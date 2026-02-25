Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại
Nguyễn Thuấn
25/02/2026, 15:47
Với mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 75% tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp thường xuyên hoạt động trên hệ sinh thái số, Nghệ An đang từng bước số hóa toàn diện lĩnh vực xúc tiến thương mại, gắn với cải cách thủ tục hành chính và đào tạo nguồn nhân lực.
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế
hoạch số 105/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và
chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 – 2030.
HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI XÚC TIẾN
THƯƠNG MẠI SỐ
Kế hoạch hướng tới mục tiêu nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ xúc tiến
thương mại; tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong nước và quốc
tế cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua kết nối, đồng bộ với Hệ
sinh thái xúc tiến thương mại số.
Việc triển khai cũng góp phần thực hiện chuyển
đổi số toàn diện lĩnh vực công thương, phù hợp định hướng phát triển khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Theo mục tiêu cụ thể, đến năm
2030, Nghệ An sẽ xây dựng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành
xúc tiến thương mại và các ngành hàng thương mại, xuất khẩu trọng điểm của tỉnh,
tích hợp vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.
Tỉnh phấn đấu tối thiểu 75% tổ chức
xúc tiến thương mại và doanh nghiệp được cấp tài khoản thường xuyên tham gia hoạt
động tìm kiếm, cung cấp, chia sẻ thông tin trên hệ sinh thái; tối thiểu 50% dịch
vụ kết nối thị trường của doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số; tối
thiểu 60% số lượng hội chợ, triển lãm trên địa bàn được tổ chức trên nền tảng số.
Cùng với đó, 100% tổ chức xúc tiến
thương mại, cán bộ quản lý hoạt động xúc tiến thương mại các cấp và trên 3.000
lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tham gia tập huấn, hướng dẫn
về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin. Đồng
thời, 100% tổ chức xúc tiến thương mại và trên 3.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu
với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.
ĐẨY MẠNH HẠ TẦNG SỐ VÀ CẢI
CÁCH HÀNH CHÍNH
Trong lĩnh vực cải cách hành
chính, 100% thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại đủ điều kiện sẽ được cung
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trên 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả
giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Để đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các
nhiệm vụ, giải pháp như tham gia hiệu quả Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số;
đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển
đổi số; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website,
gian hàng số, catalogue điện tử, mã QR, công cụ marketing số và duy trì gian
hàng trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế.
Tỉnh cũng sẽ nâng cấp Trang Thông
tin xúc tiến thương mại; tích hợp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, sản phẩm, gian
hàng số; ứng dụng nền tảng số trong tổ chức hội chợ, triển lãm trực tuyến; kết
nối giao thương và tư vấn xuất khẩu trực tuyến.
Đáng chú ý, Nghệ An đặt mục tiêu
xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu số về sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xây dựng bản đồ số liên kết sản phẩm OCOP, sản
phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu, khu – cụm công nghiệp, vùng nguyên liệu và
hạ tầng logistics; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ
chuyển đổi số.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành,
đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện
hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin và
chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn
và định hướng phát triển của tỉnh.
