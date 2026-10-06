Đại diện Pyn Elite Fund: Thị trường toàn cầu có thể đối diện một cú sập lớn, tác động đến chứng khoán Việt Nam

"Nhưng đó có thể chỉ là vấn đề rất ngắn hạn, bởi Việt Nam vẫn có tăng trưởng lợi nhuận và định giá đã ở mức thấp. Nếu điều đó xảy ra, thị trường cũng có khả năng nhanh chóng phục hồi", ông Petri Deryng nhấn mạnh.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund vừa có cuộc trao đổi với nhà đầu tư về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh về việc xu hướng thị trường trong bối cảnh hiện tại.

Cụ thể, theo ông Petri Deryng, việc các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhưng kết quả công bố lại không phản ánh vào giá cổ phiếu thực sự vô lý. Nhưng cũng có lý do để giải thích cho hiện tượng này.

Lãi suất tiền gửi tại Việt Nam thực tế tăng mạnh đã và đang hút tiền của người Việt Nam. Người dân Việt Nam đang đưa tiền vào tiền gửi và rút tiền khỏi cổ phiếu. Trong hai năm qua, thị trường Việt Nam chủ yếu được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư trong nước. Hơn 90% giá trị giao dịch hàng ngày đến từ nhà đầu tư nội địa.

"Những nhà đầu tư này hiện nhìn thấy cơ hội theo cách khác: khi lãi suất tăng, họ cho rằng thị trường sẽ giảm. Vì vậy, họ không quá quan tâm đến các chỉ số định giá hay kết quả kinh doanh tại thời điểm hiện tại. Họ nghĩ rằng đà giảm vẫn còn tiếp diễn và tốt hơn hết là chuyển tiền từ cổ phiếu sang tiền gửi. Điều đó tạo ra thêm áp lực bán", ông Petri Deryng nói.

Chính sự mất cân đối giữa lượng bán quá lớn và lượng mua quá nhỏ đang khiến thị trường chứng khoán giảm, chứ không phải các yếu tố cơ bản hay kết quả kinh doanh.

Trả lời câu hỏi nhà đầu tư khi nào tình trạng này kết thúc và làm thế nào để tiến về phía trước? Theo người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite, thực tế không có một ngày hay một thời điểm rõ ràng khi mọi thứ sẽ đảo chiều. Nhưng chắc chắn nó sẽ đảo chiều.

Cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cung tiền, tức M2, ở mức tương đối chặt so với nhu cầu tín dụng. Điều này đã làm tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Khi cán cân thương mại của Việt Nam chuyển sang thâm hụt trong đầu năm tới do nhập khẩu chip nhớ, điều này có ảnh hưởng nhất định. Ngược lại, khi cán cân thương mại trở lại thặng dư, dòng USD sẽ quay trở lại Việt Nam, qua đó cải thiện thanh khoản và giúp Ngân hàng Nhà nước dễ dàng hơn trong việc quản lý tỷ giá.

Ngoài ra, cách đây khoảng hai tuần, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố kế hoạch thử nghiệm phát hành một loại trái phiếu bằng USD trị giá khoảng 500 triệu USD.

Nếu Việt Nam bắt đầu đưa các trái phiếu Chính phủ bằng USD ra thị trường và hướng tới các nhà đầu tư nước ngoài thay vì chỉ phát hành trên thị trường trong nước, đây sẽ là một diễn biến rất tích cực.

Do tỷ lệ nợ của Việt Nam ở mức thấp, ông Petri Deryng tin rằng các trái phiếu này sẽ nhận được sự quan tâm tốt. Điều đó cũng tạo thêm dư địa để tăng cung tiền trên thị trường trong nước mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến vị thế nợ của Việt Nam, ngay cả khi Việt Nam phát hành hàng chục tỷ USD trái phiếu.

Đối với VN-Index, có thể xem phần thị trường bên ngoài Vingroup là thị trường Việt Nam thực sự khi đánh giá toàn bộ thị trường chứng khoán. Về dài hạn, nếu Trung Đông tiếp tục xảy ra chiến tranh giữa nhiều bên trong ba năm tới và dẫn đến một cuộc chiến toàn diện, đó chắc chắn sẽ là một kịch bản cực kỳ tiêu cực đối với thị trường chứng khoán. Khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam chắc chắn sẽ giảm thêm mạnh.

Một vấn đề khác là hiện tại thị trường vẫn có thể trở nên rẻ hơn bởi chính những yếu tố đã khiến thị trường giảm: dòng tiền bán ra. Pyn Elite không kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ đột nhiên trở nên xấu. Điều đó có vẻ không có khả năng xảy ra. Nhưng thị trường có thể tiếp tục trượt giảm, đi ngang rồi lại giảm.

"Nếu có một cú hích cuối cùng khiến thị trường giảm mạnh, có lẽ cần phải xuất hiện một đợt điều chỉnh lớn trên các thị trường chứng khoán toàn cầu.

Nếu vào cuối mùa thu xuất hiện một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán thế giới, điều đó có thể kéo theo một đợt điều chỉnh bổ sung tại Việt Nam. Nhưng đó có thể chỉ là vấn đề rất ngắn hạn, bởi Việt Nam vẫn có tăng trưởng lợi nhuận và định giá đã ở mức thấp. Nếu điều đó xảy ra, thị trường cũng có khả năng nhanh chóng phục hồi", ông Petri Deryng nhấn mạnh.