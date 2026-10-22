Phê duyệt quy hoạch Khánh Hòa đến năm 2050, nghiên cứu lấn biển hơn 6.200 ha

Theo Quy hoạch, Khánh Hòa định hướng phát triển đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, hướng tới quy mô dân số 5,1 triệu người vào năm 2050. Quy hoạch cũng đề cập các khu vực nghiên cứu lấn biển với tổng diện tích hơn 6.200 ha, gắn với phát triển cảng biển, logistics và đô thị ven biển...

Ảnh minh họa: Vương Mạnh Cường.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa, với diện tích đất tự nhiên khoảng 8.706,74 km2 và vùng biển được xác định theo quy định.

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ ĐA CỰC, ĐA TRUNG TÂM

Quy hoạch đặt mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững. Đồng thời, địa phương được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch quốc tế và cửa ngõ giao thương có sức cạnh tranh cao.

Không gian đô thị Khánh Hòa được tổ chức theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gồm: 2 phân vùng phát triển, 3 cực động lực và 4 hành lang kết nối.

Trong đó, hai phân vùng gồm vùng động lực kinh tế biển phía Đông và vùng chức năng nông nghiệp, lâm nghiệp, đô thị sinh thái phía Tây. Ba cực động lực gồm phía Bắc lấy Khu kinh tế Vân Phong làm trung tâm công nghiệp, logistics biển; khu vực trung tâm gồm Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, tập trung vào dịch vụ, du lịch, hành chính và công nghiệp công nghệ cao; phía Nam gắn với Phan Rang, định hướng phát triển du lịch, văn hóa, năng lượng sạch và công nghiệp xanh.

Theo định hướng này, Nha Trang giữ vai trò hạt nhân về dịch vụ, du lịch biển quốc tế và đô thị chất lượng cao; Cam Lâm phát triển theo mô hình đô thị sân bay hiện đại, sinh thái; Cam Ranh gắn phát triển du lịch, logistics với lợi thế cảng biển và yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Ở phía Bắc, Ninh Hòa là đô thị công nghiệp, dịch vụ kết nối với Vân Phong; Vạn Ninh hướng đến du lịch biển cao cấp, còn Diên Khánh phát triển đô thị sinh thái gắn với văn hóa truyền thống.

Tại phía Nam, Phan Rang và khu vực lân cận hình thành hạt nhân đô thị Nam Khánh Hòa, gắn với công nghiệp, năng lượng, du lịch và logistics; Cà Ná phát huy lợi thế cảng biển và công nghiệp năng lượng.

Trong khi đó, các khu vực phía Tây như Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Bác Ái, Lâm Sơn và Ninh Sơn tập trung vào nông, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Về kết nối, quy hoạch xác định một hành lang Bắc - Nam dọc chuỗi đô thị ven biển từ Vân Phong đến Cà Ná và ba hành lang Đông - Tây gồm Vân Phong - Buôn Ma Thuột, Nha Trang - Diên Khánh - Khánh Vĩnh và Phan Rang - Tháp Chàm - Tây Nguyên. Dựa trên hệ thống cao tốc, quốc lộ, đường sắt và các tuyến giao thông chiến lược, những hành lang này sẽ tăng cường liên kết giữa các cực tăng trưởng, mở rộng không gian kinh tế biển và kết nối Khánh Hòa với Tây Nguyên.

DÂN SỐ DỰ KIẾN ĐẠT 5,1 TRIỆU NGƯỜI VÀO NĂM 2050

Theo quy hoạch, dân số đô thị Khánh Hòa dự kiến đạt khoảng 2,7 - 2,8 triệu người vào năm 2030, tăng lên 3,7 - 3,8 triệu người vào năm 2040 và khoảng 5 - 5,1 triệu người vào năm 2050. Lượng khách du lịch tương ứng được dự báo đạt 30 - 33 triệu lượt, 40 - 42 triệu lượt và 55 - 60 triệu lượt.

Để đáp ứng quy mô dân số và hoạt động kinh tế ngày càng tăng, quy hoạch định hướng mở rộng không gian xây dựng đô thị, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải và hạ tầng xã hội. Các trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch cũng được định hướng phát triển phù hợp với lợi thế từng khu vực, qua đó gia tăng tỷ trọng dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp hiện đại và kinh tế biển.

Đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại I, với 15 đô thị. Đến năm 2040, địa phương định hướng hình thành hệ thống 5 đô thị loại II; đến năm 2050 hoàn chỉnh hệ thống 21 đô thị loại II, loại III và các khu theo cơ chế đặc thù.

Song song với việc mở rộng không gian đô thị, quy hoạch chú trọng phát triển hệ thống cảng biển, logistics và các tuyến giao thông chiến lược, tăng cường kết nối chuỗi đô thị ven biển với khu vực phía tây và các vùng lân cận.

Một góc Khu Kinh tế Vân Phong. Ảnh: Đình Lâm/Báo Khánh Hòa.

Đáng chú ý, quy hoạch xác định các khu vực nghiên cứu lấn biển với tổng diện tích dự kiến khoảng 6.247 ha, gồm: Bắc Vân Phong, cảng Nam Vân Phong, cảng Ninh Chữ, cảng Cà Ná, khu vực Cảng hàng không Vân Phong và một số vị trí tiềm năng tại Cam Ranh, Nha Trang.

Tuy nhiên, việc đưa các khu vực vào diện nghiên cứu lấn biển không đồng nghĩa toàn bộ diện tích sẽ được triển khai. Quy mô, ranh giới và chức năng cụ thể của từng khu vực cần được đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả đầu tư, điều kiện tự nhiên, khả năng đáp ứng hạ tầng và tác động môi trường, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Cùng với đó, quy hoạch yêu cầu kiểm soát kiến trúc, chiều cao công trình tại các khu vực ven biển, ven vịnh và ven sông, bảo đảm hài hòa cảnh quan, hạn chế che khuất tầm nhìn ra biển. Các khu vực có giá trị sinh thái, cảnh quan và di sản cũng cần được bảo vệ trong quá trình phát triển.