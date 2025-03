Theo ước tính của văn phòng Tổng kiểm toán bang New York Thomas P. DiNapoli, tổng tiền thưởng năm nay của hơn 200.000 người làm việc trong ngành chứng khoán tại bang New York là 47,5 tỷ USD, một con số cao kỷ lục và tăng 34% so với năm ngoái.

Mức thưởng bình quân của một nhân viên cũng cao kỷ lục 244.700 USD, tăng 31,5% so với năm trước.

Mùa thưởng của Phố Wall thường bắt đầu từ tháng 12 năm trước tới hết tháng 3 năm khi các công ty chốt sổ sách của năm tài chính. Tiền thưởng năm nay tăng mạnh nhờ lợi nhuận tăng 90% của các công ty chứng khoán Phố Wall.

“Tiền thưởng cao kỷ lục cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của Phố Wall trong năm 2024. Đây là tin tốt với nền kinh tế bang New York và tiền thuế của chúng tôi”, ông DiNapoli nhận xét.

Các con số kỷ lục trên được tính theo giá trị danh nghĩa. Nếu điều chỉnh theo lạm phát, năm 2006 mới là năm ghi nhận tiền thưởng của giới tài chính Phố Wall cao kỷ lục lục với tổng cộng 34,3 tỷ USD, bình quân mỗi nhân viên 191.400 USD. Điều chỉnh theo lạm phát tính đến năm 2025, mức thưởng bình quân mỗi nhân viên Phố Wall năm đó là 307.000 USD.

Mức thu nhập bình quân của nhân viên tài chính Phố Wall lâu nay luôn cao hơn so với thu nhập của người Mỹ nói chung. Riêng tiền thưởng năm nay của nhân viên Phố Wall đã cao gấp hơn 3 lần so với mức thu nhập trung vị hàng năm của hộ gia đình ở Mỹ là 80.610 USD - theo số liệu của cơ quan thống kê Mỹ US Census năm 2023.

Ước tính của ông P. DiNapoli được đưa ra dựa trên khấu trừ thuế tại nguồn đối với tiền thưởng của nhân viên Phố Wall cho năm tài khóa năm 2024, cộng các khoản thưởng của các năm trước đó được chi trả trong năm. Con số này không bao gồm quyền chọn cổ phiếu hay bất kỳ khoản thưởng dự kiến nào chưa được chi trả.

Số lượng nhân viên công ty chứng khoán tại New York hiện chiếm khoảng 18% toàn quốc, giảm từ 33% so với năm 1990. Tuy nhiên, đây vẫn là tỷ lệ lớn nhất trong số tất cả bang của Mỹ - theo số liệu từ văn phòng tổng kiểm toán DiNapoli. Lực lượng này đóng góp lớn vào nền kinh tế thành phố cũng như bang New York. Ước tính cứ 11 việc làm tại bang New York thì có một việc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới ngành chứng khoán.

“Nhân viên chứng khoán Phố Wall đóng góp 19% tiền thuế tại bang New York và 7% của thành phố New York. Chỉ riêng tiền thưởng năm nay ước tính mang về cho bang 600 triệu USD tiền thuế và cho thành phố 275 triệu USD”, ông DiNapoli cho biết. “Ngành chứng khoán đóng góp gần 18% vào hoạt động kinh tế chung của thành phố và là ngành có tỷ lệ người lao động trở lại làm việc trực tiếp tại văn phòng cao nhất ở New York”.

Nhận định về năm nay, ông DiNapoli cho rằng bất ổn kinh tế gia tăng trong bối cảnh chính sách liên bang thay đổi lớn có thể làm giảm triển vọng của các công ty tài chính nói chung và công ty chứng khoán nói riêng.

Ông DiNapoli không nêu cụ thể chính sách liên bang có sự thay đổi lớn. Nhưng những động thái chính sách thời gian qua của Tổng thống Mỹ Trump, đặc biệt là tăng thuế quan với các đối tác thương mại, khiến giới đầu tư và doanh nghiệp mất phương hướng. Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ về nền kinh tế hiện tại cũng tụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021.

Hồi đầu tháng, ông Bruce Kasman, nhà kinh tế trưởng toàn cầu của ngân hàng Mỹ JP Morgan, dự báo khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong năm nay là khoảng 40%.

Theo ông Kasman, nếu ông Trump làm mất đi niềm tin của nhà đầu tư vào việc điều hành nền kinh tế của chính quyền, điều này sẽ ảnh hưởng tới vị thế lâu dài là một điểm đến đầu tư của nước Mỹ.