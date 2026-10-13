Chứng khoán Mỹ suy yếu trong lúc chờ tin lạm phát, giá dầu leo thang vì căng thẳng Trung Đông “tăng nhiệt”

Nhà đầu tư thận trọng trước khi đón nhận các báo cáo lạm phát và kết quả kinh doanh đầu tiên của mùa báo cáo tài chính sắp được công bố trong tuần này...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (12/10) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi nhà đầu tư thận trọng trước khi đón nhận các báo cáo lạm phát và kết quả kinh doanh đầu tiên của mùa báo cáo tài chính sắp được công bố trong tuần này. Giá dầu thô tăng 2% trong bối cảnh các cuộc tấn công ở Vùng Vịnh tiếp diễn.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,06%, còn 7.807,24 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,44%, còn 27.245,9 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones tăng 195,6 điểm, tương đương tăng 0,38%, đạt 51.850,55 điểm.

Nasdaq chịu áp lực giảm từ cú giảm 3,9% của cổ phiếu Micron Technology. Cổ phiếu chip này sụt giá trong lúc nhà đầu tư đánh giá mức độ cạnh tranh gia tăng từ đối thủ Trung Quốc của Micron là CXMT - công ty mới công bố đạt bước tiến trong việc phát triển một cấu trúc chip mới.

Trái lại, Dow Jones nhận được cú huých từ mức tăng 2% của cổ phiếu Salesforce sau khi cổ phiếu này nhận được khuyến nghị tăng mua từ các nhà phân tích thuộc ngân hàng Bank of America.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,84%, chốt ở mức 106,65 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,06%, chốt ở mức 93,74 USD/thùng.

Giá dầu đi lên dù vào cuối tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một "lệnh ngừng bắn năng lượng" giữa Nga và Ukraine. Không lâu sau tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Moscow đã vi phạm thỏa thuận này.

Tại Trung Đông, mức độ căng thẳng vẫn đang cao sau khi xảy ra một vụ tấn công gây thương vong nhằm vào sân bay ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào cuối tuần. Trao đổi với báo giới sau vụ tấn công này, ông Trump cho biết ông đang cân nhắc việc cùng Saudi Arabia tham gia cuộc chiến chống lại lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn tại Yemen. Những phát biểu này làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng trong khu vực.

Cuộc chiến kéo dài ở Vùng Vịnh đồng nghĩa tình trạng giá năng lượng cao dai dẳng, đẩy cao áp lực lạm phát trên toàn cầu, dẫn tới khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác tăng lãi suất để chống lạm phát. Môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn không có lợi cho tăng trưởng kinh tế và giá cổ phiếu.

Hiện tại, đặt cược của thị trường tương lai về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 đã tăng trở lại mốc 20%, sau khi giảm còn 17% trong phiên ngày thứ Sáu. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang ở mức gần 88% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Phát biểu ngày thứ hai, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack nói Fed cần hành động “tương đối nhanh chóng” trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát. Bà cho biết bà cảm thấy rằng lạm phát đã lan rộng trong nền kinh tế Mỹ và bắt đầu ảnh hưởng đến kế hoạch thiết lập giá cả của doanh nghiệp.

Trong những ngày tới, nhà đầu tư ở Phố Wall sẽ tập trung vào kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết trong mùa báo cáo tài chính quý 3/2026. Các ngân hàng lớn như Goldman Sachs, Citigroup và JPMorgan Chase sẽ khởi động mùa báo cáo này khi họ công bố báo cáo tài chính vào đầu ngày thứ Ba.

Theo dữ liệu từ LSEG IBES, các chuyên gia phân tích dự báo lợi nhuận của các công ty thuộc chỉ số S&P 500 sẽ đạt mức tăng trưởng 30,6% trong quý vừa qua.

Ngoài ra, trong tuần này cũng sẽ có các số liệu về lạm phát tiêu dùng và lạm phát sản xuất tại Mỹ trong tháng 9, cùng với dữ liệu về doanh số bán lẻ.

Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đóng cửa vào thứ Hai nhân dịp lễ Columbus, nhà đầu tư cổ phiếu vẫn đang lo ngại về xu hướng tăng gần đây của lợi suất trái phiếu do giá năng lượng tăng cao gây áp lực lạm phát lớn. Tuần vừa rồi, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đều đạt mức cao nhất 24 năm.

"Chúng tôi đang chờ các báo cáo kết quả kinh doanh và đây là yếu tố rất quan trọng. Báo cáo của bốn ngân hàng lớn vào ngày thứ Ba có thể tạo ra tác động đáng kể. Ngoài ra trong tuần, chúng ta sẽ đón nhận một số báo cáo kinh tế đáng chú ý", ông Tim Ghriskey, chiến lược gia cấp cao tại công ty Ingalls & Snyder nhận định với hãng tin Reuters.

Với giá dầu tăng, năng lượng là nhóm vượt trội trong phiên này trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, đạt mức tăng 1,5%. Trong khi đó, nhóm công nghệ giảm 0,9% và nhóm tiêu dùng thiết yếu giảm 0,7%, là hai nhóm yếu nhất.

Cổ phiếu Microsoft tăng 1,1%, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD lần đầu tiên trong 1 năm trở lại đây. Phiên tăng này diễn ra sau khi Microsoft công bố kế hoạch lớn về triển khai chip trí tuệ nhân tạo (AI) do chính hãng phát triển.

Trao đổi với hãng tin CNBC, Giám đốc đầu tư Tim Holland của công ty Orion nhận định các báo cáo tài chính sẽ là yếu tố lớn nhất chi phối diễn biến các chỉ số chứng khoán Mỹ trong tuần này. Ông cho rằng ngay cả khi số liệu lạm phát có nóng hơn so với dự báo, thị trường vẫn sẽ tin rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng.

“Sẽ đến một thời điểm nào đó, một yếu tố nào đó sẽ làm đảo lộn thị trường cổ phiếu giá lên này, nhưng tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất hiện nay là làn sóng đầu tư hạ tầng AI” vẫn đang hỗ trợ thị trường - ông Holland nói.

Theo CNBC, tuần này đánh dấu tròn 4 năm kể từ khi bắt đầu thị trường giá lên (bull market) của S&P 500. So với mức đáy đóng cửa 3.577,03 điểm ghi nhận vào tháng 10/2022, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ đến hiện tại đã tăng hơn gấp đôi.