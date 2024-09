Chương trình "Chiến binh xanh, công nghệ sạch": Thúc đẩy các nỗ lực chống ô nhiễm nhựa

Nhân dịp Ngày Làm cho Thế giới Sạch hơn 20/9, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Làm sạch Đại dương (The Ocean Cleanup) hợp tác với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Chiến binh xanh, Công nghệ sạch". Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 18 - 20/9 nhằm thúc đẩy các nỗ lực chống ô nhiễm nhựa trên các dòng sông ở Việt Nam.

Sự kiện này là một phần trong khuôn khổ hợp tác toàn cầu giữa UNDP và Tổ chức The Ocean Cleanup. Hợp tác này nhằm giảm ô nhiễm nhựa trong đại dương và sông ngòi bằng cách thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ sáng tạo, tiên tiến, ủng hộ các chính sách chặt chẽ và khuyến khích thay đổi hành vi dọc theo chuỗi giá trị nhựa ở các quốc gia trên toàn cầu

Các sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ sẽ quy tụ người dân, chuyên gia, lãnh đạo cộng đồng, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách cùng nhau dọn sạch các điểm nóng về ô nhiễm nhựa, chia sẻ các sáng kiến giúp ngăn chặn ô nhiễm nhựa trên sông, khuyến khích thay đổi hành vi trong ngành nhựa và hỗ trợ các chính sách ngăn chặn ô nhiễm nhựa tại nguồn.

Thu gom rác thải nhựa tại Cần Thơ.

Ô nhiễm nhựa đang là một trong những vấn đề đặc biệt cấp bách tại Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng không chỉ tới môi trường mà còn tới sức khỏe con người cũng như hạnh phúc của nhiều cộng đồng sinh sống ở các khu vực đô thị và ven biển. Một lượng rác thải nhựa khổng lồ đang được thải ra mỗi ngày tại các thành phố Việt Nam, chỉ tính riêng Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày đã tạo ra gần 2.000 tấn chất thải nhựa. Chính phủ Việt Nam đã xác định việc giải quyết ô nhiễm nhựa là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và đã đặt ra mục tiêu quốc gia đầy tham vọng là giảm 75% rác thải nhựa biển vào năm 2030.

"Mỗi cá nhân đều có thể đóng góp vào việc ngăn chặn ô nhiễm nhựa từ nguồn và “tạo không gian cho sự sống!” Những nỗ lực có ý nghĩa có thể dẫn đến những thay đổi to lớn, và ai cũng có thể trở thành anh hùng trong cuộc chiến chống lại ô nhiễm nhựa". Bà Dzeneta Mulabegovic – Cố vấn Chiến lược cho Trưởng đại diện thường trú UNDP về Hợp tác với Khu vực tư nhân tại Việt Nam.

Là một phần của sáng kiến toàn cầu nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương, Thành phố Cần Thơ đã được chọn để thí điểm công nghệ Interceptor 003 của Tổ chức The Ocean Cleanup, một hệ thống làm dọn rác trên sông hiện đại được thiết kế để thu gom tới 50 tấn rác mỗi ngày. Hệ thống này đã được đưa vào hoạt động trên sông Cần Thơ từ năm 2021 và được chính thức bàn giao lại cho chính quyền địa phương vào tháng 4 năm 2024.

Thu gom rác thải nhựa trên sông tại Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển, Thường trực thành ủy TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực TP Cần Thơ, nhấn mạnh “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mọi người, toàn thể nhân dân Thành phố Cần Thơ hãy chung tay góp sức bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cảnh quan môi trường trong lành, sạch đẹp góp phần xây dựng Thành phố Cần Thơ ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp, phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Ông Marco Piet, Giám đốc chương trình Sông, Tổ chức The Ocean Cleanup, cho biết sứ mệnh của The Ocean Cleanup là loại bỏ rác thải nhựa khỏi các đại dương trên thế giới. Để thực hiện mục tiêu này, The Ocean Cleanup có phương pháp tiếp cận theo hai hướng: ngăn nguồn rác thải chảy đến từ các con sông và xử lý rác thải đang tích tụ ở đại dương.

“Công việc chúng tôi thực hiện tại Việt Nam là một phần quan trọng của chiến lược sông toàn cầu của chúng tôi, và chúng tôi tự hào được hợp tác với UNDP, Sở Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ và Hồ Chí Minh vào Ngày Làm cho Thế giới Sạch hơn để tiếp tục thúc đẩy các hành động ý nghĩa nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa”, ông Marco Piet chia sẻ.

Bà Dzeneta Mulabegovic, Cố vấn Chiến lược cho Trưởng đại diện thường trú UNDP về Hợp tác với Khu vực tư nhân tại Việt Nam, cho biết các sáng kiến đổi mới mang đến nhiều giải pháp để thu gom rác nổi trên sông, kênh rạch. Trọng tâm chính là triển khai các hệ thống tự động thu gom rác thải lên bờ một cách hiệu quả, nơi rác thải có thể được xử lý bởi hệ thống quản lý rác thải của thành phố. Phương pháp này giúp ngăn chặn rác thải và nhựa từ sông chảy ra biển, góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương.