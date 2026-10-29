Chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Nai quản lý

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.
Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP.Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.
Các bộ, cơ quan và địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ.
Vườn quốc gia Cát Tiên được thành lập năm 1992, trải rộng trên địa bàn nhiều địa phương thuộc Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước trước đây với tổng diện tích hơn 71.000ha. Đây là một trong những khu rừng có giá trị đa dạng sinh học hàng đầu Việt Nam với độ che phủ rừng trên 80%.
Theo thống kê, Vườn quốc gia Cát Tiên ghi nhận 1.729 loài động vật và 1.655 loài thực vật bậc cao. Trong đó, có hơn 100 loài động, thực vật quý hiếm được ghi tên trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo tồn.
Với những giá trị đặc biệt về sinh thái và đa dạng sinh học, Vườn quốc gia Cát Tiên đã được tổ chức UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2001; Ban Thư ký công ước Ramsar công nhận khu đất ngập nước Bàu Sấu là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế vào năm 2005 và vào ngày du lịch thế giới 27/9/2012, Chính phủ Việt Nam đã xếp hạng Vườn quốc gia Cát Tiên là di tích quốc gia đặc biệt. Vào ngày 20/04/2024, Vườn quốc gia Cát Tiên chính thức được công nhận danh hiệu Danh lục Xanh IUCN.
Hiện nay, Vườn quốc gia Cát Tiên đã góp mặt vào danh sách các vườn quốc gia tiên phong trong nỗ lực bảo tồn thiên nhiên của cả nước. Đồng thời, đây cũng là điểm đến lý tưởng để du khách tìm về rừng, nhìn ngắm những loài gỗ quý, những gốc đại thụ hàng trăm năm tuổi, dễ dàng quan sát các loài chim, muông thú quý hiếm, thưởng ngoạn vẻ đẹp đại ngàn và bồi dưỡng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần bằng bầu không khí trong lành của rừng mưa nhiệt đới.
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