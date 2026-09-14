Nghệ An thúc khai thác dữ liệu, gắn chuyển đổi số với tăng trưởng kinh tế

Sau 9 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghệ An đã hoàn thành 169/275 nhiệm vụ Trung ương giao, đạt 61,45%. Tỉnh đang chuyển trọng tâm từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo sản phẩm cụ thể, đưa dữ liệu và công nghệ trở thành động lực phục vụ người dân, doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế...

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tiếp nhận lấy số thứ tự và đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử thông qua quét mã QR. Ảnh: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Theo UBND tỉnh Nghệ An, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, với 100% xã, phường có cáp quang, 99,97% dân số được phủ sóng 4G/5G và 100% khu công nghiệp trọng điểm có 5G. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến đạt 97,36%, trong khi tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,54%.

HẠ TẦNG, DỮ LIỆU SỐ TỪNG BƯỚC ĐƯỢC HOÀN THIỆN

Nghệ An hiện quản lý 10 hệ thống thông tin dùng chung, xây dựng 11 cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm, trong đó 9 cơ sở dữ liệu đã hoàn thành. Trong năm 2026, tỉnh lựa chọn 88 nhiệm vụ đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Nghệ An cũng có những bước tiến mới. Mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp bước đầu hình thành với 9 thỏa thuận hợp tác được ký kết, tạo nền tảng để tỉnh hướng tới xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Bắc Trung Bộ.

Trong triển khai Đề án 06, Nghệ An đã cấp hơn 3,45 triệu thẻ căn cước và hơn 2,35 triệu tài khoản định danh điện tử. 534/534 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sử dụng thẻ căn cước thay thẻ bảo hiểm y tế, với gần 11,9 triệu lượt tra cứu.

Đáng chú ý, 53/53 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, dữ liệu hộ tịch được làm sạch 100%. Những kết quả này đang tạo nền tảng để đẩy mạnh khai thác dữ liệu trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh, Thường trực Ban Chỉ đạo, qua đánh giá mới nhất của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, Nghệ An cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Về thể chế, HĐND tỉnh đã ban hành 2 nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và cơ chế tài chính theo Nghị quyết số 57. Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Ảnh: Phan Quỳnh

Tỉnh cũng đang rà soát chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030. Trung tâm dữ liệu dùng chung được kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phấn đấu đưa vào vận hành ngày 30/9.

Về hạ tầng, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định cho phép mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho 130 xã, phường; đồng thời đặt mục tiêu xóa các điểm lõm sóng vào ngày 30/11. Tỉnh cũng tiếp nhận 32 bộ thiết bị Starlink để hỗ trợ phủ sóng tại các khu vực khó khăn.

CHUYỂN TỪ “TRIỂN KHAI” SANG TẠO GIÁ TRỊ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghệ An vẫn còn không ít điểm nghẽn. Nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn hạn chế; hạ tầng, thiết bị đầu cuối và cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ. Việc xây dựng, chia sẻ, kết nối dữ liệu và số hóa hồ sơ ở một số nơi còn chậm, trong khi các điểm lõm sóng chưa được xử lý hoàn toàn.

Toàn tỉnh mới có 15 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chưa hình thành các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quy mô lớn. Một số chính sách hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số còn vướng về đối tượng, hồ sơ, điều kiện. Việc thay đổi quy định của Trung ương cũng khiến một số dự án đầu tư, mua sắm công nghệ phải điều chỉnh, ảnh hưởng tiến độ.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh yêu cầu chuyển mạnh từ trạng thái triển khai sang hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm thực chất, tránh hình thức.

Theo đó, Ban Chỉ đạo cần tập trung đôn đốc từng nhiệm vụ, từng địa phương, sở, ngành hoàn thành nội dung đã cam kết, không tiếp tục đăng ký thêm nhiều nhiệm vụ khi các nhiệm vụ trước đó chưa đạt kết quả.

Đối với kho dữ liệu số, lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh dữ liệu phải “đúng, đủ, sống, sạch”, có khả năng phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, điều hành và giám sát. Kho dữ liệu của HĐND tỉnh dự kiến hoàn thành trong tháng 10, sau khi thí điểm tại 21 địa phương, hướng tới mở rộng trên toàn bộ 130 xã, phường.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyển mạnh từ tư duy triển khai sang tư duy kiến tạo, lấy kết quả và sản phẩm cụ thể phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phan Quỳnh

Theo đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn chặt với sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo giá trị gia tăng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, không để nhiệm vụ chỉ dừng ở việc xây dựng đề án, quy chế hay hoàn thành trên giấy.

Trong 3 tháng cuối năm, Nghệ An tập trung xây dựng, hoàn thiện và đưa dữ liệu vào khai thác. Sở Khoa học và Công nghệ được giao hoàn thiện khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu tỉnh trong tháng 10; công bố danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu gốc, dữ liệu dùng chung và đưa kho dữ liệu dùng chung vào vận hành chính thức.

Đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo, tỉnh yêu cầu hoàn thành việc công bố trong tháng 9, tạo ra sản phẩm cụ thể. Các đơn vị liên quan và doanh nghiệp viễn thông cũng phải phối hợp khắc phục dứt điểm tình trạng lõm sóng, bảo đảm điện tại 100% trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở y tế và cơ sở giáo dục trước ngày 30/10.

Tỉnh đồng thời yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công phục vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và nâng cao khả năng liên thông dữ liệu.

Với định hướng này, Nghệ An đang đặt trọng tâm không chỉ vào việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà phải biến hạ tầng, dữ liệu và công nghệ thành công cụ phục vụ quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.