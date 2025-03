Chứng khoán Mỹ bán tháo do lạm phát nóng, giá dầu giảm vì mối lo thuế quan

Giá dầu cũng giảm vì rủi ro thuế quan gây suy giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 715,8 điểm, tương đương giảm 1,69%, còn 41.583,9 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 1,97%, còn 5.580,94 điểm, hoàn tất tuần giảm thứ 5 trong vòng 6 tuần trở lại đây. Chỉ số Nasdaq mất 2,7%, còn 17.322,99 điểm.

Dẫn đầu phiên giảm này là các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Alphabet giảm 4,9%, trong khi Meta và Amazon cùng ghi nhận mức giảm khoảng 4,3%.

Tính cả tuần, S&P 500 giảm 1,53%, Dow Jones trượt 0,96% và Nasdaq sụt 2,59%. Từ đầu tháng tới nay, Nasdaq đã giảm hơn 8%, tiến tới hoàn tất tháng mất điểm nhất kể từ tháng 12/2022.

Sắc đỏ bắt đầu loang rộng sau khi dữ liệu cập nhật lần cuối của Đại học Michigan cho thấy kỳ vọng của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 3 về lạm phát trong dài hạn tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1993.

Tiếp đó, bán tháo diễn ra mạnh mẽ hơn sau khi báo cáo từ Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưa chuộng - nóng hơn dự báo.

So với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 2,8%, và so với tháng trước, chỉ số này tăng 0,4%. Những con số này đều cao hơn so với dự báo là tăng tương ứng 2,7% và 0,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

PCE toàn phần tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với tháng trước, phù hợp với dự báo.

Ngoài ra, số liệu về tiêu dùng cũng gây lo ngại, với chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng 0,4% trong tháng 2 so với tháng trước, không đạt dự báo là tăng 0,5%, dù thu nhập tăng 0,8% so với dự báo tăng 0,4%.

“Thị trường đương đầu với thách thức từ cả hai phía. Đang có nhiều bấp bênh về kế hoạch thuế quan có đi có lại dự kiến được công bố vào tuần tới. Các ngành xuất khẩu quan trọng như công nghệ đang đối mặt với rủi ro tiềm ẩn từ thuế quan này. Bên cạnh đó là mối lo về người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu vì giá cả tăng cao, ảnh hưởng bất lợi đến những nhóm cổ phiếu như tiêu dùng tùy ý”, trưởng chiến lược Scott Helfstein của công ty Global X nhận xét với hãng tin CNBC.

Tuy nhiên, ông Helfstein nói thêm rằng dữ liệu về lạm phát và chi tiêu của người tiêu dùng “không đến mức quá tệ” và có thể chỉ là kết quả của tâm lý thận trọng nhất thời trong lúc nhà đầu tư và người tiêu dùng còn đang cố gắng để hiểu hết các chính sách mới của Tổng thống Donald Trump.

“Dù thị trường cổ phiếu đã bán tháo trong phiên ngày hôm nay và biến động mạnh trong những tuần gần đây, dòng tiền chưa chảy mạnh sang thị trường tiền tệ. Có vẻ như nhà đầu tư đang cố gắng vượt qua giai đoạn này”, ông Helfstein nói.

Hàng loạt tuyên bố thuế quan của chính quyền Trump 2.0 đã khiến giới đầu tư bất an cao độ trong những tuần vừa rồi. Đầu tuần này, ông Trump tuyên bố áp thuế quan 25% lên “tất cả ô tô không sản xuất tại Mỹ” - một động thái khiến cổ phiếu ô tô bị bán tháo và làm gia tăng rủi ro suy thoái kinh tế. Hiện tại, thị trường đang chờ tới ngày 2/4, thời điểm ông Trump dự kiến công bố thuế quan có đi có lại.

Ngày thứ Sáu, Thủ tướng Canada Mark Carney nói với ông Trump rằng Chính phủ nước này sẽ triển khai thuế quan trả đũa sau khi Mỹ đưa ra thuế quan có đi có lại vào ngày thứ Tư tuần tới. Trước đó, hãng tin Bloomberg đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét những nhượng bộ mà khối có thể đưa ra với ông Trump để được giảm thuế quan này.

Mối lo về thuế quan cũng phủ bóng lên thị trường năng lượng trong phiên ngày thứ Sáu.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,4 USD/thùng, tương đương giảm 0,5%, chốt ở 73,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,56 USD/thùng, tương đương giảm 0,8%, chốt ở mức 69,36 USD/thùng.

Theo một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase, chiến tranh thương mại đang khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế. “Mối lo thương chiến, cùng với sự bấp bênh gia tăng xung quanh chính sách của Mỹ đang đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư”, báo cáo viết.

Dù vậy, các nhà phân tích của JPMorgan Chase lưu ý rằng các chỉ báo có tần suất cao về nhu cầu dầu vẫn đang duy trì tương đối tốt. Số liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ trong tuần này cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của nước này giảm 3,3 triệu thùng trong tuần trước, còn 433,6 triệu thùng, thay vì giảm chưa đầy 1 triệu thùng như dự báo.

Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran và Venezuela do các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Tuần này, ông Trump tuyên bố áp thuế quan 25% lên các quốc gia nhập khẩu dầu thô Venezuela.

Cả tuần, giá dầu Brent tăng 1,9% và giá dầu WTI tăng 1,6%. Sau khi chạm đáy của nhiều tháng vào đầu tháng này, giá dầu Brent đến nay đã phục hồi hơn 7% và giá dầu WTI tăng hơn 6%.

Theo giới phân tích, biện pháp thuế quan của Mỹ có thể khiến sản lượng dầu thô của Venezuela giảm ít nhất 200.000 thùng/ngày trong năm nay. Chưa kể, chủ trương của ông Trump là khiến xuất khẩu dầu của Iran giảm về 0.

Nhà phân tích Alex Hodes của công ty StoneX nhận định nguồn cung dầu toàn cầu trong quý 2 năm nay có thể thắt chặt hơn so với dự báo ban đầu. “Nếu nguồn cung dầu từ Venezuela và Iran giảm xuống, đó chắc chắn sẽ là một yếu tố giá lên đối với dầu”, ông Hodes nói với hãng tin Reuters.