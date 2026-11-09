Cổ phiếu blue-chips đồng loạt giảm, VN-Index kiểm định lại mốc 1700

Số lượng cổ phiếu đỏ trong rổ VN30 nhiều gấp 6 lần số xanh, trong đó 14 mã giảm quá 1% đã xác nhận sức ép cực lớn từ nhóm blue-chips. VN-Index chốt phiên sáng giảm mạnh 1,23% với thanh khoản thấp nhất 31 phiên.

VIC và VHM đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới VN-Index sáng nay.

Chỉ số đại diện sàn HoSE đang dừng ở mức thấp nhất, chốt tại 1704,13 điểm với độ rộng cũng rất kém: 112 mã xanh và 193 mã đỏ. Mặc dù thị trường mở đầu không tệ, nhưng càng về sau sức ép từ nhóm blue-chips tới điểm số càng khiến tâm lý yếu hơn.

Lúc 9h30 độ rộng điểm số vẫn khá cân bằng với 114 mã tăng và 125 mã giảm, nhưng tới 10h35 là 135 mã tăng/152 mã giảm và 11h là 115 mã tăng/175 mã giảm. Độ rộng thay đổi rất nhanh ở nhóm VN30 và kết phiên sáng gần như toàn bộ nhóm này đều đang chốt ở giá thấp nhất hoặc loanh quanh giá thấp nhất 1-2 bước giá mà thôi.

4 cổ phiếu xanh duy nhất trong rổ là VPB tăng 0,68%, SAB tăng 0,59%, BSR tăng 0,38% và BID tăng 0,31%. Trong số này chỉ có VPB là đảo chiều khá ấn tượng. Cổ phiếu ngân hàng này chạm đáy lúc 9h35, giảm 0,91% so với tham chiếu. Thời gian còn lại giá phục hồi dần. Nếu tính từ đáy, VPB phục hồi đảo chiều khoảng 1,6%.

Tiếc rằng ảnh hưởng của VPB còn hạn chế, chưa kể mức tăng yếu so với tham chiếu nên tác dụng nâng đỡ điểm số rất ít. Trong khi đó VIC lao dốc tới 2,77%, VHM giảm 1,45%. Chỉ riêng hai trụ này đã khiến VN-Index mất hơn 11 điểm trong tổng giảm 21,13 điểm. Ngoài ra rổ VN30 cũng còn tới 12 cổ phiếu khác giảm quá 1%, đặc biệt MCH giảm 3,24%, LPB giảm 2,82%, MSN giảm 2,33%, TCX giảm 2,24%, STB giảm 2,14%.

Việc chỉ số giảm khá mạnh có hiệu ứng xấu đến giao dịch chung. Diễn biến độ rộng như đã nói ở trên cho thấy giá cổ phiếu suy yếu dần theo thời gian và thuận chiều với xu hướng “cắm đầu” sâu hơn của VN-Index. Các cổ phiếu vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng khá lớn.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Trong 193 cổ phiếu đang đỏ ở HoSE, có 100 mã giảm quá 1%, rổ VN30 đóng góp 14 mã. Rổ Midcap cũng có 23 cổ phiếu giảm với biên độ tương tự. Tuy nhiên hiệu ứng giảm mạnh có yếu tố giảm cầu rất rõ: Không nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao, tức là bên bán buộc phải hạ giá thấp hơn để có thể tìm được thanh khoản.

VIX giảm 2,25% khớp 228,5 tỷ đồng; VND giảm 2,68% với 107 tỷ; GEX giảm 2% với 70,6 tỷ; TCH giảm 2,59% với 70,6 tỷ; PNJ giảm 1,66% với 49,3 tỷ là những cổ phiếu midcap thanh khoản cao nhất.

Số smallcap càng thể hiện rõ hơn hiệu ứng giảm giá do cầu nhỏ. 7 mã đang kịch sàn thì chỉ HHP khớp 40,3 tỷ đồng là nhiều, còn lại khớp vài triệu đồng. Các mã giảm quá 2% không tính blue-chips như KOS giảm 3,8%, VNL giảm 3,7%, HII giảm 2,7%, MSH giảm 2,68%, GEL giảm 2,26%, CTS giảm 2,14% thanh khoản cao nhất cũng chỉ vài tỷ, còn lại đều rất thấp.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm sâu 40% so với sáng phiên liền trước, chỉ đạt 4.413,5 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là mức giao dịch kém nhất 31 phiên sáng. Mức giao dịch thấp đột biến này xác nhận bên mua đã rút lui.

Những cổ phiếu tăng giá ngược dòng cũng trong tình trạng tương tự: Hoặc thanh khoản cực kém hoặc mức tăng giá hầu như không đáng kể. NVL tăng 2,43% với 153,8 tỷ; POW tăng 1,21% với 62,4 tỷ; VSC tăng 1,12% với 45,9 tỷ; MZG tăng 1,43% với 36,8 tỷ; PVT tăng 1,46% với 34,1 tỷ; CTD tăng 1,76% với 27,3 tỷ; DBC tăng 2,88% với 26,9 tỷ là những mã có dòng tiền tốt nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm mua đột biến còn 352,2 tỷ đồng, giảm 64% so với phiên trước. Cầu quá yếu khiến phía bán cũng bình thường nhưng vị thế ròng vọt lên -627,6 tỷ đồng, cao nhất 26 phiên sáng gần nhất. Các mã bị bán đáng chú ý là HPG -90,5 tỷ, MSN -63,3 tỷ, VIC -53,6 tỷ, VHM -36,2 tỷ, FPT -30,9 tỷ. Phía mua ròng có VPB +21,7 tỷ, POW +15,8 tỷ.