ông nói và khuyên khách hàng nên coi khoản phí đó như "phần thưởng" nếu được hoàn lại, thay vì kỳ vọng chắc chắn.

Nhập cảnh vào Mỹ ngày càng đắt đỏ.

Ông Brown cho biết phí bảo đảm visa có khả năng ảnh hưởng đến người giữ visa B - nhóm khách du lịch giải trí và công tác, sinh viên quốc tế nhiều hơn các loại du khách khác. Do nhiều visa có hiệu lực trong vài năm, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết họ dự đoán "rất ít người yêu cầu hoàn tiền".

Trên cơ sở đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính việc ban hành điều khoản này sẽ tăng doanh thu và giảm thâm hụt ngân sách 28,9 tỷ USD trong giai đoạn năm 2025 - 2034.

Theo CNBC, động thái này vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế và ngành du lịch. Nhiều chuyên gia gọi đây là một hình thức "thuế nhập khẩu đối với con người", đồng thời cảnh báo điều này có thể khiến du khách quốc tế e ngại và chuyển hướng sang các điểm đến khác.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại vẫn đang gia tăng, việc tăng chi phí visa đột ngột bị cho là "góp phần giáng thêm một đòn đau" vào lượng khách đến Mỹ. Một điểm gây tranh cãi là toàn bộ khoản thu từ phí visa sẽ chuyển thẳng vào ngân sách Bộ Tài chính Mỹ, mà không có cam kết đầu tư lại cho phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng hay cải thiện quy trình cấp visa.

Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn về mục tiêu thực sự của chính sách, đồng thời lo ngại nó có thể phản tác dụng trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đăng cai các sự kiện lớn như FIFA World Cup 2026.

Trong khi đó, công dân 42 quốc gia thuộc chương trình miễn thị thực (Visa Waiver Program), gồm các nước Tây Âu, Anh, Nhật Bản và Úc, sẽ không bị áp dụng khoản phí mới. Điều này khiến nhiều nước, đặc biệt tại châu Á, lo ngại về tính công bằng và khả năng tiếp cận của công dân nước họ đến Mỹ.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đang theo dõi các thông tin mới về đạo luật, bởi chính sách visa mới chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động bán tour đi Mỹ tại Việt Nam. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị - Công ty Du lịch Vietravel, đánh giá mức phí mới "Visa Integrity Fee" sẽ khiến tổng chi phí xin visa và chi phí tour du lịch Mỹ tăng lên đáng kể.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Việt, cũng lo lắng phí visa tăng sẽ nâng tổng chi phí visa đi Mỹ lên đáng kể đối với du khách Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách gia đình. Nếu chính quyền Mỹ áp dụng chính sách này, các công ty du lịch chắc chắn sẽ phải điều chỉnh lại báo giá tour trọn gói, cộng thêm 250 USD chi phí đầu vào mỗi tour.