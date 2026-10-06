Thấy gì khi dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào cổ phiếu Mỹ, rút khỏi nhóm mới nổi bao gồm Việt Nam?

Các quỹ cổ phiếu Mỹ hút ròng 20,6 tỷ USD, các quỹ cổ phiếu châu Âu hút ròng 6,19 tỷ USD và các quỹ cổ phiếu châu Á hút ròng 6,16 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ cổ phiếu tại thị trường mới nổi rút ròng 1,37 tỷ USD, đánh dấu tuần rút ròng thứ tư liên tiếp.

Trong tuần từ ngày 28/9 đến 2/10/2026, nhóm quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bị rút ròng khoảng 224,4 tỷ đồng, đảo chiều so với mức vào ròng 10,3 tỷ đồng của tuần trước, chủ yếu do diễn biến tại nhóm quỹ nước ngoài, theo số liệu từ FiinTrade.

Trong đó, VFM VN30 ETF dẫn đầu về giá trị vào ròng với 30,8 tỷ đồng. Theo sau là VFMVN Diamond ETF với 13,2 tỷ đồng, VinaCapital VN100 ETF với 10,0 tỷ đồng và SSIAM VN30 ETF với 4,8 tỷ đồng. VanEck Vietnam ETF bị rút ròng 267,8 tỷ đồng, trong khi Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng 31,5 tỷ đồng.

Các quỹ ETF còn lại không ghi nhận biến động đáng chú ý về dòng tiền vào hoặc rút ròng.

Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 257 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN3001), tương đương 8,9 tỷ đồng. Đồng thời, 87 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01) cũng bị bán ròng, tương ứng 2,9 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 10/2026, quy mô rút ròng tại các quỹ ETF khoảng 94,4 tỷ đồng, tương đương 14,5% quy mô rút ròng của tháng trước. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng, giảm 59,1% so với mức rút ròng 15,6 nghìn tỷ đồng của năm trước.

Tính đến ngày 2/10/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, đạt khoảng 54,3 nghìn tỷ đồng, giảm 18,1% so với cuối năm trước.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm quỹ ETF bán ròng mạnh nhất các mã VIC, VHM, MSN, MCH và VNM trong tuần từ ngày 28/9 đến 2/10.

Riêng trong ngày 5/10/2026, Fubon FTSE Vietnam ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền và cũng không có giao dịch mua hoặc bán ròng. VFM VN30 ETF ghi nhận vào ròng gần 7 tỷ đồng, trong khi VFM VNMIDCAP ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền.

Dòng tiền quỹ đầu tư toàn cầu, theo số liệu của Chứng khoán ABS, các quỹ cổ phiếu toàn cầu hút ròng 34,76 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 30/9, giảm so với mức 44,31 tỷ USD của tuần trước. Đây là tuần hút ròng thứ hai liên tiếp, đảo chiều hoàn toàn so với mức rút ròng 23,21 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 16/9.

Các quỹ cổ phiếu Mỹ hút ròng 20,6 tỷ USD, các quỹ cổ phiếu châu Âu hút ròng 6,19 tỷ USD và các quỹ cổ phiếu châu Á hút ròng 6,16 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ cổ phiếu tại thị trường mới nổi rút ròng 1,37 tỷ USD, đánh dấu tuần rút ròng thứ tư liên tiếp.

Các quỹ thị trường tiền tệ rút ròng 116,52 tỷ USD, mức mạnh nhất kể từ ngày 15/4, cho thấy một phần dòng tiền đang rời khỏi các kênh đầu tư mang tính phòng thủ.

Các quỹ trái phiếu toàn cầu tiếp tục hút ròng 4,76 tỷ USD, giảm so với mức 9,24 tỷ USD của tuần trước. Trong khi đó, các quỹ trái phiếu lợi suất cao rút ròng 2,29 tỷ USD.

Dòng tiền được hỗ trợ bởi kỳ vọng vào đầu tư trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi tháng 8 ở mức 3,0%. Micron cũng dự báo doanh thu quý cao hơn kỳ vọng, cho thấy nhu cầu đối với chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo vẫn mạnh.

Tuy nhiên, dòng tiền mới chủ yếu chảy vào các quỹ cổ phiếu đại trà, trong khi các quỹ công nghệ bị rút ròng và các quỹ tại thị trường mới nổi tiếp tục bị rút vốn.

Dòng tiền đổ vào thị trường Mỹ trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong 24 năm, vượt 5%, dù tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội quý II của Mỹ được điều chỉnh lên 2,2% và chỉ số Nasdaq tăng điểm.

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi, thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ theo dõi sát, trong tháng 8 ở mức 3,0%, thấp hơn đáng kể so với dự báo. Chỉ số S&P 500 cũng tăng sau khi số liệu này được công bố.

Kênh truyền dẫn từ giá dầu đến lợi suất và chi phí vốn đang trở thành yếu tố đáng chú ý. Theo chiến lược gia Wei Li của BlackRock, mức độ đồng biến giữa giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ hiện cao nhất kể từ năm 2000.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt mức trung bình dài hạn và tiến vào vùng đỉnh của các chu kỳ trước, như các giai đoạn năm 1920 và 1967.

Kinh nghiệm lịch sử khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất cho thấy, trong 7 chu kỳ kể từ năm 1988, thị trường cổ phiếu Mỹ thường chịu áp lực ngay sau lần tăng lãi suất đầu tiên, với mức giảm khoảng 3 - 4% trong 1 - 2 tháng đầu, trước khi phục hồi.

"Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn có khả năng tiếp tục tăng lãi suất, thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đối mặt với những biến động trong ngắn hạn", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư của ABS nhấn mạnh.

Chứng khoán Rồng Việt cho rằng thị trường đang định giá cho kịch bản “lãi suất cao sẽ duy trì lâu hơn”, do sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ tại mức lãi suất này vẫn được duy trì (sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng (ISM tháng 8 vẫn duy trì mức 54,6),số liệu việc làm tháng 8 tốt hơn kỳ vọng.

Chính vì vậy, nhà đầu tư đang yêu cầu mức lãi suất cao hơn, vì họ cho rằng Fed không hạ lãi suất khi kinh tế còn tốt và quyết tâm đưa mức lạm phát tiếp tục hạ xuống mức mục tiêu đề ra.

"Việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng không phải là một dấu hiệu tốt đối với các tài sản rủi ro cao hơn như cổ phiếu, và đặc biệt là khi các dòng vốn vẫn tiếp tục có xu hướng dịch chuyển về các thị trường và tài sản an toàn hơn như Mỹ. Việc chiến tranh kéo dài, giá dầu giữ ở mức cao sẽ tiếp tục là biến số thúc đẩy lạm phát và phần bù rủi ro kỳ hạn lên cao", VDSC nhấn mạnh.