Chuyển đổi số phải chứng minh hiệu quả bằng năng suất, doanh thu

Điểm mới trong hệ thống tiêu chí Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 là sản phẩm, dịch vụ phải chứng minh hiệu quả thực tiễn, được đo lường bằng năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu...

VDA 2026 Vinh danh Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Ngày 14/10, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng, nhấn mạnh thước đo cao nhất của chuyển đổi số không nằm ở số lượng công nghệ được ứng dụng, mà ở những giá trị thực sự mang lại cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), robot, dữ liệu lớn, chip bán dẫn và nhiều công nghệ mới đang mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có, Việt Nam đứng trước yêu cầu phát huy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực phát triển mới.

Tuy nhiên, công nghệ không tự tạo nên một tương lai tốt đẹp. Điều quyết định là con người lựa chọn sử dụng công nghệ như thế nào, tạo ra giá trị gì và phục vụ ai. Đây cũng là tinh thần mà Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, do Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì tổ chức, Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện, hướng tới trong suốt các mùa giải.

“Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi biến tri thức thành năng suất, biến đổi mới thành giá trị và biến những cơ hội của thời đại thành hạnh phúc của con người”, ông Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Do đó, VDA 2026 tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế.

Điểm mới của mùa giải năm nay là đổi mới quy chế và hệ thống tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ việc ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế, được đo lường thông qua các chỉ số như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng.

Cách tiếp cận mới này giúp nhận diện những mô hình không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn.

Mỗi tổ chức, sản phẩm, dịch vụ và cá nhân được vinh danh là đại diện cho tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cộng đồng. Đằng sau mỗi thành tựu là trí tuệ, sự bền bỉ, tinh thần dấn thân và khát vọng đóng góp của những người đang góp phần tạo nên diện mạo số của Việt Nam.

Các đại biểu tại VDA 2026. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 457 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng, cho rằng VDA 2026 được nâng cấp theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết 57 và các luật, chính sách mới ban hành. Các tiêu chí đánh giá tập trung hơn vào công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do Chính phủ xác định.

Các đơn vị tham gia phải báo cáo chi tiết về quá trình phát triển sản phẩm và tổ chức triển khai, với những chỉ số cụ thể như doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách nhà nước, số lượng người dùng, số doanh nghiệp ứng dụng và phạm vi tác động của sản phẩm đối với từng lĩnh vực hoặc toàn bộ nền kinh tế.

Tính tới mùa 9, giải thưởng VDA đã tiếp cận hơn 46.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.