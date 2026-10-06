Cổ phiếu blue-chips đảo chiều cả loạt kéo xanh điểm số

Dòng tiền có tín hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu blue-chips trong phiên chiều nay. Mặc dù VIC lùi giá có lúc khiến VN-Index mất 1,04% nhưng kết phiên vẫn tăng 0,34%. Tới 25/30 cổ phiếu trong rổ VN30 ghi nhận tăng giá so với mức chốt buổi sáng.

VN-Index đang cho thấy khả năng trụ lại trên mốc 1730 điểm.

Nhịp đảo chiều ở nhóm blue-chips xuất hiện khoảng 1h43 là lúc VIC giảm chạm đáy, để mất toàn bộ mức tăng 1,12% trong phiên sáng và lùi về tham chiếu. Tuy nhiên sau đó VIC cũng không mạnh lên, xác nhận nhịp phục hồi của VN-Index không liên quan đến trụ này.

Đây là tín hiệu tốt, cho thấy điểm số đang được hỗ trợ không từ một vài mã lớn duy nhất. Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 25 cổ phiếu cải thiện giá so với phiên sáng, chỉ 4 mã tụt giá, bao gồm cả VIC. Đây là trạng thái phục hồi ở diện rất rộng, kết hợp với mức thanh khoản tăng 38,2% ở nhóm này, phản ánh sự thay đổi trong cách mua.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác đã tăng giá bù vào ảnh hưởng bất lợi từ VIC: VHM tăng thêm 0,88%, đóng cửa trên tham chiếu 1,02%. VCB tăng riêng chiều nay tới 1,6%, đảo chiều thành công +0,53%. CTG phục hồi 2,23%, đảo chiều tăng 0,51%. TCB tuy đóng cửa vẫn giảm 0,15% nhưng thực tế cũng đã phục hồi tới 1,41%. BID cũng “vá lại” được mức giảm 1,45% trong phiên sáng để quay về tham chiếu. VPB hồi 1,09% và đảo chiều tăng 0,87%...

Các cổ phiếu nói trên đều là những mã vốn hóa nằm trong Top 10 của VN-Index. Tuy không phải mã nào cũng tăng mạnh so với tham chiếu, nhưng nếu so với giá chốt buổi sáng, mức tăng là rất ấn tượng. Thống kê rổ VN30 có tới 16 mã tăng quá 1% so với phiên sáng. Điều này giúp chỉ số hình thành một nhịp phục hồi ở nửa sau phiên chiều.

Rổ VN30 chiều nay cũng ghi nhận mức thanh khoản tăng hơn 38% so với phiên sáng và chiếm gần 64% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE buổi chiều. Đây là bằng chứng rõ ràng về mức độ tập trung vốn cao ở nhóm cổ phiếu blue-chips. Phiên sáng rổ VN30 chỉ chiếm khoảng 56,7% sàn. Thanh khoản tăng, tiền được hút vào blue-chips, giá tăng theo là những yếu tố xác nhận có sự thay đổi trong chiến lược mua: Nhà đầu tư đã chủ động giải ngân hơn và chấp nhận chọn giá cao dần lên.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,23% với 17 mã xanh và 7 mã giảm, một cải thiện đáng kể so với mức giảm 0,47% buổi sáng và chỉ có 9 mã xanh và 19 mã đỏ. Rổ này từ chỗ có tới 12 mã giảm quá 1%, kết phiên chỉ còn 3 mã là SSB giảm 3,72%, FPT giảm 2,42% và ACB giảm 1,9%. Trong 3 cổ phiếu này thì ACB đứng im buổi chiều, còn SSB và FPT đều thuộc nhóm yếu đi, trong đó đặc biệt SSB giảm tới 1,47% so với mức chốt phiên sáng. Thực ra SSB cũng có một nhịp hồi cùng chiều với số lớn cổ phiếu blue-chips khác, nhưng đợt ATC lại chịu sức ép lớn.

Với các cổ phiếu còn lại, dòng tiền khá yếu nên giá cải thiện chưa rõ ràng. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm của sàn HoSE so với phiên sáng là 1.499,7 tỷ đồng thì rổ VN30 đã tăng 1.404,3 tỷ. Tức là hàng trăm cổ phiếu vừa và nhỏ còn lại chỉ tăng thanh khoản gần trăm tỷ đồng so với phiên sáng. Độ rộng sàn này cải thiện lúc đóng cửa với 127 mã xanh và 177 mã đỏ, so với 56 mã xanh và 239 mã đỏ trong buổi sáng. Đây là dấu hiệu cải thiện giá rõ nét nhất.

Ngoài ra, số cổ phiếu tăng mạnh từ 1% trở lên ở sàn HoSE cuối ngày là 61 mã, nhiều gấp đôi phiên sáng. Tuy nhiên 15 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất chiếm tới gần 85% tổng giao dịch cả nhóm này. Nói cách khác, phần lớn cổ phiếu phục hồi theo đà đi lên của VN-Index buổi chiều, nhưng chủ yếu là tăng với thanh khoản cực nhỏ hoặc mức tăng chưa đáng kể dù giá đã đổi màu.

7 cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% thuộc nhóm VN30 thu hút thanh khoản nổi bật, trong đó những mã tăng mạnh nhất là TCX tăng 2,88%, BSR tăng 2,3%, MWG tăng 2,15%, VNM tăng 2,1%, LPB tăng 2,09%. VPL khỏe nhất rổ, tăng 4,25% nhưng thanh khoản khá hạn chế, đạt hơn 72 tỷ đồng mà thôi. Nhóm Midcap cũng có VCI tăng 4,3%, VND tăng 3,75%, PVT tăng 1,24%, PLX tăng 1,97%, CII tăng 5,11%, DCM tăng 3,69%, VPI tăng 1,23% với thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng.

Nhờ nhịp phục hồi đảo chiều cuối phiên, VN-Index phát tín hiệu khá tích cực quanh ngưỡng 1730 điểm khi có lần thứ 3 thử thách mốc này và chưa bị phá vỡ. Nhịp hồi hôm nay cũng có sự hỗ trợ rõ nét hơn của số lớn cổ phiếu, thay vì chỉ kéo vài trụ.