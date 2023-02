Con gái Chủ tịch NVL đăng ký mua vào 44,5 triệu cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HOSE: NVL) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bùi Cao Ngọc Quỳnh.

Theo đó, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con gái ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT NVL đăng ký mua vào 44,5 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 10/2 đến ngày 10/3, theo phương thức giao dịch dự kiến là khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu thành công, con gái Chủ tịch Bùi Thành Nhơn sẽ tăng sở hữu tại NVL từ gần 2,3 triệu cổ phiếu, chiếm 0,117% lên 46,79 triệu cổ phần, tương đương 2,399% vốn điều lệ công ty.

Tạm dừng phiên sáng 7/2, NVL giảm 2% xuống còn 15.100 đồng/cp, ước tính theo thị giá này bà Quỳnh cần chi hơn 667 tỷ đồng cho thương vụ trên.

Được biết, ngày 3/2, NVL công bố ông Bùi Thành Nhơn đã được bầu tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT Novaland (NVL) của ông Bùi Xuân Huy. Theo đề án tái cấu trúc, Tập đoàn sẽ tinh gọn bộ máy, sơ đồ tổ chức có nhiều sự thay đổi, có sự tách bạch và phân quyền hoạt động độc lập, giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, từng cá nhân được giao quyền và trách nhiệm rõ ràng.

Qua đó, ông Bùi Xuân Huy - thành viên HĐQT đã đăng ký bán ra gần 14,8 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 10/2 đến ngày 10/3, vì lý do cá nhân. Nếu thành công, ông Huy sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại NVL từ gần 72,6 triệu cổ phiếu, chiếm 3,723% xuống còn 2,964%, tương đương 57,8 triệu cổ phần.

Trước đó, bà Hoàng Thu Châu, Thành viên HĐQT NVL cũng đăng ký bán 2,28 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 1/2 đến ngày 2/3.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, VNL ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.241 tỷ đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ (4.591 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh 73,6% từ 905 tỷ xuống còn 239 tỷ đồng. Theo NVL lợi nhuận sau thuế giảm mạnh là do doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của NVL đạt 11.151 tỷ đồng, giảm 25,5% so với cùng kỳ (14.903 tỷ đồng)và lợi nhuận sau thuế đạt 2.293 tỷ đồng, giảm 33,6% so với cùng kỳ (3.455 tỷ đồng).

Kết thúc năm tài chính 2022, ông Bùi Thành Nhơn nhận hơn 61 triệu tiền thù lao, ông Bùi Xuân Huy nhận hơn 1,14 tỷ - trong khi đó, năm 2021, ông Bùi Thành Nhơn nhận 1,2 tỷ đồng tiền thù lao và ông Huy nhận 120 triệu đồng...