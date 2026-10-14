Chứng khoán Mỹ mất điểm trong ngày đầu của mùa báo cáo tài chính, giá dầu thô giằng co

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10), khi cổ phiếu chip bị bán nhiều và nhà đầu tư nghiền ngẫm báo cáo tài chính với những con số tốt - xấu đan xen từ các ngân hàng lớn...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu Brent giảm nhưng giá dầu WTI tăng khi thị trường đánh giá triển vọng nguồn cung nhiên liệu từ Nga tăng và rủi ro nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục gián đoạn.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 180,45 điểm, tương đương giảm 0,35%, còn 51.670,1 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,02%, còn 7.805,45 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,15%, còn 27.204,38 điểm.

Chỉ số PHLX đo giá cổ phiếu chip giảm 0,23%, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Nhóm này đương đầu áp lực giảm sau khi CEO Hock Tan của hãng chip Broadcom vào hôm thứ Hai so sánh một phần dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực chip giống như “đánh bạc trong casino”. Ngoài ra, các bài báo về tiến bộ công nghệ của hãng chip nhớ Trung Quốc CXTM cũng khiến nhà đầu tư lo lắng về mức độ cạnh tranh gia tăng trên thị trường chip toàn cầu.

Nhiều cổ phiếu chip lớn chốt phiên trong sắc đỏ, như Micron Technology giảm 3,6%, Applied Materials giảm 7%, và Broadcom giảm 0,7%. Nvidia trở thành điểm sáng hiếm hoi trong nhóm chip phiên này, ghi nhận mức tăng gần 1%.

Các cổ phiếu ngân hàng lớn cũng bị bán nhiều trong phiên này. Citigroup giảm 5,6% và Goldman Sachs giảm 0,2% dù lợi nhuận quý 3/2026 của cả hai đều vượt dự báo của giới phân tích. Cổ phiếu Wells Fargo giảm 3,1% do thu nhập từ lãi ròng không đạt dự báo, còn JPMorgan Chase giảm 0,9% sau khi công bố lợi nhuận không đạt kỳ vọng.

“Các ngân hàng này vẫn báo cáo kết quả kinh doanh khả quan, nhưng vấn đề là kỳ vọng của thị trường đang ở mức cao, và việc kỳ vọng quá cao chính là rủi ro chung đối với các doanh nghiệp trong mùa báo cáo tài chính hiện nay”, bà Rebecca Walser, Giám đốc đầu tư tại công ty Walser Wealth Management, nhận định với hãng tin CNBC.

Kết quả kinh doanh mà các ngân hàng lớn công bố vào ngày thứ Ba là sự khởi động cho mùa báo cáo tài chính này. Giới phân tích đang kỳ vọng lợi nhuận quý 3/2026 của các công ty thành viên S&P 500 đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn sự tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ đến từ các công ty công nghệ có liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù thị trường giảm điểm phiên này, tâm lý của nhà đầu tư nói chung vẫn lạc quan nhờ kỳ vọng vào mùa báo cáo tài chính. Sự lạc quan này bù đắp lại phần nào những tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh tiếp diễn ở Vùng Vịnh, giá dầu cao và xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu.

"Nhiều nhà đầu tư cảm thấy nhẹ nhõm khi thị trường cổ phiếu đã có thể bắt đầu chú trọng vào kết quả lợi nhuận của các công ty niêm yết, thay vì quá bận tâm đến thị trường trái phiếu, giá dầu neo ở mức cao trong thời gian dài hay lãi suất cao," ông Jake Dollarhide, CEO của công ty Longbow Asset Management, nhận định với hãng tin Reuters.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 14% trong năm nay, được thúc đẩy bởi các cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI. Tuy nhiên, mức tăng của cổ phiếu trung vị trong chỉ số này lại thấp hơn 5% và có hơn 200 cổ phiếu thành viên của chỉ số đang ở trạng thái giảm trong năm. Điều này cho thấy sự tăng điểm tập trung vào một số lượng nhất định các cổ phiếu được ưa chuộng, nhất là các cổ phiếu AI.

Phản ánh kỳ vọng về kết quả kinh doanh khả quan của các "ông lớn" trong lĩnh vực AI, hệ số giá/thu nhập dự kiến (P/E) của S&P 500 hiện đang ở mức dưới 19 lần, thấp nhất kể từ năm 2023.

Chỉ số PHLX của cổ phiếu chip đã giảm hơn 8% trong 5 phiên giao dịch gần nhất, dù vẫn duy trì mức tăng hơn 70% tính từ đầu năm đến nay.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,96 USD/thùng, tương đương giảm 0,9%, đóng cửa ở mức 105,69 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,4 USD/thùng, tương đương tăng 0,4%, chốt phiên ở mức 94,14 USD/thùng.

Các nhà giao dịch đang kỳ vọng thỏa thuận dầu diesel giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể làm dịu bớt tình trạng căng thẳng nguồn cung nhiên liệu toàn cầu, nhưng cũng lo ngại rằng các cuộc tấn công ở Saudi Arabia và Yemen có thể khiến nguồn cung năng lượng từ Vùng Vịnh gián đoạn thêm.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận định rằng việc bổ sung nguồn cung dầu diesel từ Nga khó có thể làm giảm đáng kể áp lực lên giá nhiên liệu toàn cầu. Ngân hàng này ước tính mức tăng nguồn cung 800.000 tấn dầu diesel, tương đương khoảng 6 triệu thùng, chỉ có thể giúp giảm giá bán buôn dầu diesel tại khu vực Vịnh Mexico của Mỹ và châu Âu từ 1-2 USD mỗi thùng.

Trong một báo cáo công bố vào đầu tuần này, Goldman Sachs nhấn mạnh rằng công suất dầu diesel bị mất do các nhà máy lọc dầu của Nga phải ngừng hoạt động vì bị tấn công đã tăng thêm 3 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó hạn chế khả năng tăng sản lượng của Moscow. Cũng theo báo cáo, thị trường dầu diesel toàn cầu vẫn chịu áp lực lớn khi lượng hàng tồn kho tại Mỹ giảm 14% và lượng dự trữ có thể quan sát được tại Trung Quốc giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen cho biết Saudi Arabia đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen vào ngày thứ Ba. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột đang leo thang nhanh chóng giữa các bên.

Mối lo về khả năng tổn thất cơ sở hạ tầng năng lượng và các tuyến đường vận tải biển tại vùng Vịnh vẫn là tâm điểm chú ý, sau khi Houthi tấn công sân bay quốc tế Riyadh vào cuối tuần qua, cùng với thông tin về những vụ tấn công tàu chở dầu gần eo biển Hormuz.

Ngày thứ Ba, Tổng thống Trump cáo buộc các tay súng Houthi tại Yemen cố tình đẩy giá dầu lên cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng ông sẽ "không bao giờ quên" các cuộc tấn công của họ nhằm vào Saudi Arabia.